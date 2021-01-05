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攜手邁向成功！日媒公布五大超完美嬌妻「星座+血型」組合

聯合新聞網 / 綜合報導
有沒有賢內助的支持，是一個人是否能成家立業的重要關鍵。圖片來源／ingimage
有沒有賢內助的支持，是一個人是否能成家立業的重要關鍵。圖片來源／ingimage

對積極追求成家立業的人來說，除了自身得努力打拚之外，有沒有另一個得力的「賢內助」支持，更是一大關鍵。日本網站「愛カツ」最近就根據星座、血型，整理了五種最佳賢內助的女性組合。

第五名：巨蟹座+血型A型

這組合的伴侶個性敢於直言，不會因為感情好，就容忍另一半的錯誤行為。畢竟現代社會，不少人都放不下自尊，所以即使知道自己不完美，也很難願意承認。因此有另一位能夠提醒的伴侶在身邊，一定能讓人更加成長。

第四名：處女座+血型AB型

這組合的伴侶做什麼都得心應手，而且個性上重視家庭，不容易產生悲觀想法。在另一半需要傾吐之時，也能以真誠相待。這樣的人願意為愛付出，自然能帶給另一半好運。

第三名：摩羯座+血型A型

這組合的人無論作為伴侶，還是共事的夥伴，總是能贏得大家的信任，猶如母親般守護著大家。在如此強大的安心感之下，另一半自然能奮勇向前，不斷跨過難關往上高升。

第二名：牡羊座+血型O型

這組合的伴侶能夠矯正人的壞習慣，即使看似頹廢的對象，也能守在身旁，一步一步地改善缺失。相信另一半會更好，而不斷給予支援，這正是能帶來光明前途的特性。

第一名：射手座+血型O型

被選為第一名的這個組合，擁有比常人更加優異的社交能力，能夠自然產生出對另一半有利的話語或行動。靠著這個長才，這組合的人也很有機會和另一半共享成功的喜悅，一起過著正能量生活。

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