每日星座運勢／天蠍朋友引見有助益 有得財的機會

2021-01-10

牡羊座

與人交往能夠和睦相處。

整體運：★★★★☆

你將會表現得親切又得體，你能把握大眾的感受，從而迎合他們的心意。雖然在生活中會遇到小麻煩，但多能得到親友的幫助。邀三五個好友相聚，能夠緩解不少精神壓力。

愛情運：★★★★☆

有機會碰到成熟有魅力的對象，深深吸引了你的目光，讓你動了真情。

事業運：★★★☆☆

喜歡表達，有不錯的創見，但也容易在不自知的情況下得罪人，應留意一下措辭！

財運：★★★★☆

今日有福祿雙至之好氣運，只要積極運作，多能求名得名，求財得財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00薰衣草紫

開運方位：正西方向

金牛座

身體健康，心情愉快。

整體運：★★★★☆

精神飽滿的一天，與家人在一起的時間較多，彼此關心，其樂融融。有伴侶的人表現出溫柔體貼的一面，彼此坦誠相待，很適合討論未來發展。錢財多用於娛樂休閒，與家人、朋友享受生活樂趣。

愛情運：★★★★★

愛情運不錯，雖然有點被動，可是有機會遇到對你愛慕已久的追求者。

事業運：★★★☆☆

靈感不斷閃現，但貪圖享受，心思多變讓你沒能好好的把握，容易錯過表現的機會！

財運：★★★★☆

有機會中獎、分紅、收到禮物或禮金等。正財部分的收穫多寡，則與先前的努力有關。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00檸檬綠

開運方位：正南方向

雙子座

有心想事成的愉悅感。

整體運：★★★★★

與人交際頻繁的一天，不管是對熟識的人還是陌生人，你都能表現出熱情的一面，給他人帶來好心情，你的人緣也不斷得到提升。有機會參加朋友聚會，不妨帶著另一半，讓對方融入你的交友圈中，對兩人的關係有促進作用。

愛情運：★★★★☆

單身者多注意自己的言行舉止與穿著打扮，很容易博取異性的好感；戀愛中的人約會較頻繁。

事業運：★★★★☆

享樂慾望增高，渴望吃美食、穿名牌衣服，偶爾放縱一下無妨，但別太過火喔！

財運：★★★★★

有機會可以嘗試合夥投資，在可信賴的親友幫助下，可獲利豐厚。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00香吉士黃

開運方位：東南方向

巨蟹座

藉助外力推動，才更能把握好愛情。

整體運：★★★★☆

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

愛情運：★★★☆☆

桃花太多令你不知所措。不妨試著冷靜下來，讓自己獨處，重新審視眼前的人。

事業運：★★★★★

頭腦特別的靈活，創意十足，走在路上都能突發奇想到一些有新意的策劃方案，對今後拓展事業很有助益！

財運：★★★★☆

出門在外容易遇到財神爺與福神的關照，不是收到禮物就是白吃白喝一頓 。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00琥珀橙

開運方位：正南方向

獅子座

悠閒自在的一天，有機會大飽口福。

整體運：★★★★★

很適合與戀人約會，不論是攜手漫步，還是到遊樂場玩刺激的遊戲，都能感受到彼此濃烈的愛。胃口特別好，在吃喝玩樂中結識新朋友。今天對求職者特別有利，有機會在休閒中遇到伯樂。

愛情運：★★★★☆

已婚者與另一半的交流順暢，易感受到對方的愛意；戀愛中的人可規劃未來的兩人生活。

事業運：★★★★★

可推行預期計劃，易有不錯的效果。多利用人際關係，可大大減輕你的壓力！

財運：★★★★☆

財氣順順，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：18:00-20:00蜜瓜黃

開運方位：西北方向

處女座

新環境新感覺。

整體運：★★★☆☆

你幽默的談吐給人家留下好的印象，在心儀對象面前易讓對方加深對你的好感；家中的物品易有損害，為此會要破費買件新的；老待在家裡，讓你覺得憋悶，不妨選擇一些在互外的活動，讓情緒得到舒展。

愛情運：★★★★☆

對另一半較為大方，很樂意為對方破費購買溫馨別致的禮物，令對方很開心。

事業運：★★★☆☆

新計劃的執行宜多加反覆思考和審視，考慮周全可讓後續計劃進行得更順利。

財運：★★☆☆☆

控制物慾、降低貪念，方能有結餘。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-07:00橄欖綠

開運方位：正西方向

天秤座

開心、團圓的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的男女如覺得時機成熟可把對方帶回家讓父母看看，這樣會使感情得到一定的鞏固；全家人聚在一起吃頓飯，有助於增強家人間的感情；餐飲業的工作人員會比較忙碌。

