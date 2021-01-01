全新開始！2021年「星座+生肖+血型」五大最佳運勢組合

2020無疑是個多事之年，不過這也讓許多人期待2021年的到來。日本媒體「ananweb」發表一篇文章，結合「星座」、「生肖」及「血型」三大運勢常見項目，推斷出在2021年中，哪種類型的組合最有機會時來運轉、一飛衝天。

第五名：天秤座+生肖屬牛+血型AB型

擅長與人打交道，知道自己該如何適時伸出援手的你，2020恐怕過得很不容易。不過在2021年，你會漸漸地知道自己想做什麼，又該為了什麼去奮鬥，因而確立起自身的目標大步向前。隨著你即將做出一番成就，旁人也會對你刮目相看。

第四名：雙子座+生肖屬牛+血型O型

雙子座本身就有著樂天的性格，再加上屬牛的丑年，血型O型的重視現實的思考能力，會帶給你相當巨大的能量。或許在2020年過得相當不好，但是到了2021年，這些刻苦都會慢慢轉化成果實。此外，人際關係也是不容忽視的，記得要好好打點才行。

第三名：雙魚座+生肖屬雞+血型A型

2020對你而言，是個播了種，卻還遲遲看不到收成的一年。不過在2021，你大可期待豐收即將到來。特別是在人際關係上，無論是和認識的感情更進一步，也可能有著新的契機到訪。讓本來就特別容易受到關愛的你，正是能好好發揮個人魅力的一年。

第二名：獅子座+生肖屬蛇+血型O型

你是個堅守原則，不輕易退讓的人。在2020年裡，你這樣的個性，或許不太有被周圍所認可。然而在其反面，你其實也累積到一些贊同你的看法，這樣的回饋將在2021之中顯現。繼續堅持著你的夢想，在保持不被世間潮流帶走的前提下，多加參考他人的建議，迎向目標挑戰。

第一名：牡羊座+生肖屬兔+血型O型

或許在2020年，你已經算是過得不錯了，但2021年的運勢仍會超乎想像。你或許將突破舒適圈，真正的走在大家面前，享受無比的榮光。為此，你自己也必須展現出積極性，切記不要安逸在同一處太久。如果能在2021年卯足全力前進，甚至可能會影響往後十幾年的人生。