2021元月生命靈數運勢分析：光明與黑暗相伴 從不相互拖累

引用九數的指引做為2021元月的開端：）

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不懼於展現，關於陰暗憤怒或任何不堪的那些，

恨與愛一樣珍貴，沒有誰該被誰丟下，誰該忘了誰，

光明與黑暗相伴，從不相互拖累。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

★生命靈數1

整體運勢：原路不通，得另覓它途的本週期，不免讓一號人的心情感到有點悶，在人際運勢上，與人的互動總是對不到該對的頻道，讓一號人感到倦怠、失控，而這些失控感，則會蒙住你的眼睛，讓你錯失更好的可能性；

所以當遇到「此路不通、不順利」的狀況時，請先別急著氣急敗壞或埋怨，先停下來，看看這件事的背後及全貌，它們真的是為了為難你嗎？當你能這樣對自己發問，通常你也能瞬間清醒、看懂它們其實正在幫你指往另一個更好的方向，所有的終止都只為了轉往更好的地方。

若你能在本週期學會這個，就能尋著新一年出發的最佳指引。

工作／學習狀況：在人際不易取得和睦發展的本週期，對於團隊工作者是辛苦的，你會發現原本那些不太聽使喚的同事、同學、合作對象，都比之前更過份跟更難搞了，與人發生口角的機會當然也會相對提升，但能夠吵一架，把一些份際不明、太過份的事檯面化，反而是好事，因為若你持續隱忍，那只會讓事情更失控，而你的隱忍也沒辦法幫你換得想換的和平或利益，一月份的你可別傻傻忍耐，如果你可以勇敢的說出自己的立場，為自己積極一點爭取權益或發聲，就會發現更多真相，而能刪掉、不再跟某些本來就一直幫你扣分的人往來。

一年之初，斷捨離不良的人際關係，是一號人在職場最該先做的事情，有了這些整理，你才能迎來接下來一整年的順心。

愛情：單身者很難有好對象出現，好桃花無、爛桃花多的本週期，建議一號人還是保持單身，寧缺勿濫，若你能把持這樣的原則，就不易沾上麻煩，所幸一號人在一月份的雜事也夠多，對此應該無法再用更多力氣，不必多餘的交際就是最好的交際，把多一點時間留給自己，已是本月最好的發展。

有伴侶者跟伴侶的關係，容易被人指教、給建議，在此之前請先檢視自己是否常常跟別人討論、抱怨自己的另一半，如果有，在進入本週期之前、及一月、二月整個月，最好都修正一下方向、降低抱怨的頻率也好，不跟那些平常可能一直給你意見的人討論太多也好，都可以讓你減少跟伴侶不愉快的風險；

本週期跟伴侶的不合，就是來自於太多的外部意見，但卻缺乏兩人一對一的真心交流，把焦點拉回兩人世界，是避開爭端最好的解方。

訊息指引：the kindness of strangers

那些非你的念頭，是有趣的他者，但不需要全都納進生命之中，

我們的空缺有限，有些瀏覽，比起選擇他們，或許更適合錯過。

★生命靈數2

整體運勢：說服及感動人心的力量強大，在各種關係中都能取得話語權的本週期，對二號人來說是順心如意的，雖然溝通順暢，但還是要多注意顧及他人的感受及發言權，這樣在這個月份就能讓事情都朝往更正面的方向發展，因為這這樣的週期特質，也適合把握這段時間，想澄清誤會、重修舊好，就看這段時間了，也會適合拓展人際圈、接觸原本想接觸的人，都會有比平日更好的進展。

家庭運及朋友運佳，適合跟更多的人有往來，別只關在家裡，多跟各方親友聯繫，能幫你帶來意外的好運。

工作／學習狀況：在工作跟學業方面，都利於提案、說明、合約簽訂、面試等事項進行，如果有想求助、但之前不得其門、不被理會的提案，也可以考慮在本週期重提，會得到與過去不同的正面回應；

跟團體內的同事、同學都相處愉快，這會讓二號人的情緒偶爾有些太亢奮，只要能夠注意調整好這點，不要得意忘形，那麼這將是過農曆年前的美好收尾，對於需要建立更多人脈的你而言，則是千載難逢的好時機，這段時間若能積極拓展人際圈，都能留待日後一一派上用場。

