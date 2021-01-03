殺破狼周運勢／獅子抽獎運不錯 單身巨蟹被好感對象示愛

殺破狼2021年1月4日～1月10日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，金星進入志業宮位，與太陽、冥王星齊聚，會承接一個光鮮亮麗的職務或任務，成為眾人矚目的焦點。正在求職的白羊座，可進入一個人人稱羨的公司或組織工作。

感情運方面，在心靈宮位的海王星脫離不良相位的影響，目前的愛戀確定不會有結果，但至少兩人還可以是朋友，或許在遠處守護著對方，這樣的關係會走得比較長久。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入金錢宮位，與天王星合相，並受到木星、土星、水星的影響，預期外的支出變多，存款很快就要見底。交際應酬的開銷特別大，容易接到許多婚喪喜慶的請帖，會花很多錢打點人際關係。

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，與木星、土星合相，受到火星與天王星影響，進入某個團體或是組織之中，會顯得與週遭的人格格不入，價值觀差異很大，卻必須妥協某些原則，才能在不友善的環境下生存。

金牛座：

整體運勢

學業運方面，金星進入學業宮位，與太陽、冥王星齊聚，期末報告或是作業產出順利，並獲得極高的評價，某些金牛座會因為優異的成績表現，順利申請到獎學金。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與冥王星有良好連結，在專業領域上會受人提攜，進入到理想的工作領域，獲得令人稱羨的職務與成就。某些金牛座則是會認識許多來自不同國度的新朋友，在文化上彼此交流。

本週須注意的部分

工作運方面，水星進入志業宮位，與土星、木星合相，受到命宮的天王星與火星影響，工作越來越忙碌，常常需要加班，甚至休假日都得待命。某些金牛座開始試著創業與經營，發現當老闆比上班還要辛苦。

健康運方面，火星進入命宮，與天王星呈現合相，當心血光之災，容易發生意外傷害，工作有過勞的傾向，內分泌會因作息不正常而受影響。免疫系統脆弱，生病容易發燒，若有受傷部位很可能惡化發炎。

雙子座：

整體運勢

金錢運佳，金星進入財務宮位，債務或是遺產相關的問題都一一獲得解決，這段時間開始感到無債一身輕，還有餘裕的金錢花在享樂方面。有投資習慣的雙子座，投資標的價值不斷看漲，可選在相對高點獲利了結。

工作運佳，在志業宮位的海王星相位良好，小人都遠離了，職場變得安寧許多，日子不再需要與人鬥爭，生活很愉悅。某些雙子座會選擇獨立創業，工作時間自己分配，感覺比較自由。

本週須注意的部分

學業運方面，水星進入學業宮位，與木星、土星呈現合相，受到火星與天王星影響，越來越接近期末，報告或作業卻一個字都生不出來，專業科目成績不佳，在二一的邊緣徘徊。

健康運方面，金星進入疾厄宮位，與太陽、冥王星齊聚，當心感染病毒感冒，喉嚨與呼吸系統發炎，心肺功能也會受到影響。火星與天王星合相在心靈宮位，容易感到莫名的焦慮與恐慌，罹患心理疾病。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星進入感情宮位，與太陽、冥王星齊聚，與喜歡的人有許多愉快的互動，雙方情感關係更進一步。單身的巨蟹座則會被有好感的對象示愛，使你內心小鹿亂撞。

工作運方面，火星離開志業宮位，結束長久以來忙碌的生活，可以稍微喘一口氣，此時在專業宮位的海王星相位良好，在工作領域上可獲得更多的資源，幫助你進一步更新工作無法突破的瓶頸。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星進入財務宮位，與木星、土星呈現合相，受到人際關係宮位的火星、天王星影響，與人財務往來須謹慎，容易發生糾紛。某些巨蟹座則要當心被朋友騙去加入直銷組織或宗教團體，強迫捐款或購買你不想買的廢物。

