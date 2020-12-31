小孟塔羅：尾牙即將到來，抽到大獎機會？

考量疫情風險和營運不佳，國內已有多家知名科技大廠取消尾牙，或改以小型餐會方式取代。人力銀行調查顯示，只有六成員工今年可以吃到尾牙。因此今年能吃到尾牙的人，相比之下真的很幸運了。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，尾牙即將到來，抽到大獎機會？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Mate Horonumber & Oomsin Phumphat(Emojiny Tarot)

A：抽到大獎機會80%。(權杖二正位)

牌面二根木棍中間有一顆地球，和右比著「數字七」手勢的人臉。

A：抽到大獎機會80%。(權杖二正位)

這張牌表示你對尾牙抽獎既期待又怕受傷害，儘管大獎被拿走也別氣餒，因為會有小確幸的禮物唷！你會獲得自己喜歡的東西，無論是金錢還是實際獎品，請抱著開心的心情的去參加尾牙吧！小孟老師在此提醒你，請擦含有柑橘成分的香水、精油，可以為你招來好運唷！

B：抽到大獎機會99%。(星星牌正位)

牌面二個水瓶中間有一隻鳥，天空有黃色大星和六顆小白星。

B：抽到大獎機會99%。(星星牌正位)

這張牌表示你是受到幸運眷顧的幸運兒，抽到大獎的機會非常高。當天請好好期待大獎落入口袋的開心，但有時候命運會小捉弄你一下，沒讓你抽到已知的大獎，反而是把好運留在加碼獎的部分。小孟老師在此提醒你，擦含有茉莉花的香水、精油，可以為你的好運更加分唷！

C：抽到大獎機會10%。(隱者牌正位)

牌面的天空有一朵降雨的雲，往下依序是戴帽子的老人與燈籠。

C：抽到大獎機會10%。(隱者牌正位)

這張牌表示尾牙當天似乎不是你的日子。除了可能會發生一些干擾你的事情，進而影響到你當天的心情外。好運似乎沒有站在你這邊，甚至可能出現喊到你名字，但你剛好不在而被取消的衰事。小孟老師在此提醒你，記得當天別喝太多酒，不然任何出糗的事都可能發生。

D：抽到大獎機會60%。(錢幣四正位)

牌面的最中央是一個房間，被四枚金幣與笑臉包圍住。

D：抽到大獎機會60%。(錢幣四正位)

這張牌表示尾牙當天你會中獎，但不是大獎而是你興緻不大的獎項。儘管如此中獎就是值得開心的事，不妨帶著跟同事開心聚會的心情，吃著美食、𣈱飲美酒不也是挺好的嗎？小孟老師在此提醒你，穿著黄色的服裝或配件，可以為你增強更多的好運唷！

E：抽到大獎機會30%。(權杖八正位)

牌面天空有八根整齊劃一的木棍，後方留下如同噴射機的白痕。

E：抽到大獎機會30%。(權杖八正位)

這張牌表示尾牙當天你很快就聽到自己的名字，那是因為你中到了小獎。雖然你的心情可能開心不起來，畢竟辛苦一年除了年終獎金，能冀望的就就剩下尾牙的大獎了。小孟老師在此提醒你，所謂風水輪流轉，明天再接再厲，總有一天會輪到你，在這之前可多佈施累積福報。