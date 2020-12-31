想擺脫單身？2021年星座桃花月大公開

【文‧科技紫微網】

進入2021年後的你，會迎來什麼樣的感情運勢？疫情生活已經讓人心煩意亂，難道連感情生活也要寂寞苦悶嗎？別擔心，科技紫微網為各星座盤點好了一整年的桃花月份，參照這份時間表，趁早規劃行程，讓2021年變成你的幸福年吧！

牡羊座

最佳脫單月份：5月、9月

在這兩個月份，你的戀愛機會將會增多，魅力也會顯現喔！只要你眼波稍微流轉一下，對異性來說就有足夠的吸引力了。

金牛座

最佳脫單月份：11月、12月

2021年裡，你的愛情運勢會一直起起伏伏，但好在年尾的時候終於迎來了桃花盛開的時節，記得多多展現自己最好的一面，這樣更容易抓住愛情哦！

雙子座

最佳脫單月份：2月、10月

之前你總是因為種種原因，與桃花擦肩而過，甚至還親手斬斷自己的桃花。若想要成功開展一段新感情，把握這兩個月份，戀愛成功率會更大喔。

巨蟹座

最佳脫單月份：3月、10月

2021年的你看似有不少邂逅、交往的機會，但多半都有始無終。不妨在這兩個月份多加把勁！至於尋愛的重點，則可以多放在身邊熟悉的異性身上。

獅子座

最佳脫單月份：8月、10月

上半年桃花運勢多有波折，即便有心儀的對象，緣份也往往止於擦肩而過。還好，在8月和10月容易讓你體會到心動的感覺，想要戀愛的你，這兩個月份要好好把握哦。

處女座

最佳脫單月份：3月、12月

在這兩個月裡，你的桃花運會暴漲，異性桃花將不請自來。你將會有機會感受到怦然心動的感覺，也可能收穫到愛情從天而降的喜悅！

天秤座

最佳脫單月份：4月、9月

注意嘍！在這段時間裡，你接觸到異性的機會將明顯增多，發展一段戀情的成功率自然也比以往高出很多。有時間就多出去走走，為自己多製造機會。

天蠍座

最佳脫單月份：3月、8月

單身的你在這兩個月份裡，可以明顯感受到桃花情緣增多。你將有機會在異性面前展現魅力，並且容易在與身邊人的互動中擦出愛的火花。

射手座

最佳脫單月份：7月、9月

2021年的桃花情緣主要會集中在這兩個月。可以在個人的穿著或者妝容上下功夫，更易吸引到異性的目光。不過千萬不可心急，否則恐怕被爛桃花反咬一口。

摩羯座

最佳脫單月份：6月、12月

年中和年尾的時候，你的桃花運會有亮眼的表現，桃花將會朵朵盛開。認識新朋友的機會將增加很多，建議你在這段時間多和朋友交流，脫單機率很大。

水瓶座

最佳脫單月份：7月、8月

這段時間桃花出現的次數增多，你會收到不少邀約，也很容易遇到心儀的對象。而曖昧中的你，則會發現彼此之間的心意會更加明朗，只要勇敢一點，就能脫單成功。

雙魚座

最佳脫單月份：4月、5月

這兩個月份的愛情運對單身的你非常友好。你會有不少與桃花結緣的機會，身邊的異性會直覺受到你的氣質吸引。想要脫單，可多多留意與自己距離接近的人哦！

趕快把這些脫單的最佳月份，記在自己的隨身筆記裡吧！雖然人們常說愛情可遇不可求，不過在愛情來臨之前，要先調整好自己的心態，積極過好每一天，讓正面的氣場吸引正面的對象，桃花就在你最美的時候盛開。

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