唐綺陽2021上半年12星座運勢出爐！桃花、工作、財運看過來

經歷了大風大雨的2020年，你是否也期待著2021年能有新的轉機，可以讓好事發生，知名星座專家唐綺陽老師公布了2021年12星座上半年運勢，分析星座的整體運勢，一起來看看你的桃花、工作、財運吧！

牡羊座

2021上半年，木土影響人際關係，積極介入新圈子，大眾的接受度及進退能力受到考驗，作品要多注意市場性，人氣能帶動運勢。水星逆行十一宮，當心被揭密或說閒話，拓展自我的影響力，會是上半年的課題。火星從二宮到五宮，意味著自我追尋的過程，體會到廣結善緣、表達能力的重要性，六月後，忙於家人、房地產等事宜，情緒易受到擾動。木星五月中後進十二宮，人紅是非多，注意人際糾紛，直覺能力強，適合轉幕後，犧牲奉獻不計較，反能開花結果。感情方面交遊廣闊，桃花機會蘊藏其中，四、五月多把握似曾相識的感覺。

牡羊座｜https://youtu.be/LDkDrsGO0YI

金牛座

2021上半年，木土星帶來機會也帶來壓力，貴人運強，有升官晉階的機會，應把握機會，為自己的夢想而努力。金星位在星盤左半邊，越是勇於做自己，機會來得越好，多展現個人魅力，為自己爭取福利。水星逆行十宮及二宮，一、二月，重新修正、定位自己，提高自我格局。五、六月，審視評估手邊的工作，把力氣用在最值得之處。木星五月中進十一宮，快速提升、影響力擴張，帶來市場性，有好的業績、產品受到歡迎。感情方面有貴人型桃花，關係能有一個結果，人生將進階，單身者有機會遇到有地位的對象。

金牛座｜https://youtu.be/1AK6Ill1v1U

雙子座

2021上半年，木土星九宮，適合嘗試跨領域，凡事講究高度與意義，思索人生的長遠議題。木星五月中後進十宮，帶來升官、貴人運，能接觸高層、獲得新頭銜，有好的機會請把握。水星逆行九宮、一宮，一、二月，調整長遠規劃及方向，堅定自我理念，能成為他人的心靈導師，五、六月，不夠謹慎之處受到檢視，應謹言慎行修正自己。桃花與異國、海外元素有關，遇到志同道合的對象，容易產生火花，五月中後，欣賞體面、事業心強的類型。火星三、四月在雙子座，有機會一炮而紅，忙碌之中當心不要衝過頭，注意刀火燙傷。

雙子座｜https://youtu.be/4PScyN1TzcE

巨蟹座

2021年上半，木土星帶來出奇不意的任務，若有企圖心、勇於挑戰，功力能夠大大提升，面對艱難的任務，有起死回生的能力，要保持信念、注意身體健康。眾星群聚星盤上半部，做得好能被看見，受長官提拔、倚重，三、四月後名聲地位春暖花開。木星五月進九宮，有機會嘗試跨界、跨領域，對身心靈及宗教方面有感，發揮相信的力量，能為自己創造奇蹟。感情方面，性魅力強，凸顯強項、增添性感氣息能帶來桃花，易受有危險氣息的對象吸引。

巨蟹座｜https://youtu.be/otULX2Gi7mA

獅子座

2021年上半，木土星在七宮，宜多方配合他人，合作方強大、資源多，把握人際關係帶來的機會，能因配合而發揮不小的力量。水星逆行，凸顯不足之處，考驗應對能力。眾星群聚星盤上半部，行動能帶來好消息，四、五月有登台機會、備受肯定，自信能提升好運。木星五月中進八宮，良好的合作關係，帶來豐厚收穫，面對危機能夠處理得宜，展現實力讓人刮目相看。感情上另一半忙於事業，影響彼此關係，單身者有職場桃花，五月木星帶來變數， 當心致命的誘惑。

獅子座｜https://youtu.be/nJ_qv7bjgB0

處女座

2021上半年，諸星六宮，事務繁忙、事必躬親，身心靈受到挑戰，是種夢想實踐的過程，應多注意身體狀況，辛苦會有收穫。水星逆行六、十宮，一、二月活化職場關係，與同事間的相處感到卡頓，做好流程規劃。五、六月，檢討過去的作為，當心因溝通不良而影響合作關係。木星五月中進七宮，合作機會多、有大咖相助，對方難以掌控需多配合，學習不同的成功模式。感情方面，能夠放下執著、脫胎換骨，戀情在職場中萌芽，追求者表達直接，上半年有機會分享好消息。

