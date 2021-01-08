每日星座運勢／巨蟹事業積極有進展 投資易有收穫

2021-01-8

牡羊座

人逢喜事精神爽。

整體運：★★★★☆

今天可以說是桃花綻放的一天，趨於平淡的戀情再次擦出火花；戀愛帶來的好心情讓你工作起來非常順心，即使有問題也能立即解決；理財靈感很強，做個簡單的財務規劃，必將產生很好的效果。

愛情運：★★★★★

愛情運正旺，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天；去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，雖然會有臨時任務，但你多能隨機應變，快速解決，並因此獲得可觀收入。

財運：★★★☆☆

還是找人陪你一起顧著生意吧，免得發生狀況時你分身不暇！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-16:00翡翠綠

開運方位：正南方向

金牛座

從實際出發。

整體運：★★★☆☆

對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成上司交待的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。

愛情運：★★★☆☆

在聚會中有機會認識新朋友，也有互相看對眼的異性朋友，可望發展一段感情。

事業運：★★★★☆

人緣佳，憑藉隨機應變的能力在交際場合如魚得水，有難題只要開口就能得到貴人幫助。

財運：★☆☆☆☆

有經手錢財的機會，但多是過路財神，對於投機財別抱太大希望，純當娛樂就好。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00臘梅白

開運方位：西南方向

雙子座

顯得有些慵懶，行動力不足。

整體運：★★☆☆☆

工作辛苦在所難免，為緩解壓力而把時間拉得過長，這樣反而有偷懶的嫌疑，小心被上司盯上！資金有了一定的積累程度，趁著頗好的財運，去投資市場轉轉，會有所收獲。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者易與另一半起爭執，你別表現得太過強勢，否則夫妻關係會更緊張，多忍讓才好。

事業運：★★☆☆☆

合作夥伴中有投機者存在，委託重任選人宜謹慎，小心因信錯人而損失慘重。

財運：★★★☆☆

散財指數頗高，金錢左進右出。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00苔蘚綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

值得慶賀的一天。

整體運：★★★★★

積極參加朋友的聚會，會玩得很盡興，加上鮮亮的裝扮，讓你在派對上大受歡迎；藉著貴人的東風，今天在職場有風光的機會；先前的投資可望在今天嚐到甜頭，可以與之前幫助你的人分享豐碩成果。

愛情運：★★★★☆

愛情運很順，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，可以大膽嘗試不敢做的事情；主動點，積極點，會有正面的進展。

財運：★★★★★

財氣順暢，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00石榴紅

開運方位：正西方向

獅子座

學會分享和傾聽，可交好運。

整體運：★☆☆☆☆

今天很喜歡獨處，享受獨自承受自己的喜悅憂愁，但時間一長也會有空虛的感覺，找他分享吧，快樂會從分享的過程中得到提升；今天在錢財上會有粗心大意的傾向，還是暫時把錢交給家人的好；事業一波三折，但關鍵時刻還是能有迴旋的餘地。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，適合獨處，不要黏太緊，黏得越緊發生爭執的機會就越多。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很差，似乎事與願違，小麻煩不斷，宜冷靜的面對，秉持多做事、少說話的原則，倘若被人指責時，宜勇於認錯！

財運：★★★☆☆

熱心助人固然是好事，然宜量力而為，莫熱心過頭而惹來財務困擾。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00咖啡棕

開運方位：正北方向

處女座

「愛」要大聲說出來。

整體運：★★★★☆

自己被困在沒有結果的單相思中，很想有一場轟轟烈烈的愛情，苦於沒有表白的勇氣，將愛大聲說出來會產生意想不到的效果哦；工作方面，礙於情面無法把事情做得完美，又害怕上司責備；下班後回家看望父母，盡孝能讓內心感到安穩。

愛情運：★★★★☆

讓不開心的事統統滾蛋吧，享受浪漫的約會才是正事！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合採取守成的策略。切記亂無章法的運作，否則忙壞了自己也會忙壞了其他的同事！

財運：★★★☆☆

出手大方、慷慨的一天。荷包有錢不容易留住，適合請客來經營人際關係。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00深茄紫

