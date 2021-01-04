唐綺陽星座運勢週報：巨蟹有長輩型貴人 白羊別太衝動消費

獅子座金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，尾牙抽獎運不錯，會抽到現金獎，或是價值不斐的電子產品。有投資習慣的獅子座，手上持有的標的行情看漲，可設在相對高點獲利了結。

2021-01-03 00:00