在本業的進展雖不多，卻不爛，你可以多把焦點放在關係的拓展上，會比一個人積極的埋頭苦幹，帶來更多的收益。

愛情：單身者在感情方面會有較大進展，容易遇到一見鍾情的對象，這樣的對象在本週期，也會有主動接近你、跟你有對談的機會，是相當難得的機運，如果你覺得這類對象跟你的距離比以往來得近，也可以推自己一把，讓自己更積極的往前進一點，跟對方有更多對話，你會發現建立關係比想像中簡單很多，只差與過去不同的行動。

而有暗戀對象者，則是更能感受到這段週期的好運，請務必好好抓住攀談更多、甚至是告白的機會，成功率都是比平日更高的。

有伴侶者則跟伴侶能取得共識，無論是在關係冰點的破冰，或是感情增溫，在本週期都算是合理範圍的發展，更多的對話、更深度的交付自己給對方，在這段時間越真誠、越坦然，就越能取得跟對方更深的關係，如果你向來都害怕在關係中坦露更多，害怕對方不能接受你某些特定面向，那麼這段時間是很適合拿出來跟對方好好聊聊的，你會發現對方比你想像的更願意包容，只要你能不迂迴、不偽裝的表達，在這段時間關係深化、進到更深度承諾的機率都高於以往，請好好把握了。

訊息指引：the art of adventure

愉快與美好，總不只在那被框限好的當下此刻，不在原地，不在遠方，

不遙不可及，它們在你能到得了的地方。

★生命靈數3

整體運勢：檢核細節，行動力與溝通力良好的本週期，對三號人來說，心情愉快、能夠獨處也能夠隨時返回群體中，與人取得聯繫，在生活中若能夠放下多一點既有的觀點，廣納他人意見，就會為運勢帶來更正向的發展；

本週期的旅行運佳，雖然不能出國，但多走動、離開日常範圍，都會帶你放寬視野，看到更多人生的可行性，以及挖掘到能迎來更多好運的方式。

所以本週期所謂的「好運」，是需要一點技巧去自己取得的，流運的發展只是將好事的「可能」帶到你面前，但取得得靠自己的主動積極，如果你想在一年之初就抓住幸運，那麼當個細心點的人，顯然能讓你的生活更感順遂。

工作／學習狀況：在專業上若你能先願意放掉原本的堅持，就會帶來工作往順利的方向前進，原本停滯不前，找不到解方的事項，可望在本週期有解套的空間，問問自己「假設眼前這件卡關的事能夠重來，你還會採取一樣的應對方式嗎？」

當你能將心態歸零，解答就會很快的在你眼前出現，得來全不費功夫之外，你更會發現調整做法之後，有更多的可能性跟著產生。

這是個需要靈活應對，不死守既定位置跟觀點的週期，如果你能夠先是個靈活的人，那就能接上這段美好的機運，為你在工作跟學習狀態上，帶來比預期更好的成果跟發展。

愛情：單身者桃花運佳，在本週期跟他人的往來頻繁，會幫你帶來一些新的朋友，或是原本不熟的朋友有更多接觸的機會，這些新形態的互動，會讓你從中發現一點新戀情的可能性，因為機會不止一個，所以如果你願意，也可以慢慢看、慢慢培養，不急著當下就做決定，保持一點距離，會有助於你選得更精準，減少日後相處磨合的麻煩，本週期新出現、關係有前進的對象，在未來都有長期發展的可能性，請有心擺脫單身的三號人務必睜大眼睛，別錯失了難得的機運。

有伴侶者在關係中，多數三號人會得到對方更多的支持與陪伴，是幸福滿溢的週期，這段時間利於溝通、出遊、嘗試更多兩人沒有一起做過的事，都能帶來相當正面的相處經驗，擺脫既定的相處模式，則是本週期讓雙方關係增溫的妙方；

對於正在關係谷底的三號人，則是一次關係的總體檢，適合把自己在關係中的恐懼攤出來，才會有利拉近雙方的關係，持續等待，關係只會往崩壞的方向去，而本週期若你能付諸行動，則會發現對方比你想像的，更能夠承接住你，無論是你覺得有多不可能被接受的情緒或心結，都試著多坦露一點吧～

