每日星座運勢／牡羊工作難題找上司 異性緣相當好

2021-01-7

牡羊座

異性緣相當好的一天。

整體運：★★★★★

工作上容易得到異性的幫助，如期完成任務。單身者有機會收到暗戀對象發來的表白郵件，好好把握「丘比特之箭」吧！投資方面不可一味的聽信消息，應結合專業本領才能保證投資的精準性。

愛情運：★★★★★

今天的你特別容易吸引異性的目光，整個人看起來光芒四射，很有魅力。

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症也總能順利解決，貴人多來自長官、上司。有難題時，找上司就對囉！此外，表現得宜易贏得好口碑。

財運：★★★★☆

財源順遂，遇到金錢困難時，只要積極開口，就不難獲得金援。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-08:00芒果黃

開運方位：東南方向

金牛座

小心與你走得過近的人。

整體運：★★☆☆☆

愛情機緣不斷，極易在公眾場合遇到好桃花，但要提防爛桃花！理財缺乏經驗，加上財運不濟，今天的意外支出頗多。工作際遇頗好，但切忌因眼前所取得的成績而放棄其他機會，小心因小失大。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛就得打起精神來，對自己沒信心很難獲得異性的好感唷！

事業運：★★★☆☆

其實你只要放鬆心態，任何事務都能輕鬆、順利的完成。

財運：★☆☆☆☆

易散財的一天，在進行錢財交易時應多留一個心眼，小心被熟人利用、佔便宜。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-20:00燻鮭紅

開運方位：東南方向

雙子座

不同場合不同表現。

整體運：★★★☆☆

正處在矛盾中的伴侶，若還一昧講求面子不肯放低身段，將會進入很長的冷戰期；求職者面試時易有緊張感，難有最佳表現；今天適合洽談生意，落落大方的表現將留給對方穩重可信的印象。

愛情運：★★☆☆☆

容易忽略伴侶的感受，產生矛盾、衝突的機率高。應主動示好，聽一聽伴侶的想法。

事業運：★★★☆☆

運勢還好，只要能克服自卑心理就好。若再多下些功夫將專業能力表現出來，還有機會獲得上司表揚。

財運：★★★★☆

財運佳，可以相信直覺碰碰運氣，有小利可圖。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00寶石藍

開運方位：東南方向

巨蟹座

膠著的事情能出現轉圜的餘地。

整體運：★★★★☆

單戀或暗戀者今天有向對方告白的機會，不管對方是接受還是拒絕，對你都是全新的開始；前段時間起色不大或出現虧損的投資產品，可望得貴人相助，出現轉機；頭腦靈活，企劃、設計、文字編輯工作者能獲得新靈感。

愛情運：★★★★☆

桃花運強，有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握這個千載難逢的機會！

事業運：★★★★☆

運勢佳，有機會獲得上司、長輩的照顧；爭取時主動一點，你會有更好的表現。

財運：★★★☆☆

實質的財務收益增加。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00橄欖綠

開運方位：西北方向

獅子座

切忌失去理智。

整體運：★★☆☆☆

愛恨本只有一線之差，不可因一時的衝動而做出傷害對方的事情。財運較差，來路不明的財物只會帶來麻煩，別存在僥倖心理。學生族可以適當地做做家務事，不但可以保持居家環境衛生，還能鍛鍊你的自我管理能力。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中人多約會，創造浪漫氣氛，讓感情快速升溫；單身者別悶在家裡，出門就有機會！

事業運：★★★☆☆

在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，但應謙虛一些，別太過自信。

財運：★★☆☆☆

財運弱，想存錢可能會困難重重。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-13:00蕃茄紅

開運方位：西北方向

處女座

利弊隨時可能轉換。

整體運：★★★☆☆

桃花運頗旺，但頻繁出入娛樂場所者，容易交到爛桃花，交友應謹慎一點才好。空有滿腹投資熱情，卻不注意運用策略，付出與回收難成正比。工作進展平穩，即使與同事偶爾有些小口角，但並不影響你的工作。

愛情運：★★★★☆

很想讓另一半開心，但需要運用智慧，一廂情願恐會弄巧成拙，惹對方生氣唷！

事業運：★★★☆☆

求職者沒有設定好明確的方向就去找工作，會不易找到適合自己的職位，最好在參加面試前做足準備，被錄用的機率才會提高。

財運：★★☆☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在其他的事情上吧！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00深海藍