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，與天王星合相，相位不良，會因為莫名其妙的事件造成好朋友與你翻臉或冷戰，這段時間會特別覺得孤單，沒有可以傾訴心事的人。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，金星進入工作宮位，與太陽、冥王星齊聚，會接到一項十分光鮮亮麗的任務或工作，在職場上受到矚目。然而這也意味著工作會開始忙碌起來，同時還容易受人嫉妒。

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，尾牙抽獎運不錯，會抽到現金獎，或是價值不斐的電子產品。有投資習慣的獅子座，手上持有的標的行情看漲，可設在相對高點獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，水星進入感情宮位，與木星、土星合相，受到志業宮位的天王星、火星影響，與喜歡的人對未來的規劃有歧見，雙方溝通不良，兩人常陷入爭執。單身的獅子座，正陷入職場戀情中，成為同事們八卦的對象。

健康運方面，金星進入健康宮位，與金星、太陽、冥王星齊聚，當心著涼感冒，喉嚨發炎，在職場上會較為過勞，當心心血管方面的疾病，泌尿系統不佳，請多攝取足夠的水分，避免發炎。

處女座：

整體運勢

感情運佳，金星進入戀愛宮位，與太陽、冥王星齊聚，同時在感情宮位的海王星相位良好，單身的處女座，會被有好感的人告白，很快就決定與對方交往。感情穩定的處女座，兩人對於進入婚姻關係已有共識，佳期不遠。

工作運方面，水星進入工作宮位，與木星、土星合相，工作效率提升，會在短時間內把堆積如山的工作消化完畢。然而木星、土星、水星受到專業宮位的火星與天王星影響，忙中有錯，容易受到挑剔，要耐著性子好好修正。

本週須注意的部分

健康運方面，水星進入健康宮位，與木星、土星合相，注意呼吸系統的問題，稍不留意，會惡化成麻煩的疾病。代謝功能變差，有發福的傾向。這段時間也會有一些慢性疾病的病徵浮現，不要輕忽。

學業運方面，火星進入學業宮位，與天王星合相，相位不良，期末將至，報告與作業堆積如山，目前正火燒屁股，功課做不完。某些處女座考試前臨時抱佛腳，卻一直卡關，無法理解一些理論，學業壓力很大。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，金星進入家宅宮位，與太陽、冥王星齊聚，會買些新的家電與傢飾品，好好整理一下居住環境，甚至需要做些小小的整修。某些天秤座的家人，生病已經有好一陣子，最近身體有好轉的跡象，令你感到欣慰。

工作運方面，在工作宮位的海王星相位良好，職場上干擾你思緒的根源終於遠離，可以毫無牽掛的專心做好自己份內的工作。某些天秤座則是可以在家辦公，不需要打卡的生活比較自由。

本週須注意的部分

感情運方面，水星進入戀愛宮位，與木星、土星呈現合相，受到火星、天王星影響，用亂槍打鳥的方式尋求真愛就是很傻很天真，遇到爛桃花自己也要負點責任，感情穩定的天秤座有懷孕的跡象，但這個孩子並不是預期之下到來的。

金錢運方面，火星進入財務宮位，與天王星合相，突然會有預期之外的債務或是稅務需要補繳，把你的積蓄幾乎用到見底。有投資習慣的天秤座，投資標的因為某些事件影響，價值下滑，需要找到停損點出脫止血。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，金星進入面試宮位，與太陽、冥王星齊聚，面試運新工作十分討喜，很快就可以獲得錄取通知，需要考高普考的天蠍座，可順利通過門檻，進入公家機關服務。工作穩定的天蠍座，可簽下十分重要的合約。

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，與太陽、冥王星齊聚，冥王星與玩樂宮位的海王星有良好連結，訂了高級的度假飯店，盡情地吃喝玩樂與放空，心靈徹底釋放負面能量。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入感情宮位，與天王星合相，受到木星、土星、水星的影響，喜歡的人情緒喜怒無常，相處起來壓力很大，常因為雞毛蒜皮的小事就受到責罵，會因此與對方槓起來。