訊息指引：serving others series you

外部的支持是你堅定不可缺的保壘，別拒絕向外探索，

安定的力量，同時存在你的外在世界與內在世界之間。

★生命靈數4

整體運勢：過去一整年2020對四號人的清洗，來到最後階段，對於有跟上的四號人來說，已經順利切換到新年度的氣氛，重掌全局，而且在新的行動跟嘗試中，已經發現更多原本做法無法帶來的好處，對你們而言，過去是回不去、也不想回去了，對於人生能夠重掌進度表，看到更多可能性的四號人，自是能感受到更多生活中的美好，雖然在本週期各方面的運勢，看似依舊只是平平，但後勢看好的味道，相信直覺敏銳的你一定深有同感，點滴在心頭；

對於未跟上改變，在過去一年固守原地的四號人，則是最後倒數了，最後緊抓、固守不放的一絲可能，相當有機會在本週期被命運強制翻盤，這回就沒有得選了，請接招吧～

工作／學習狀況：在專業上，在新週期的耕耘階段，付出會比收獲來得更多一些，但四號人的心情是篤定的，對於新局已有策略的你，如果能照著訂好的新計畫逐步進行，則正面發展及成果可期；

在合作對象方面，則有大風吹的跡象，受雇於人、團隊工作，或在團體中學習者，可能遇上人事變動、或是有需要選邊站的狀況，得公開表態自己未來工作、合作意向，如果還沒想好，或是原本就對此有初步想法的四號人們，都可以提前把細節都想齊，等待時機到來。

本週期很可能「換往更好的地方」請做好「動」的準備，就可以順利跟上。

愛情：單身者有尋著幸福的可能性，在此之前，請先檢查自己是不是已經完全的將過去都整理、歸檔、傷口處理完畢、畫下句點了？這些行前準備若完整，那麼這段時間的好桃花會降臨之外，你也可以用比較堅定的態度接住它，通常這個好桃花也非意外或突然，它可能只是一個你看了很久，但始終沒有行動的對象，如果你準備好，那現在就是前進的時機了，通往幸福之前，自己開個門應該不算太為難你，如果你對擺脫單身真的有心，就為自己努力這一次吧！

有伴侶者在關係中，容易跟伴侶在關係中角力、誰也不讓誰，若你是關係中生理或心理角色是陽性的那方，可能得是多退讓一點的人，如果你無法跟上或適度配合、撫平對方的情緒，就容易在情緒上被對方折磨；

因本週期女性、陰性的能量高漲，所以如果你堅持，那麼雙方在關係中都不會好過，而你一定會是更難過一點的那一端，務實的看清全局，做該做的應對才是真正的贏家，別只贏了面子卻輸了裡子。

至於關係中是陰性角色的四號人，你在這段時間的確可以藉由情緒的噴發，得到一些想要的，但得適可而止，別做出過度的要求，以免賠了夫人還折兵，把關係導向負向發展，對你也不會有好處，適度的給對方壓力，有益相處品質的優化，當中的分寸，得好好拿捏才行。

訊息指引：emotional mastery

生命向來發散，強制彎折從只能換得停滯與不滿，

自由不在計畫內，也不在遠方，只缺放鬆與自然。

★生命靈數5

整體運勢：在五號人的世界裡，一年剛開始就雜音不斷，相當「熱鬧」的本週期，得抓穩自己的心，不要受他人干擾才能做出正確的決定。

他人下指導棋、插手干擾你的生活事項、財務安排，一旦五號人耳根子太軟，做出違背自己原本意向的決策，就會蒙受巨大的損失；

這樣的狀態也可能並不是以「他人下指導棋」這麼明確的插手來呈現，那個「他人的聲音」有時是你渴望跟他人相同、害怕違反社會期待的「自我設限」，只能說五號人在本週期得學會傾聽自己真實的需求之外，也得注意讓行動一致，才能看到生活中通往平順的路在哪。

若你能依照自己真實的意向去做選擇跟行動，則本月的投資運佳，雖支出也多，但運用智慧就能賺進不少足以用來支出的款項。

工作／學習狀況：本週期運勢不利團隊工作者，對於需要在團體中取得平衡、擔任協調角色的五號人，這段時間將多勞而少得，光是要讓雜音取得共識就是一門巨大的考驗，如果五號人想在這段時間平順度過，那就需要更多的決斷力才能完成，適度的畫出決策區分點，不要無止盡收集他人意見，或想要「全部都兼顧」的方案，你得認清不可能「全部都好」，當你認清事實，就可以讓停滯的事再度有進展，拿出更多GUTS就對了；

