能力好官運強！職場就是主場的3個生肖女

【文‧科技紫微網】

還以為女生就是要在家相夫教子、當家庭主婦嗎？時代不同了！而且現在女生不光是進入職場當個上班族就夠了，在事業上展現才華、出人頭地的女生更是越來越多。你知道對哪些生肖女來說，職場就是她人生的主場嗎？科技紫微網立刻來為大家揭曉。

生肖龍

武俠小說裡的「小龍女」武功高強但是不食人間煙火，可現代社會裡的生肖龍女性，專注與執著的能量比小龍女更強！她們在事業上做出抉擇之後，便會一心一意往前衝，不管前方的路途是平坦大道還是荊棘叢林，都無法動搖她們的決心。

同一件事，許多人失敗了幾次也許就放棄了，但生肖龍的女性們就是會不斷修正、不斷嘗試。正是這種不達目的誓不甘休的精神，讓她們能夠在一個領域裡，把一件事做到極致，從而在事業上獲得巨大的成功。

生肖虎

生肖虎的女性行動力十足，且對商機有著天生的敏銳嗅覺，在發現商機的第一時間，她們就會把握住機會洽談、引進，搶先佔據一席之地。虎虎生風又充滿霸氣，這種能力的女性，對各行各業來說，都是不可多得的人才。

對於屬虎女來說，未知並不太讓人害怕。她們雖然會三思而後行，但絕對不是「優柔寡斷」式的拖拖拉拉。她們永遠都敢於做第一個開拓者，而她們事業上的成功，靠的就是這種敢為人先的膽識與魄力。

生肖羊

相較前兩種生肖女的強勢，生肖羊的女性則顯得柔和多了。她們會揚長避短，也擅長把自我姿態放低。比起前兩者捨我其誰、衝鋒陷陣的尖銳，她們寧可避免硬仗；她們會制定精密的計畫，用戰術和謀略來達成目的。

因為身段柔軟、個性溫和，生肖羊女性通常都有不錯的人際關係，遇到困難挫折、或是陷入低谷的時候，大多有貴人出手相助。誰說溫柔的人就是弱者呢？對於個性較被動、不知如何在職場出頭天的女性來說，生肖羊就是一個好榜樣！

你的人生主場在哪裡？是職場還是家庭？不管是哪裡，找到能夠盡情揮灑的舞台，都是最幸福、最耀眼的喔！

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