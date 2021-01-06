每日星座運勢／天秤表現受上司賞識 投資見好就收

2021-01-6

牡羊座

別讓愛你的人等得心越來越慌。

整體運：★★★☆☆

感情出現問題時，別把自己悲觀的情緒帶給伴侶，沉默更會激化矛盾，在等不到你的結論時他會陷入痛苦迷茫之中；由於可以得到準確的內幕數據資料，今天投資方面的收益不錯；辦公桌上放一盆綠色小植物，有利於增加工作運。

愛情運：★★☆☆☆

愛情還沒有到來，切忌匆匆投入一段戀情，多花些時間了解對方，增強互動。

事業運：★★★☆☆

放下盤旋在腦中的各種雜念，認真做好現在才是正道。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可小賭玩樂一番！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00朝霞紅

開運方位：東北方向

金牛座

有獨當一面的機會。

整體運：★★★☆☆

事業無需靠他人助力，一個人也能幹得虎虎生威，很有成就感；感情上有些自我矛盾，需要花不少時間去看清自己內心最真實的想法；學習者求知慾望強烈，不妨將視野放在新的探索領域。

愛情運：★★☆☆☆

伴侶間的關係顯得緊張，口角一觸即發，保持距離，少說話、多做事，以策安全。

事業運：★★★★☆

因有貴人的熱心引薦，易找到適合自己的職場領域，求職者更有機會找到與自己興趣相關的工作。

財運：★★★☆☆

與人合作應尋找可靠的朋友，以免上當受騙。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00臘梅白

開運方位：東北方向

雙子座

掌握方法技術，會讓事情事半功倍。

整體運：★★★☆☆

愛情升溫，單身者遇到興趣相投的異性，可主動靠近，感情會有正面進展。學習他人謹慎的處事方法，對你的財運會有不小的提升。工作時，你的態度對你的工作效率有直接的影響，不可馬虎行事。

愛情運：★★★★☆

愛情不請自來，單身者只要主動一點，就有機會談一場令人陶醉的戀愛。

事業運：★★★☆☆

對同事的要求較嚴苛，不滿意時會嚴厲批評，易惹人反感，應注意言詞！

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，收款入帳多有一波三折的現象，不適合在今日做財務決定。想買東西請先緩一緩，省得買到瑕疵品。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00琉璃銀

開運方位：西北方向

巨蟹座

運勢雖然低迷，但你的心態很樂觀。

整體運：★★☆☆☆

愛情運平淡，單身者無心談感情，享受獨處的時光也能心情愉悅。財運較普通，手中的投資計劃可繼續持有，對於新的投資計劃應持觀望態度，不要盲目跟進。工作上困難較多，但信心很足，對自己能力相當有自信。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者、戀愛中的人容易吃悶醋，別胡亂猜疑，有什麼話坦白說出來比較好。

事業運：★★☆☆☆

和同事發生意見衝突，最好採用以退為進的方式。

財運：★★★☆☆

思維易受外界影響而改變，所以謹防受騙上當。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00檸檬綠

開運方位：東北方向

獅子座

多進行心靈交流，可讓內心充實。

整體運：★★★★☆

今天與志同道合的朋友在一起溝通，會有惺惺相惜的感覺，內心愉悅。工作上與同事之間的配合有默契，喝彩聲連連。愛情方面有機會收到心儀對象的邀約，相互碰撞出激情的機率高。

愛情運：★★★★☆

愛情運很順呢，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！

事業運：★★★★☆

事業運頗優，是有始有終、行動力旺盛的一天。有良好的工作態度，必能帶動良好的績效。

財運：★★★☆☆

不宜與人合夥投資，有閒錢可考慮定存或購買基金、保險等，穩中求利為上策。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00大理石灰

開運方位：東南方向

處女座

宜冷靜，處變不驚方可扭轉運勢。

整體運：★☆☆☆☆

投資方面要做到平穩操作，切莫過於衝動。有氣無力，無精打采的樣子易導致工作上失誤百出，還應打起精神來。沒靈感時到郊外走走，感受大自然的氣息，心情舒暢易啟發靈感。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不強，單身者別輕易對異性朋友表白，以免影響原本和諧的關係。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不佳，恐有事與願違的窘境，宜秉持穩健的腳步來運作，別想摸魚，否則可會摸到大白鯊喔！