對於個人或獨立工作者，這段時間撇開人際協調、雜音這塊，工作量依然算是吃緊，但這個吃緊可是會帶來相對高的報酬的，非常忙碌沒錯，但你也能忙得開心，是能樂在工作、又能先把紅包錢賺飽飽的豐收月份。

愛情：對單身者來說，桃花眾多，看似都可以，其實能選擇的相當有限，五號人可得先問問自己是否已有那個「最想要的」，如果有，那就快速下好離手吧～跟對方開啟多一點深度的對話，把比較接近真實自己的面向多坦露、多聊一點，就會讓關係有前進；

同理對於還沒選定的五號人而言，你雖然也會遇到不少對象，但只有少數一兩個能夠跟你進入比較深度的話題，如果你還分不出來，不如試著丟出類似的談話，會有助你離脫離單身更近一點哦！

有伴侶者在關係中，跟伴侶會產生一點距離感，雖然表面看似相處一切都好，但是你卻會感覺到很多時候，對方是言不由衷，或無法把話好好說完的，對方可能並非故意，只是對此沒有感覺，這時候就需要五號人有點耐性的，再把話問得深一點，通常這種距離感，是來自你已經覺得怪怪的，但卻沒有再把疑問接著解開，總讓事情留待下回所致；

這樣的距離跟隔閡是有原因的，只要我們能找出原因，讓事情往別的方向前進，通常這些障礙也能很快在關係中被消除，讓雙方互動回到較穩定、美好的方向，繼續前行。

訊息指引：out of the box

讓自己更自由的去往想去往的地方，不顧他人耳語跟指向的方向，

或許正是地圖跟過多的指引帶來的迷茫，才讓你到不了遠方。

★生命靈數6

整體運勢：壓力並沒有隨著2020結束而落幕，延伸至今年初，對六號人來說，雖不滿意，但不算太難應付，檢視一下過去一整年你是如何在生活中取得平衡的？

感到停滯、震動的生活面向，都可能在本月再來一次「最後驗收版」，所以這段時間便是將過去一整年習得的應對技巧，全都展現一次的時機，與人之間的競爭關係、在生活中的受困感，面對這些該怎麼辦，相信每個六號人都有自己的答案了，回顧過去一年面對這些波動是如何過關的，在農曆年前的最後一個月，讓我們再寫一次總驗收，你會在其中看到自己智慧的增長，是這一年送給你最珍貴的禮物。

工作／學習狀況：在專業上工作量巨大，難以找到外援的本週期，六號人只能靠自己一人當五人用，雜事多之外，別人來要求臨時救火的狀況也不少，若你的工作有業務、競爭性質，在這段時間也會感覺到旁邊的人戰鬥力滿滿，你得用更多心力才能應付；

本週期的六號人若想跨越難關，顯然無法再用跟別人一樣的招數來取勝，照著既定規則走，這樣的戰鬥會相當辛苦，你得用自己獨到的觀點，拿出一套「只屬於你」的行事風格，唯有特別、同中求異才可能讓你自己較輕鬆的抵達終點。

面對大量的工作，也可以在照單全收前，先問問自己「真的全都非要不可嗎」若你能跳脫出既定的框架，你就會看到完全不同的答案。

愛情：單身者得重新審視自己的擇偶條件，是否流於俗套、他人既定印象的制約？你有問過自己真的喜歡、想要的是什麼嗎？

如果你持續單身已經很長一段時間，那麼或許就是在這個地方出了一些問題，回頭重新列出自己喜歡、跟絕不能接受的點，在此之前你得先排除「他人評價」，如果沒人會看到你列的條件，也不會對此評分，那你還會寫出一樣的答案嗎？修正你的觀點跟選項，你就會發現是自己困住自己，而或許那個「你覺得這樣就可以」的人，就在身邊，離你很近。

有伴侶者在本週期，容易感到關係轉壞、陷入低氣壓當中，伴侶對你的不滿，通常是來自於比較，把你跟別人比、把自己跟別人比，如果六號人希望在關係中能夠平順點，那麼就得用點智慧，引導對方看見「自己正在比較」；這樣的問題也可能發生在六號人自己身上，對伴侶的不滿，你也一樣可以讓條路出來，問問自己是不是有「不如人」的感覺，本週期的憤怒、不滿、覺得關係受困的主因，通常並非來自於伴侶本人，事實上你會發現，對方其實一直都一樣，但你視事觀點的偏移，卻會讓關係突然「都變了」。

