唐綺陽星座運勢週報：天蠍工作馬不停蹄 白羊感情一波三折

當你碰上倒楣的事情時，除了心情感到不快鬱悶外，甚至會有為何是我的疑問？在靈性圈有一種說法，你今生所遭遇到的每件事，早在出生前就被自己的靈魂決定好了，因此不妨換個角度來思考，你的靈魂給你的課題為何？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2021年我所要面對的課題？

2020-12-25 14:44