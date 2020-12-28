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唐綺陽星座運勢週報：天蠍工作馬不停蹄 白羊感情一波三折

聯合新聞網 / 唐綺陽
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報12/28-1/3】

重要星象：火星衝刺，金火三分。

火星衝刺、金星火星三分相，火星的最後衝刺期，易產生急躁的感受，積極參與聚會、集會各種活動，能夠帶來充滿未來的活力感，並要特別注意安全措施。此時，火能量高漲，要當心用火安全，避免急躁而發生衝突，應擷取火的正能量，勇敢做自己、為理想努力衝刺。

工作注意：巨蟹、天蠍、射手、魔羯

巨蟹：順風順水有成就感，工作大躍進

天蠍：勞碌奔波馬不停蹄，注意交通問題

射手：有想法就說出來，一切掌控在手中

魔羯：需要專業支援，好幫手能帶來加分

桃花注意：白羊、金牛、天秤、水瓶

白羊：感情一波三折，請謹慎為之

金牛：魅力大散發，桃花機會多

天秤：意料外的桃花，要花點心思自我摸索

水瓶：有所覺悟或體認，出現反轉的契機

財運注意：雙子、雙魚

雙子：要懂得自己判斷，勿人云亦云

雙魚：對別人太心軟，反為自己帶來困擾

健康注意：獅子、處女

獅子：當心跌打損傷，做好防護措施

處女：做事不要急匆匆，注意飲食安全

周運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢 唐綺陽 每週星座運勢

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