發現這些，然後調整步伐，關係就會重回穩定的正軌。

訊息指引：love win

信任自己總能被承接，因為你正是宇宙美好秩序的一部份，

你之於整個整體，從不可或缺。

★生命靈數7

整體運勢：本週期運勢良好，對七號人來說，生活各方面應該都有相當程度的可控、被掌握感，安全感應當高於其它週期的一月，你卻仍有「選擇很有限」的感覺，明明可以做的就很多，可是你總能找到各種「但是我覺得我不行」的理由，實際上，本月能做的決定是相當多的，而且有利於你的選項一點也不少，如果你的腦袋都能務實的理解到這些事，那麼顯然你只欠一點行動，去破除那對未知的恐懼了；

問問自己的擔心是否真的都必要？還是其實都是些無關緊要又可笑的擔憂，擁有勇氣，就從認出自己的念頭開始。

工作／學習狀況：得先丟棄一切不切實際的期待，譬如說十全十美的方案、全都兼得、皆大歡喜的談判，在這段時間內是暫時不會發生的，在這段時間感覺到的進度緩慢、裹足不前，通常都是來自於這種「想要雙贏」的心情，一旦能丟開這些，你會發現視野突然清晰了起來，一切都變得很明確；或許你原本不是如此，但在一月份卻特別容易陷入這類糾結之中，一不小心就出不來；

當然對於原本就有選擇障礙，希望對大家都溫柔以待的七號人，這類沒進度就會倍數放大，適度的提醒自己檢視全盤，務實面對，願意靈活、自我調整，都會有助你在這段時間取得順利。

在這段時間，若你能務實面對工作，通常都會有專業能力再度被認可、晉升的機會，可別讓自己被這些小石子絆住了腳，錯失了美好的機運。

愛情：單身者在追求伴侶上，自然就是王道，你得更有自信的向前去跟喜歡、覺得有可能的對象攀談，多聊一點，接近自己真實狀態一點，不要言不及義，就可能有機會找到適合的對象，並且有更深入往來的機會；

對七號人來說，這段時間也比平日更可能遇到自己心目中的理想型，但就怕你覺得「太理想了、哪有那麼好的事、對方不可能喜歡我吧」一個緊張就表錯情，一月份很適合「移動到更好的地方」，千萬別讓自我設限把你拖垮在原地，勇敢往前吧～

有伴侶者在關係中，請勿幫對方預設立場，自己心中的小劇場務必先關掉，在這個心裡糾結百百種的月份，與其自己無止盡掙扎揣測，不如好好跟對方真實的討論自己的擔憂，你會發現對方在這段時間的表現，比你想像中來得好，通常能給出安撫你心情的答案，只要你肯先坦露自己的各種小小擔憂即可；

這樣的行動也是讓關係化危機為轉機的最好辦法，一月份的關係可望增溫、升級，無論過往或當下，對關係有任何疑慮，在這段時間，都是需要談一談的時候了。

訊息指引：the art of surrender

那些自己困住自己太久的，你的手得盡快放開，

緊握與蒙頭，讓你都忘了長夜會過去，而明天總會到來。

★生命靈數8

整體運勢：在獨處不會更好的本週期，八號人需要的是與他人之間的連結，好好的說話、把該說的都說完整，比較能夠得到讓你滿意的相處品質；

事實上這段時間的運勢不會太差，只是旁邊的人跟你的頻率比較對不上，所以在你這端，會覺得對方「根本就不知道我在說什麼、算了算了」，進而將對方判定為「沒什麼好說、不友善」的人，但實際上卻完全相反，旁人正努力的想跟你取得共識，卻經常因為你很快就對現況下判斷、不想把話講完，而有被拒於門外的感覺。

若八號人可以多留一點耐心給旁人跟自己，就能發現生活中的可為之處，得到外援跟或單純心理支持，是你在一月份最幸運之處。

工作／學習狀況：專業上容易因為自我放棄，不想多談、懶得再解釋、覺得「說了你們也不懂」，跟他人的溝通失利，而這些失敗的溝通，就會進一步的拖垮你的工作進度，讓成果打折、進度不如預期，這些都是可預防的危機，請八號人務必多講一點，就當是只為了自己的工作成效也好，用消極抵抗的態度面對絕對不會讓你更好。