財運：★★☆☆☆

金錢宜藏不宜顯，太炫耀易遭致破財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00嫩芽綠

開運方位：正南方向

天秤座

心懷感恩，可得好運。

整體運：★★★★★

今天的表現很受上司賞識，但也別忘了提及同事們的幫忙，這樣不但給長官留下更好的印象，也會得到同事的肯定。投資機會很多，要善於把握並加以分析。朋友的約會不可推託，可望從交談中收集到有用的資訊。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會收到異性朋友的禮物，有機會擦出愛情火花；有伴侶者感情融洽，易產生共鳴。

事業運：★★★★★

今日是個挑戰的日子，八成會忙碌異常，雖然有被困住的跡象，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什麼事都難不倒你！

財運：★★★★☆

財運還不錯！投資者宜見好就收，莫貪心，免得進進出出一場空。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00玉髓紅

開運方位：西北方向

天蠍座

貴人相伴的好日子。

整體運：★★★★☆

愛情的滋潤讓你精神抖擻，對工作也充滿自信，不少好的點子也能成為你的表現籌碼。投資上受到他人的指點，在證券交易中能夠買到績優股，獲利的空間明顯增加。空檔的時間多與他人進行互動，明白人脈資源的累積也是一種寶貴的財富。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情發展穩定，可以拜見雙方父母，討論未來的感情生活。

事業運：★★★★☆

好運隨身，心情愉悅，工作也變得輕鬆有趣。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可以小賭一把。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00蘋果綠

開運方位：東南方向

射手座

財不可外露。

整體運：★★☆☆☆

愛情運偏弱，夫妻溝通較困難，易因一些小事爭吵不休，顯示出你的度量方能避免無謂的戰爭；財運處在低點，在人多嘈雜的地方，容易被不務正業之人盯上，提高防範，方可避除破財之災；工作中易得貴人相助。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人可以考慮帶戀人回家見見家人，也順便安排個短程的甜蜜旅行！

事業運：★★★☆☆

有些許鬆散，工作積極性逐漸減弱，工作效率出現明顯的下降趨勢， 應及時的做好心理調整，鼓起勁來。

財運：★☆☆☆☆

言辭不宜太過尖銳，小心禍從口出，錢財受損。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-11:00香檳金

開運方位：正南方向

摩羯座

優點在對方眼裡大放異彩，把握機會哦！

整體運：★★★☆☆

添幾盆綠色植物對財運有所幫助，有聚財功效。不必刻意表現，優點自然能被發現，少了別人當參謀，戀情反而進展更快。工作、學習均有獲得新知的機會，花點心思就會有進步！

愛情運：★★★★☆

單身者容易在舞會上遇到心儀的對象，要好好抓住機會喔；戀愛中的人感情甜蜜。

事業運：★★★☆☆

重複著同樣的工作讓你有厭煩感，不妨涉足新的工作領域，能激發你的創造力！

財運：★★☆☆☆

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動損失就會少一點！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00臘梅白

開運方位：正北方向

水瓶座

從不同的角度思考，你會有更多新發現。

整體運：★★★★☆

有機會遇到默契十足的異性，他不是你的理想對象，卻能讓你快樂。人群越多的地方反而越不利於你的投資運，避開股市人潮，才會有預期的收穫。工作中有不錯的表現機會，是個贏得支持率的好時機。

愛情運：★★★★☆

感情生活很豐富，也很喜歡黏著對方，跟對方撒嬌，是戀愛順利的一天。

事業運：★★★★☆

工作較忙碌，但辛苦付出多有回報，工作績效受到肯定，易獲得好名聲。

財運：★★★☆☆

小有偏財運，可以買幾注樂透試試手氣，宜選擇工作中反覆看到的數字作為幸運號碼。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00竹葉青

開運方位：正東方向

雙魚座

容易禁不住外界的誘惑。

整體運：★★☆☆☆

光鮮的裝扮，讓你今天顯得格外有魅力，極易吸引住異性的眼光；個性太過張揚，稍有成績就在他人面前顯露，小心在工作上遭周圍同事嫉恨；衝動的情緒讓你在消費時得不到節制，小心金錢大量的流失。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人感情上的進展緩慢卻很穩定，就算有些小波折也能很快和好。

事業運：★★☆☆☆

粉飾太平或強行辯解會讓情勢更惡化，要慎防敷衍或取巧而招來懲戒。

財運：★★☆☆☆

金錢問題多多，小心借貸過頭而引發信用危機。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00桐花白

開運方位：西南方向





