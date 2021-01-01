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心理測驗／鬍子還是翅膀？ 測出2021內心慾望有多深

聯合新聞網 / 綜合報導
隨著2021年到來，不少人也立下新年新希望。透過心理測驗，就知道自我目前的慾望狀況。圖片來源／ingimage
隨著2021年到來，不少人也立下新年新希望。透過心理測驗，就知道自我目前的慾望狀況。圖片來源／ingimage

揮別2020，迎接2021！在新的一年，想必不少人立下了全新的年度目標，準備卯足全力完成。日本網站「占TV」最近就分享一則心理測驗，可以了解在2021年中，你的慾望究竟達到哪一種程度。

請問：以下這個圖型，你認為它是什麼呢？

這張圖片中的東西，你認為它是什麼呢？圖擷取自占TV
這張圖片中的東西，你認為它是什麼呢？圖擷取自占TV

A 鬍子

B 翅膀

C 眉毛

D 掃除用具

選擇A鬍子的你，慾望程度約落在平均水準。鬍子擁有權威和力量的象徵，選擇它同時也暗示你已大致滿足需求。或許在2020年中，你早已為了追尋目標起步，並達到某種成果了。2021的你只需維持現狀，穩定節奏循序漸進，相信一定能有一番成果的。

選擇B翅膀的你，慾望程度比平均高非常多。翅膀是自由與飛躍的象徵，就像你對2021的期待，有如展翅高飛一般，希望能將許多想法一一付諸實現。而你最後到底能飛到多高，這就取決於你的意志了。只要全力堅持下去，就能打造不平凡的2021年。

選擇C睫毛的你，慾望程度略高於平均。長在眼睛前的睫毛，代表著你的目光，已經放在一定的高度之上。在你直視的那個遠方，或許已經鎖定好目標是什麼了。為了向前更進一步，你已經摩拳擦掌準備好了。2021最適合你的，正是下定決心全力衝刺。

選擇D掃除用具的你，慾望程度相當低落。別說是向前挑戰，2021的你所想的，恐怕是暫且放棄眼前的一切俗世，好好找個地方，徹底解放自我吧。確實，有時名分、頭銜，甚至財產或人際關係，反而有可能造成人生的負擔。不如就徹底檢視自身，來個身心的大掃除看看。

心理測驗

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