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告別烏煙瘴氣！這些命格2021年走旺運

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

你心目中有沒有預想過，2021年會是怎樣的一年呢？每個人可能都有不同的心願，不過大家一定都共同希望能告別前一年的烏煙瘴氣吧！那麼，2021年能夠掃除陰霾、旺運不斷的命格會有哪些呢？趕快跟著科技紫微網一起點名！

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，一顆上榜即可參考。

　

命宮有紫微

進入2021年後，紫微將一掃過去的陰霾，迎來新的局面。除舊革新會成為你新一年的主旋律，只要努力付出行動，就能看到明顯成效。

感情上，紫微也會進入相愛相守的年份喔！特別是有對象的紫微，即使有一些小口角也不會動搖你們的感情。事業方面則會重整、並開啟一段新的旅程，結果大多會使你滿意。

　

命宮有太陽

在2021年裡，你並無法一路順利，必須逆行走過一段兵荒馬亂的時光。雖然辛苦，但旺盛的運勢將推著你向前，不僅能展現才華，而且易進入人生的高峰時刻。

這樣的好運在事業方面尤為明顯，競爭贏多輸少，還會遇到千載難逢的意外轉機。你整個人的氣場都會散發著「鴻運當頭」四個字，而且財神爺還會格外的眷顧你呢！

　

命宮有巨門

用「吉星高照」來形容巨門星的2021年一點都不為過，畢竟這一年的四化就是「巨門化祿」，意味著福祿滿滿。奇妙的偶遇或驚喜，會在這一年接二連三的發生。

財運會成為你今年的亮點之一，求財機緣成熟，無論是正財還是偏財都有不錯的表現。事業方面，衝刺力與執行力漸強，是能感受到苦盡甘來的一年。

　

命宮有太陰

2021年對太陰而言，是開花結果的一年。之前的辛苦與努力將化成豐碩的果實，讓你得到應有的回報。在好運勢的助力下，太陰進可攻退可守，做起事來順遂少阻礙。

愛情上會有好消息傳來，單身的太陰迎來難得的桃花年，獲得愛情的能量十足；有對象的太陰則能得到主動權。另外事業上亦有強盛之運，只要能積極主動，便能進展神速。

　

恭喜榜上有名的主星們，屬於你們的好運年要到來了。不過，可不能整天窩在家裡做白日夢喔！既然有好運降臨，當然要積極向外發展，發揮難得的好運價值，收穫才會更多。

　

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