家宅運方面，水星進入家宅宮位，與木星、土星呈現合相，受到火星與天王星影響，某個家人的身體狀況令你擔憂，會需要長時間復健與照料。某些天蠍座最近會需要搬家或買房，但經濟壓力較大，家人也不願意幫忙。

射手座：

整體運勢

金錢運佳，金星進入金錢宮位，會有額外的收益進帳，手頭較為寬裕，會購買較為奢侈的東西犒賞自己。某些射手座則是對某個品牌的限量商品十分執著，會不計代價搶到手。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星與金錢宮位的冥王星相位良好，會出租掉手上閒置的房子或空間，增加被動性收入。某些射手座的居住環境會有新的室友加入，相處也十分融洽。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入工作宮位，與天王星合相，並受到木星、土星、水星的影響，工作領域突發事件頻頻，需要天天加班，每天甚至需要在外跑外務，到許多地方出任務。某些射手座則要當心口舌之災，在職場上與人針鋒相對。

交通運方面，水星進入交通宮位，與木星、土星合相，受到火星、天王星影響，經常使用的交通工具常常故障，可能需要換新車了。駕駛車輛當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，同時注意交通安全，容易有血光之災。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，在面試宮位的海王星相位良好，正在求職中的摩羯座，會因為堅毅的個性獲得賞識，很快就能被錄取。工作穩定的摩羯座，會簽下重要的合約，未來不愁吃穿。

人際關係方面，金星進入命宮，與太陽、冥王星齊聚，堅持自己原則會使你獲得更多人信賴。最近會收到許多好朋友捎來的祝福與消息，或許已經很久沒見面，但依然相互關心著。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星進入金錢宮位，與木星、土星合相，受到火星與天王星影響，受不了太多消費資訊的誘惑，花在吃喝玩樂方面的開銷太大，還沒到月底，生活就開始捉襟見肘。

感情運方面，火星進入戀愛宮位，與天王星合相，並受到水星、土星、木星的影響，與喜歡的人會因為金錢觀念的落差，有些不愉快。某些摩羯座會花很多金錢討好戀愛對象，但對方的反應卻不如你預期。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的海王星相位良好，突然發現很久沒用的薪資帳戶裡頭還有不少存款，在如此經濟蕭條的時期，會覺得自己還蠻富有的。某些水瓶座無意間收藏了現今市面上稀有的夢幻商品，有人願意出高價跟你收購。

感情運方面，金星進入心靈宮位，與太陽、冥王星同宮，與暗戀的對象有許多互動的機會，也許會有發展的空間。某些水瓶座的秘密戀情曝光，令周遭的人感到驚訝，對方是個身份特殊的人士。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星進入家宅宮位，與天王星合相，注意電器爐火的使用，容易因為用電不當引發災害。某個家人脾氣古怪，十分難相處，這段時間常常有摩擦，容易吵起來。

工作運方面，水星進入命宮，與木星土星呈現合相，受到火星與天王星影響，在職場表面上十分從容，工作效率得到他人的另眼看待，其實是不斷加班、犧牲睡眠時間換來的，卻被委派更多的工作量，使你感到吃不消。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，與太陽、冥王星齊聚，利用靈活的外交手腕，讓週遭的人脈相互交流，使得許多人更信賴你。某些雙魚座最近和好朋友相聚，應酬邀約特別多。

感情運方面，在命宮的海王星與人際關係宮位的冥王星有良好連結，會從許多社交活動中認識有好感的對象，不過目前的狀態就是朋友以上，戀人未滿的狀態。有對象的雙魚座，目前對於戀情會傾向低調處理，不想被人關注。

本週須注意的部分

健康運方面，水星進入心靈宮位，與木星、土星呈現合相，受到火星、天王星影響，有些話只能放在心裡，連最親近的人都無法了解，常常感覺苦悶與委屈，有些抑鬱的傾向，當心罹患心理疾病。

交通運方面，火星進入交通宮位，與天王星合相，不論是駕駛交通工具，或是乘坐大眾運輸工具通勤，都可能因為一些突發事件，造成損傷。此時當心交通糾紛，容易被開罰單，需特別注意交通安全。

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