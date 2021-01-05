塔羅：收禮物囉！2021年要給你的獻禮是？

【文‧科技紫微網】

好不容易，終於要撐過環境劇變的2020年了。接下來新的一年能不能有所收穫，又會有什麼樣的生命課題在等著你？會遇到更艱難的險境，還是受到老天眷顧？現在就讓科技紫微網來為你占卜，看看2021年準備了什麼獻禮給你！

占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默默念著：「2021年要給我的獻禮是什麼？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網

占卜結果：

選牌1：皇后

2021年的獻禮：幸福與豐收

皇后牌象徵著你是個樂於付出、容易知足的人。選到這張牌的你，在生活上遇到狀況時，很懂得自我調適，就算能力不是頂尖，還是能輕鬆應對。所以，面臨困境時，只要好好運用這張牌的能量，採取樂觀正向的態度前行，將會是大豐收的一年。

選牌2：高塔（逆位）

2021年的獻禮：挑戰與劇變

塔牌逆位象徵著突如其來的改變，選到這張牌的你，即將面臨充滿挑戰的一年。你可能會碰到許多從未經歷的事件，一開始或許很難接受與適應，但改變有時也代表著新的機會。勇敢離開舒適圈迎向未知，甚至開始重新建設，對你來說會是一個不錯的選項。

選牌3：世界（逆位）

2021年的獻禮：停滯與挫敗

世界牌逆位象徵著「努力但未達期待」。選到這張牌的你，在未來一年裡或許會非常拼命地想要達成目標，卻毫無進展。有時候，想到達一個目的地，不一定要直線前進，轉個彎、繞一下遠路、或換個施力點，讓自己不會失去信心，才有動力繼續。

選牌4：星星

2021年的獻禮：希望與勇氣

星星牌象徵的是，你對未來有很多的規劃和期待。選到這張牌的你，在新的一年裡需要更妥善的計劃和安排，當你心中有明確的目標時，自然就會更有勇氣與信心去執行。投入越多，你得到的回饋也就越多。

選牌5：節制（逆位）

2021年的獻禮：衝勁與魄力

節制牌逆位象徵著你目前對現況很不滿，因而容易和身邊的人發生衝突。選到這張牌的你，在新的一年有機會與他人密切合作，但由於不能事事按照自己的節奏進行，大家會各持己見，難以互相配合，導致場面僵持不下。建議急事緩辦，事緩則圓，才能讓這一年更順利。

2021年的獻禮：創造與幸運

魔術師牌象徵著幸運之神的眷顧。選到這張牌的你，在這一年將有超人的創造力與運氣，你必須好好把握、善用這張牌給你的能量。只要你想改變，就應該積極爭取、付諸行動，遇到困難時可多聽旁人的意見，如此一來任何問題都能迎刃而解。

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