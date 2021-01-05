我孤獨，我驕傲！因為這是一個世衰道微的年代 主星同位素 - 天梁

在「主星同位素」的基本介紹中，我們提到了某些人「命宮有相同主星，卻有不同的個性與特質」的問題，其原因也在於「雖然主星相同，但是命宮三方四正的星曜組合不同」。

我們可以想像: 命宮主星是一個很厲害的樂團主唱，當他加入了搖滾樂團(搖滾樂的三方四正)之後，所唱出的曲風就是搖滾樂；而加入了爵士樂團(爵士樂的三方四正)之後，雖然主唱的外在形貌沒什麼改變，但是唱出來的曲風卻是爵士樂。而人們卻可以清楚地辨識搖滾樂與爵士樂的不同。

由命盤的結構來看，我們可以更進一步地歸結: 對宮(遷移宮)主星的不同，命宮三方四正的組合就會不同。同時，遷移宮的主星也會間接或是以一種不外顯的方式，影響坐命當事者的心態與思考邏輯。因此，我們就可以用「相同的命宮主星加上不同的對宮主星」的方式，來檢視每一種組合的差異。

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天梁星的必然

由於紫微十四主星的排列，就像是兩列火車對開: 紫微列車即是有六顆主星的位置是與紫微星產生連動關係，天府列車即是其餘八顆主星的位置與天府星產生連動關係。

而在這種列車中的連動關係，便會形成: 天梁星的XX宮一定有OO星的現象，說穿了其實就是星座排列的必然性。

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兄弟宮必有天相: 天梁的個性老成，又帶有利他的思維，因此與手足之間的相處，頗有「孔融讓梨」的風範。再加上天相帶有"年輕"的意涵，代表無論坐命者的排行是長還是幼，總會以一種年紀較長的心態來照顧手足。

夫妻宮必有巨門: 自視頗高的天梁，在個性中有種潛藏的孤傲特質，不僅重視理論邏輯，更在意細節。雖說重原則、正直，也有固執己見，挑剔龜毛的毛病。身為天梁的配偶，總會近身接觸這種類似 "監察官" 的監督壓力；再加上天梁物慾低、理性而不感性，與之長期共同生活實在毫無樂趣可言，久而久之就會兌現巨門「相敬如冰」的相處模式。

子女宮必有貪狼: 在作風保守、思想守舊、物慾不高的天梁眼中，子女大多是不知節儉、好吃貪玩之輩。但是少年就開始老成的天梁，價值觀本來就是停留在上一代的思維，與年輕的一代觀念、思想有落差，本就是意料中之事。

財帛宮必有太陰: 太陰代表一種積存、保守的理財心態。在公家機關或是大企業中任職，力求財源穩定，頗為符合天梁本身"機月同梁"的價值觀與工作取向。同時，在"有土斯有財"的傳統觀念下，買房置產也會是天梁的理財策略。只是當你質疑物慾甚低的天梁為何積極理財時，通常會得到一個令人翻白眼的答案: 「為了幫助(照顧)其他人(更多的人)!」

疾厄宮必有天府: 天府代表脾胃方面的疾病，再加上天梁本身也容易有胃疾，腸胃保健便是天梁在健康照護上的一大重點。腸胃不佳也代表天梁較無需擔心體重過重的問題。

僕役宮必有破軍: 雖說天梁不適合當老闆，與其天性與價值觀有關，但另一個不適合的重要原因是僕役宮的破軍，代表天梁始終無法遇到得力忠心的員工或部屬。固執、孤傲，既重細節又重原則的天梁，缺乏征戰商場的彈性與應變能力，但也不見得會接受部屬的建議。有能力的部屬不是掛冠求去，就是利用機會為自己牟利；沒能力的部屬則看準天梁的心軟與欠缺管理能力，過著混水摸魚的日子。

父母宮必有七殺: 雖說天梁有長輩緣，本身也會敬老尊長，孝順父母自然不是一件難事。但是要承受來自父母的壓力，卻也源自天梁的特質。雖不似天機聰明外顯，但是天梁少年老成、天資聰穎，也會讓父母有著希望子女成為人中龍鳳的殷殷企盼。但是物慾低、行動力不強、對世俗標準下的成就沒興趣，難免會和父母的期盼有落差。

三種不同的天梁

天梁的星性具有孤意，說得直白些就是自命清高、自命不凡。而這種清高與不凡，通常並不是指世俗崇尚的功名利祿，而著重於精神、道德、靈性的層次。因此有些學派的理論認為，天梁所在宮位的三方四正如果有廟旺的太陽，則有助於降低天梁的孤意。這個觀點與「巨門需要廟旺的太陽來驅暗」是類似的。

對宮是太陽的天梁

受到對宮太陽的影響，天梁呈現出具正義感、忠心、重事業、注重公益的特質。承襲天梁好為人師的習性，喜歡以老大哥或老大姐的姿態向旁人或晚輩說教。但是說來說去總不外乎是符合普世價值的大道理，久而久之還未開口，旁人大概就知道他們想要說什麼。囉嗦、愛碎念、喜歡講大道理可能就是他們給人最深刻的印象。

