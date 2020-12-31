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心理測驗／2020最後一天你累癱了嗎？ 4圖形測驗累積疲勞度

聯合新聞網 / 綜合報導
現代生活忙碌，難免會感到疲勞。透過心理測驗，就能了解自己的疲勞累積程度。圖片來源／ingimage
現代生活忙碌，難免會感到疲勞。透過心理測驗，就能了解自己的疲勞累積程度。圖片來源／ingimage

2020年新冠疫情籠罩全球，許多人無論身還是心，都面臨巨大的耗損，加上現代生活總是過度累積疲勞，很可能會有不良影響。最近日本網站「michill」就發表一篇心理測驗，可以知道自己的疲勞度到達哪個層級。

請問：以下四種圖形，你最在意哪一種？

圖片中的四種圖形，你最在意哪個呢？圖擷取自michill
圖片中的四種圖形，你最在意哪個呢？圖擷取自michill

A 雙圓圈

B 長方形

C 倒三角

D 無限大符號

選擇A雙圓圈的你，疲勞度為10%。現在的你過著充實的生活，對自己的處境感到還算滿意，也擁有足夠的休息時刻，因此能保持著輕鬆的心態。之後可多多攝取營養的食物，並且在察覺到疲勞的跡象時，就立刻試著給自己一點空間，這樣更能持續好心情。

選擇B長方形的你，疲勞度為50%。長方形就像是一張大床，代表你的精神狀況尚可，不過身體則有著相當的疲累。你或許近期外務繁忙，經常整天坐在電腦桌前，身體都僵硬了。這樣的你最需要的，是一個暖呼呼的熱水澡，以及充足的睡眠時間，好回復自身的元氣。

選擇C倒三角的你，疲勞度為70%。倒三角帶有不安定感，代表現在的你，雖然在肉體層面上感覺還算良好，但在精神上可能已經相當疲累了。即使一直有在努力，心理卻漸漸有種跟不上的感覺。為了避免一夕崩潰，不如試著完全休息一陣子，沉澱心情後再出發看看，或許會有更好的效果。

選擇D無限大符號的你，疲勞度90%。這無限大就好比你受到的壓力，不只是身體上出現警訊，心裡也滿懷著不安的感覺。你非常需要即刻且徹底休息時間，如果真的沒有辦法，可以考慮下定決心，改變自我周遭的環境，或許也能帶給你一些幫助。

日本 心理測驗

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