開運方位：正北方向

天秤座

管住自己的嘴，最好還能管管朋友的嘴哦！

整體運：★★★☆☆

今天的愛情較平淡，最好能穿得鮮亮一點，這樣才益於招到不錯的桃花；難得貴人相助，投資太急進易遭遇連帶損失，破財且勞神；易遇到小心眼的合作夥伴，對方的挖苦會讓你很不是滋味。

愛情運：★★★☆☆

已婚者雙方的意見有點不合，尤其在金錢方面，可別讓對方逮到你亂花錢的小尾巴唷！

事業運：★★★☆☆

容易掃興的一天，無緣無故被人潑冷水的機率較高，對此不必太過在意。

財運：★★★☆☆

財運不太好，大筆金錢的損失大多在投機性的投資上。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00珍珠白

開運方位：西北方向

天蠍座

真情的流露很讓人心動。

整體運：★★★☆☆

今天的思念之情特別濃烈，和戀人分開時表現出的依依不捨，易讓對方更加愛你；朋友到你家做客的機率很大，難免要讓你有些破費，不過因此能換來好心情；很懂得處理與同事間的關係，相處會很融洽。

愛情運：★★★☆☆

已婚者希望獲得另一半的尊重，幸好對方特別能配合你，你也應多理解對方才好喔！

事業運：★★★☆☆

人際關係出現明朗轉變，人氣指數逐漸攀升。你的身邊將出現熱心、忠誠的朋友。

財運：★★☆☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上，才會更有收穫唷！

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00珍珠白

開運方位：東北方向

射手座

顧好眼前，活在當下。

整體運：★★★★☆

今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而心情受影響。有在不經意間獲得小財的機運，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人眼紅而導致破財。愛情甜蜜，易感受到對方濃烈的愛。

愛情運：★★★☆☆

有利示愛的日子，單身者遇到心動的對象可大膽表白，易獲得正面回應；有伴侶者感情甜蜜。

事業運：★★★☆☆

工作機會當中隱藏著危險，宜三思而後行。別急著爭功，多觀察。

財運：★★★★☆

財運不錯，你能敏銳的感覺市場變化，隨時根據市場的波動來調整自己的應對措施。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00水鑽藍

開運方位：西南方向

摩羯座

情緒波動較大，易受他人意見困擾。

整體運：★★☆☆☆

今天顯得沒有主見，有委曲求全的傾向。工作上因受意見困擾而猶豫不決，易出現停滯不前的狀況。財運不佳，與他人有錢財交易時應注意索取票據，以免引發糾紛。夫妻感情出現小裂痕，但多因親友勸說而和好。

愛情運：★★☆☆☆

桃花運較弱，適合一個人上上網、打打球、聽聽音樂等，輕鬆地度過獨處時光。

事業運：★★★☆☆

適合充當軍師的角色，你的主意會幫朋友大忙，容易有福報喔！

財運：★★☆☆☆

明爭暗鬥、競爭激烈的運勢，賺錢顯得勞心費力。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00翡翠綠

開運方位：西南方向

水瓶座

相對平靜安好的日子。

整體運：★★★☆☆

平淡的婚姻生活有些難以滿足你體內活躍的浪漫元素，愛情是兩個人的功課，你製造的浪漫氣氛同樣能使感情升溫。平順的財運，雖無起伏，但仍不可忽視周邊的環境變化。與同事相處融洽，工作氣氛相當濃烈。

愛情運：★★☆☆☆

雖有桃花，但多是擦肩而過的情緣，努力付出和最終結果難成正比。

事業運：★★★★☆

邏輯推理較為縝密，挑戰高難度項目能讓你充滿成就感。

財運：★★★☆☆

錢財方面，因與好友相聚而花費不小，但花得很開心。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-11:00脆梅青

開運方位：正東方向

雙魚座

思考不要侷限於表象。

整體運：★★☆☆☆

看到對方與別人太過親密，不要只在心裡猜想，找他問清楚，事情其實並非如你所想；正午過後，財運才會漸趨明朗；賣力的工作讓你過得相當充實，只是並非發自內心的喜歡工作，因而顯得相當疲勞。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛，還得靈活運用智慧才能取勝，不妨先從對方的興趣愛好調查起吧！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，麻煩多來自於個人的判斷錯誤以及懶散被動的態度，所以呢，不要在今日做出任何主觀性的判斷喔！

財運：★★☆☆☆

財神爺不準時、實際收益比預期的少。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-10:00蘭花紫

開運方位：正北方向