開運方位：東南方向

天秤座

持續勤奮努力，方能獲得佳績。

整體運：★★☆☆☆

感情因自己的惰性而漸漸冷卻，他對你會有猜疑，那就變得勤快起來吧；找個棋友，在社區幽靜的亭子裡開始你們智慧的巔峰對決吧，對身心健康頗有助益；工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛還需多與人互動，躲在角落裡容易錯過良緣。

事業運：★☆☆☆☆

顯得有點急躁的日子，容易把簡單的事情複雜化。不宜做出重大決定，易判斷失誤。

財運：★★★☆☆

行事宜低調、守法，小心傷財勞神。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-07:00蜜瓜黃

開運方位：正東方向

天蠍座

溝通不確實易引發問題。

整體運：★☆☆☆☆

有伴侶的人士要特別注意別怠慢了另一半，有什麼想法多與對方溝通，心裡積壓太久容易使兩人感情淡化；工作中與同事或下一個接手部門的人員溝通不明確，極易使他人理解錯誤並造成問題發生；睡覺前喝杯牛奶會有助於睡眠品質。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情失落日，容易失望、沮喪，產生心如刀割般的感受。

事業運：★★☆☆☆

工作中有偷懶的傾向，不僅易出錯，還易被同事舉報，小心形象和利益受損。

財運：★☆☆☆☆

財氣不穩定，要注意因小失大、收到錯誤訊息、模糊拖延所導致的金錢損失。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00葡萄紫

開運方位：東南方向

射手座

要創造才有機會。

整體運：★★★☆☆

愛情不會有太大進展，需要自己創造機會，然後看清對方的意願行事比較穩妥；工作運勢佳，得遇貴人提醒，能將工作中潛在的危險排除；股票投資者今天不適合投資，宜觀望為佳。

愛情運：★★☆☆☆

感情上較鬱悶，外力的干擾容易讓你傷心煩惱，別小題大作，更別打翻醋壇子。

事業運：★★★☆☆

若是操心去管他人的閒事，就免不了會給自己增添多餘的煩惱。

財運：★★★☆☆

適合分析研究，有時間不妨多學習一些財經方面的知識，對你很有助益！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-14:00蘭花紫

開運方位：東北方向

摩羯座

裝一下可愛，為你的運氣打打氣。

整體運：★★★★☆

發揮你淘氣的一面，就算任性一點，對方也會覺得你很可愛；找人借錢，態度誠懇一點，錢錢就會到手哦；工作上表現得虛心一點，同事和主管都會對你有好感哦！

愛情運：★★★★☆

感情進展較平順，有伴侶的人在約會時多聽聽另一半的意見，若固執己見則會讓對方生氣。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，一分耕耘有一分收穫。今日重點在於溝通協調方面，不妨趁今日與客戶或同事溝通、連繫一番。

財運：★★★☆☆

錢財不可露白，小心惹禍上身。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00羽絨白

開運方位：正北方向

水瓶座

思念猶如煎熬。

整體運：★★★☆☆

見不到戀人感覺特別思念，不妨打通電話給對方，把你的思念告訴他，你們的心將拉得更近；由於思念之情的環繞，讓你無心工作，需要調節一下心情；財運不錯，對他人施予幫助，獲得物質回報的機率很高。

愛情運：★★★☆☆

能看到對方身上的優點，並投以欣賞的目光，令對方很高興，你也會很有滿足感。

事業運：★☆☆☆☆

會有突如其來的任務，且充滿變數，需要靜心處理，切勿操之過急。

財運：★★★★☆

財運不錯，投資上有小筆進帳。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00深海藍

開運方位：正東方向

雙魚座

「陽光燦爛」的一天。

整體運：★★★★☆

今天雖然不是重要的日子，還是可以為他精心準備一個禮物，看著他如陽光般燦爛的笑臉，你的心也會暖暖的。在公司多微笑，把歡樂和友善傳遞給同事，相信他們也會同樣地回報你，輕快的環境工作起來也十分有勁。有了投資訊息上的掌握，投資就能如虎添翼。

愛情運：★★★☆☆

平淡的愛情運，多與人接觸互動可以提升戀愛運。

事業運：★★★★☆

自己頗有想法，能獨立完成CASE，但與同仁的溝通稍嫌不足，易造成職場人際關係緊張，應多留意說話態度。

財運：★★★★☆

小有偏財運，可以買樂透試試手氣。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00芥末黃

開運方位：正西方向