其原因來自福德宮的空宮，讓坐命者缺乏一種自主、穩定的思考邏輯，而容易被外來的價值觀所填充或影響。抓著普世價值不放，因為這是最安全的做法。缺乏細膩的思考力去洞悉人心，而以自身主觀的判斷來決定別人需要什麼。

午宮的天梁由於對宮太陽落陷，個性較孤僻，更容易堅持己見，因此人際關係欠佳。雖然自認熱心、喜歡幫助別人，但是挑剔、高標準的本質再加上龜龜毛毛的原則太多，想要助人卻屢屢遭逢「熱臉貼冷屁股」的窘境，讓坐命者經常感嘆: 「為何好心沒有好報?」

子位的天梁則因對宮的太陽廟旺，星性中的孤意與抑鬱氣質減弱，而呈現出較為樂觀開朗、正直專注的特質，人際關係較佳，也較容易得到貴人的提攜。

除了對宮的太陽，天梁的三方是太陰、天機和天同，也形成了「機月同梁」的格局；坐命者傾向選擇公家機關的工作，或是進入大型企業從事穩定性較高的工作。

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對宮是天機的天梁

受到對宮天機的影響，兩顆智慧之星交互作用下，讓天梁更為聰明。加上了天機聰明外顯，坐命者通常自視甚高: 自認智慧高、靈性高。不僅腰桿硬，脖子更硬；因此雖然外表看似謙和，但是骨子裡卻帶有愛表現、孤芳自賞的味道。

天梁的助人利他在此有了些許的變形: 因為坐命者常認為芸芸眾生有著太多的不良習性、錯誤的心態，以及無知的見解，需要他人的指點與導正，人生才能得以平順、圓滿；因此天梁的助人帶有「普渡眾生」的使命感與優越感。

在命盤的結構上，丑位的天梁有種「近乎完美組合」的說法: 命宮天梁主公正、有原則、服務利他；遷移宮的天機除了讓天梁更聰明之外，也代表在外有較常人更多的機遇；主財富的廟旺太陰在財帛宮駐守，主事業的廟旺太陽在官祿宮駐守，更是各司其職；田宅宮又有財星武曲，讓人生的庫位豐盈；身為福德主的天同進入福德宮，更讓坐命者有福可享、生活愜意。未宮的天梁雖然命盤中的太陰和太陽雙雙落陷，但是各個星曜仍各司其職、適得其所，也算是不差的組合。

雖說人生的實際際遇仍要看星曜的組合及搭配，在其他輔星、煞星、四化的作用下，坐命者未必能有預期中的完美人生；但這個擁有「近乎完美組合」命盤的坐命者，會不會因為人生順遂得意而自我感覺良好，而用一種俯瞰苦難眾生的角度來「普渡眾生」呢?

有著天機的加持，天梁的思路敏捷，待人處事的手腕會比其他的天梁組合更為靈活，但是行動力依然趕不上思考力；既然行動力不行，就只好使用精明的腦袋來構思各種省力的方法或捷徑。否則又怎能有福可享、生活愜意呢?

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對宮是天同的天梁

受到對宮天同的影響，坐命者的個性較為懶散、欠缺衝刺力。雖然天梁生性較為理智、注重原則，但是仍擺脫不了天同的魔咒: 人生中仍有許多剪不斷、理還亂的感情困擾。同時，天梁個性中的挑剔、龜毛、高標準仍時不時地發作，容易對現狀不滿意，但卻又缺乏主動積極的動力去改變，最後淪為紙上談兵。

天梁生性主孤，但是天同卻是一顆帶有童心、喜歡熱鬧的主星，兩顆星交互作用之下看似頗為矛盾。再加上遷移宮的天同對於人際關係的拓展較為被動，大有安於現狀、隨遇而安的傾向。因此天梁就會發展出一種頗為怪異的習性: 喜歡別人來拜訪，但是自己很少會主動去拜訪他人。

雖說天梁和天同都是靜守之星，不喜歡變動；但是此一天同與天梁互為對宮的組合(巳亥位)，卻常會有「一生漂泊，浪跡天涯」的人生際遇。古人不喜遷徙、喜歡安穩過日子的價值觀，讓此一組合的天同與天梁背負了沉重與悲情的重擔。時至今日，工作型態與樣貌趨於多元，又漂又泊的可能是航空公司的機師或是空服員，或是收入頗豐的船員。浪跡天涯的可能是到處取景的攝影師、到處出外景的演員、巡回各地演出的音樂家或藝術工作者。

由實際的案例來看，坐命者可能因為工作或機遇的緣故，必須要遠離故鄉或出生地到外地發展。或是因為工作的緣故，必須四處奔波。無論是哪一種情況，對宮的天同總能發揮隨遇而安的特性，對環境的適應力很強。

但是對宮的天同也可能是一種保護色，讓精明、心思細膩的天梁有著忠厚、含蓄、誠懇的外表，而降低旁人的防禦之心。「老謀深算」與「扮豬吃老虎」永遠都是此一組合的天同與天梁的終極武器。

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不同天梁的指數分析

穩定指數

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聰明指數

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桃花指數

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溫柔指數

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囉嗦(計較)指數

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