處女座｜https://youtu.be/p9YL7rPfUMA

天秤座

2021年上半，木土帶來亮相機會，快速做好登台準備，展現才華、收穫目光，勇於創作嘗試，上半年能累積底氣。火星將到達天頂，好好接住生活中的變化球，能使聲勢更往上升。一、二月水星逆行五宮，將他人的檢討當作磨練，正面看待一切，五、六月水星逆行九宮，重新審視人生規劃，與其追尋事情的意義，不如享受創意及樂趣。金星在星盤右半邊，配合他人帶來的機會，以及稱讚和批評。六星連珠在感情宮位，機會多、人緣佳，有對象者與另一半產生化學變化，放輕鬆能更顯魅力。

天秤座｜https://youtu.be/RFBBlLQbrhU

天蠍座

2021年上半，六星連珠在四宮，花心思在內部整頓、建構基地，發展新的開始，迎接新世界的大門，往新的目標邁進，為安全感而付出心力。水星逆行四、八宮，一、二月，反思與家人間的關係，五、六月，修正投資理財方式，能有所收穫。火星行走星盤右上方，面對突如其來的變化球，積極回應有水漲船高的機會。感情方面，木星五月中進入戀愛宮，帶來感情契機，有亮相的機會，能見度變高，提升時尚與美感能帶動桃花。

天蠍座｜https://youtu.be/ZaBZx1xPkuY

射手座

2021年上半，守護星脫離土星掌控，可多方嘗試，把卡關之處醞釀成一種力量，掙脫束縛感，恢復以往風采。受到木星的影響，朋友成為貴人，各式機會湧現，善用表達能力，能見度大增。水星逆行三、七宮，一、二月與老友聚會、舊地重遊，喚起過往回憶，五、六月思索前任、婚姻及合夥關係等課題，為未來做好調整。火星行走星盤右半邊，忙於應對緊急任務，把突發狀況視為修練的過程。木星五月中進四宮，處理內部問題，思考長遠規劃，衝撞內在安全感，感受生涯中的重大變化。感情方面，行運改變對愛情及婚姻的看法，朋友會是新戀情的關鍵。

射手座｜https://youtu.be/a82R2x8KWSc

魔羯座

2021年上半，木土星帶來新課題，深化耕耘新身分，全力以赴端出好作品，步步為營表現不凡。六星連珠在二宮，凸顯理財課題，精益求精、加注投資經營的事業，一、二月有提升身價的機會，要多注重健康。水星逆行二、六宮，一、二月，審視過去理財缺失，五、六月，職場上注意溝通障礙的問題。上半年火星影響，人際關係充滿火花，考驗雙方磨合能力。感情方面，眼光不同於以往，一、二月有閃電型桃花的機會，四、五月可遇到條件好、相處愉快的對象。木星五月中進三宮，交友運佳，多和不同領域接觸交流，打開眼界可收穫不同的處事方法。

魔羯座｜https://youtu.be/M6-Y8xfN15A

水瓶座

2021上半年，木土星在一宮，諸多機會出現，六星連珠在水瓶，成為矚目的焦點，一、二月份，思維轉變，勇於亮相現身做自己。水星逆行一、五宮，一、二月，好、壞受到他人檢討，精進溝通能力，刷新形象的好時機。感情方面，三、四月有機會一見鍾情，遇到火星型對象，五、六月，有機會舊情復燃或被翻舊帳，對感情有新的體悟。木星一到五月在命宮，能見度大增，爭取機會重新定義自我，五月中木星進財帛宮，有利於身價的提升，任重道遠往對的方向前進。

水瓶座｜https://youtu.be/daxS71FG1wY

雙魚座

2021上半年，諸星在十二宮，要先付出就能有收穫，土星影響未來兩年，好好耕耘把握關鍵時期，木星十二宮，身心靈有所成長，直覺感受力強，幕後表現爆發，五月中木星一宮，浮上檯面接受掌聲，獲得新的身分地位。水星逆行十二、四宮，一、二月，接收潛意識的提醒，打開感知去體驗，五、六月舊地重遊，有機會解開與家人的心結。火星集中下半部，積極處理家人、朋友、戀情及職場等事務，為自己努力。感情方面，火星帶來難得的衝動能量，容易引起爭吵，也有一見鍾情的機會。

雙魚座｜https://youtu.be/HvqQpB5FQzQ