愛情運：★★★★☆

過於浪漫柔情，對於異性的誘惑是藕斷絲連般欲斷難斷。理性一點，別太感情用事了！

事業運：★★★☆☆

情緒較敏感，他人的一句玩笑話都可能讓你傷心大半天。別多想，開心一點才好。

財運：★★★☆☆

錢財會在你不經意時流失。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00夕陽橙

開運方位：東南方向

天蠍座

朋友是你的引線人。

整體運：★★★★★

有機會結識朋友的朋友，如想有進一步了解和發展，可讓朋友充當紅娘進行遊說，並給你們創造機會；商業應酬中透過朋友或同事的引見，能接觸到行業中資歷深的人士，對日後事業大有助益；對品牌服飾的追求會讓你有所破費。

愛情運：★★★★☆

想從另一半身上獲得更多的溫存，不妨多花些時間和心思在對方身上，自然能感受到甜蜜。

事業運：★★★★★

心態相當的不錯，事情雖不少，但你感覺都能輕鬆應對，能抽出時間做自己感興趣的事。

財運：★★★★☆

財神爺送錢來囉！有得財的機會，多是收禮等他人之贈送財，輕輕鬆鬆就有鈔票入袋。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00香檳金

開運方位：西北方向

射手座

金錢瓜葛要理清。

整體運：★★★☆☆

易和他人摩擦，與人接觸時盡量小心言辭，以免多說多錯，影響心情；出門相親前可不要忘了好好打扮一番，遇到心儀對象的機會很大哦；若遇人向你借貸，記得留下憑證，為日後免除不必要的麻煩。

愛情運：★★★★☆

戀愛運一般，已婚者容易因為兩人在花錢上的態度不同，而起爭執，應做好溝通！

事業運：★★★☆☆

特別容易受到他人的影響，事先計劃好的事情在實行前又開始猶豫，不斷變化。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，易因反覆猶疑不定而錯失賺錢機會。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00墨玉綠

開運方位：正北方向

摩羯座

消費有點盲目，支出相對較多。

整體運：★★★☆☆

購物慾望膨脹得太厲害，就容易給自己帶來經濟上的困擾，還是理性一些好。即便心中有什麼不痛快的事情也不用拿購物發洩，不妨向情人訴訴苦，對方的溫言細語能撫平你心中的創傷，讓你的心靈得到慰藉。

愛情運：★★★★☆

對另一半表示順從，對方的要求大多都能給予滿足，讓另一半感受到你的理解與寬容。

事業運：★★★☆☆

容易成為受人注目的焦點，應時時注意自己的形象，不佳的行為舉止要改掉喔！

財運：★★☆☆☆

盲目投資者易破財。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00檸檬綠

開運方位：西南方向

水瓶座

伴侶小別勝新婚。

整體運：★★★★☆

情侶別後小聚，兩人彷彿又找到了當初戀愛時的那份心動與甜蜜；財運很好，賺得荷包滿滿，不妨拿出一部分邀約朋友，讓他們分享你的喜悅；和小朋友玩益智類遊戲，在童真中享受一段美好時光。

愛情運：★★★★☆

適合發揮你的創意，巧言善辯的優點去吸引異性，不難獲得對方的心哦！

事業運：★★★☆☆

心情起伏較大，小心意氣用事，不宜做決策或改變先前計劃，做好手中的事情就好。

財運：★★★★★

偏財運旺旺之日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-22:00琥珀橙

開運方位：正西方向

雙魚座

忠言逆耳利於行。

整體運：★★★☆☆

今天容易被人當面指出缺點，有點不服氣，但是忠言逆耳利於行，既然指出了就要虛心接受。戀情狂熱，但是占有慾太強會有不少問題。學習慾望強烈，是溫故而知新的好時機。

愛情運：★★★☆☆

常聽他人吐苦水，你自己的情感困擾卻悶在心裡，不知向誰訴說。學會傾訴，你會好受些唷！

事業運：★★★☆☆

事情很多，需要你耐心處理。不過，容易得到朋友的幫助，讓你感覺輕鬆很多。

財運：★★☆☆☆

小心異性居心不良，想從你口中打探出商業秘密。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00芥末黃

開運方位：東南方向