本週期的順利是可期的，也能達成一些平日「想來覺得不太可能實現」的工作進度，但你無法一個人達成，需要更多助力，所以一月份的工作就沒有中間值，極好或極壞，就端看你如何做出取捨跟行動了。

愛情：單身者在追求伴侶關係的進度是停滯的，對八號人來說，問題出在一開頭就不斷重申的「懶得說，反正你也不懂」的心態，在追求感情上你也很容易因為這樣先入為主的心情，錯失美好的際遇；

而這段時間更是，有很多受到關心的機會，但你卻好像沒有更多意願再延伸、多談一點，事實上這些主動接近、關心你的對象，很可能就是你能抓住的桃花，如果你想擺脫單身，多觀察、願意敞開，就能讓機率提高。

有伴侶者也將面臨相同的溝通問題，伴侶在本週期是相當願意傾聽的，就怕你不肯說、沒耐性說，這些不良的態度，將會讓關係轉壞、相處品質下降，即便對方沒有主動關懷，也建議八號人可以主動尋求對方協助，對話，或調整你覺得關係中很煩、對方讓你很不順眼的地方，都會比你預期中得到更好的回應（因為你實在太厭世，預期的值實在太低了），這些行動將是你在關係中重拾滿意的良方。

訊息指引：everything is in divine order

萬事都是最好的安排，你從不被遺落在任何人之外，

別急著撇開，看完全局，你得留下來。

★生命靈數9

整體運勢：在能夠取得主導權的一月裡，九號人似乎仍困於自己的擔心跟自我限制中，無法被解放出來。

在本週期旁人已經換上不同的態度，很願意跟你取得協調，如果九號人對過去的種種有任何無法諒解的地方，都可望在這段時間好好的來個總結，當然這些會需要一些情緒的爆發、坦露、自我解放，或許這就是你擔心的主因，但害怕不被接受是多餘的考慮，這段時間旁人會比平日更能夠同理你，與你習慣的不同，你被允許可以更情緒化一點，更多情緒（無論好壞）的展現，也會讓你跟身旁的人取得更深的連結，提升相處的品質。

工作／學習狀況：在人際上面臨他人不理性的挑戰、情緒勒索，會讓你原本排定要進行的計畫受到阻撓，這樣的狀態或許不會「直接來」，但對九號人來說，同事或同學的裝可憐、裝弱就是了，面對這樣迂迴的索求，最好的辦法就是「直接問出來」，就能「破梗」了，因為通常這些不合理的要求都滿過份的，也只能用間接的方式暗示你去做，當你選擇跳脫出這個既有模式，通常就能讓工作從進度遲緩回到該有的速度，同時工作品質也會跟著提升。

如果你經常面對這些困擾，那在本週期就會更明顯，在歲末年終，不如就來一次大掃除吧，掃掉這些本不該存在的陋習，接下來一整年的好運，將緊緊跟著你，你再也不是吃虧受氣的那個。

愛情：單身者可以更大膽些表達自己想要的，無論是對伴侶條件的要求、或是自己的底限，也可能你覺得保持單身比急著找伴更舒服，都是可以好好說出來的時候，本週期將面臨旁人「很熱心」想幫你介紹，或是覺得「你再這樣不行」，所以對於真的想找伴的九號人，當然是不錯的機會，請別再給出模糊的答案，成全一下身旁熱心的友人，他們將是為你帶來春天的使者；

對於想保持單身的，這也是很好的選擇，想著明確說出口讓你耳根清淨，你就會更有動力去執行了。

有伴侶者要堅持自己想要的，對於伴侶的遲緩，跟不上進度，請不要落入自我懷疑當中，對方只是跟得慢，但你不能先退讓，持續表達同樣的立場，當對方做出讓你不滿的行動時，也別放棄表達，別急著妥協退讓，這段時間的堅持將能幫你帶來美好的成果，你會發現到了月末，對方終於比月初更聽得懂人話了，更跟得上腳步了。

能收獲多少，端看你堅持的強度來決定了。

訊息指引：reset your attitude

不懼於展現，關於陰暗憤怒或任何不堪的那些，

恨與愛一樣珍貴，沒有誰該被誰丟下，誰該忘了誰，

光明與黑暗相伴，從不相互拖累。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。