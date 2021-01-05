每日星座運勢／金牛工作構想得肯定 可獲分析之財
2021-01-5
牡羊座
在另一半面前易動怒。
整體運：★☆☆☆☆
對旁人的話語過於信任讓你對另一半顯得很不耐煩，等到傷了對方的心才又後悔起來；今天會更願意將更多的精力投入股市，還是不要抱著試試看的念頭，用心分析可望有收獲；內心會有強烈的敷衍想法，當天的工作任務容易被積壓下來。
愛情運：★★☆☆☆
容易在社交場合結識異性朋友。桃花太多也帶來了困擾，逍遙的同時也存在不安全感因素。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，切忌耍小孩子脾氣，待人處事需寬和。
財運：★★☆☆☆
減少不必要的交際應酬，有利存錢。
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：06:00-07:00碧空藍
開運方位：西南方向
金牛座
精神抖擻，很有進步的動力。
整體運：★★★★★
今天在工作上很有成就感，構想易得到上司的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不足，注意多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓得良緣。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。
愛情運：★★★★☆
單身者異性緣佳；伴侶之間相互關心、鼓勵，彼此都能從對方身上獲得感動。
事業運：★★★★★
今日事業上多能運用聰明才智來完成任務，是個好的開始，頗適合修正行事方針，檢討先前的疏失，以此提升工作效率。
財運：★★★★☆
今日有機會獲得分析之財，對於操作股票的人來說，易因判斷準確而獲利。
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：05:00-06:00竹葉青
開運方位：東南方向
雙子座
為自己而生活。
整體運：★★★☆☆
有異性對你邀約，不要輕易回絕對方，否則就失去了一次為你愛情修學分的好機會；看到自己終日為錢忙碌，也想花錢買些東西犒勞下自己；事情突然變得有些緊迫，最好要做好加班的心理準備。
愛情運：★★★★☆
有機會因朋友的穿針引線而圓一段美麗的姻緣；已婚者與另一半關係親密，令人羨慕。
事業運：★★☆☆☆
顯得心浮氣躁，遇到看不順眼的事情，逞一時口舌之快，而不去顧慮他人感受和立場，容易得罪人，讓人生厭。
財運：★★★☆☆
花錢慾望強烈，控制開銷。
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-12:00秋葵綠
開運方位：東南方向
巨蟹座
多與好友聯繫，可增進感情。
整體運：★★☆☆☆
忙裡忙外不得閒，和伴侶聚少離多。工作較不順利，易感壓力，會有逃避的心理，內心煩亂。今天很適合跟家人交流，說說心事，聊聊家常，特別容易獲得長輩的關心和照顧唷。
愛情運：★★☆☆☆
有機會與暗戀的對象接觸，別害羞，這是個很好的機會，主動示意會有不錯的結果！
事業運：★★☆☆☆
面對他人刻意的打擊或競爭失利，無力感會讓你變得頹廢消沉，失去還擊的信心。
財運：★★★☆☆
沒有特殊專長者，求財宜採取保守策略。
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：13:00-14:00深茄紫
開運方位：東南方向
獅子座
浪漫無處不在。
整體運：★★★☆☆
今天戀情會依照你想像的劇情發展，反而讓你失去驚喜感；財運波動得較大，需看清形勢再做投資；開闊的思維，讓你非常有自我主張，提出的方案被上司採納的機率極高。
愛情運：★★★☆☆
單身者獲得愛情的能力很強，特別是在交際場合，很容易成為異性追隨的對象。
事業運：★★★★☆
思考比較有創造性，容易有新突破，可受到上級好評。
財運：★★☆☆☆
花錢享福的好日子，手邊有閒錢時不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：18:00-20:00咖啡棕
開運方位：正西方向
處女座
精心裝扮一下！
整體運：★★★★☆
初次見面的人會對你留下深刻印象哦！想盡辦法讓自己成為最耀眼、最受矚目的那一個，愛情路上就不會孤獨了；有轉換工作跑道的想法，多聽聽朋友的意見會比自己一意孤行要好；收支部分相對平衡，無錢財上的壓力。
愛情運：★★★★☆
約會很順利，享受屬於你們的美好時光吧！
事業運：★★★☆☆
今日事業運平平，有好有壞。特別要注意個人的工作態度，太強勢恐有曲高和寡的情形發生，要多加提醒自己哦！
財運：★★★☆☆
今天在金錢運作上顯得特別大膽有魄力，雖然見識遠大，但是還是要仔細評估才可以有大動作喔！
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：22:00-24:00寶石藍
開運方位：東南方向
天秤座
平淡的一天，喜歡遠離人群的感覺。
整體運：★★★☆☆
享受與世無爭的輕鬆感覺，不是性情的轉變，只是突然有種想體驗別樣生活的想法。投資管理上手頗快，喜歡自己動腦動手的快感。別把工作想得太完美，回報還得需要一定的付出。
愛情運：★★★☆☆
易感疲憊，提不起勁時可投入愛人的懷裡休息片刻，你會得到溫柔的呵護。
事業運：★★☆☆☆
運氣不佳，單槍匹馬獨立作業困難重重，應多運用團隊優勢，群策群力才能獲勝。
財運：★★★☆☆
稍微控制自己的慾望，小心入不敷出。
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：17:00-18:00葡萄紫
開運方位：正北方向
天蠍座
有愛情滋養，身心愉悅。
整體運：★★★★☆
單身者今天桃花當頭，出門約會記得先把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦！在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切勿病急亂投醫；若將所有資金全盤托出，只會讓風險越來越大。
愛情運：★★★★☆
愛情運旺盛，夫妻間的矛盾可望逐漸化解；單身者在逛街時，偶遇夢中情人的機率高。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，想要喚醒工作熱忱，務必把每件事情都想像得很有趣！
財運：★★★☆☆
財務上有喜訊，要大膽、直接的談判金錢問題，只要敢開口，多能有正面的答案。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：11:00-12:00琥珀橙
開運方位：東北方向
射手座
借力使力會更輕鬆。
整體運：★★☆☆☆
今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強；向別人借錢，先寫張借據，可避免日後因無字無據而引起糾紛；毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會向心儀的異性表白，感情進展會很快；已婚者容易得到另一半的支持！
事業運：★★☆☆☆
心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，小心被孤立唷！
財運：★★☆☆☆
財運較弱，別想以投機取巧獲利，賭性太強會讓你掉入陷阱，不能自拔喔！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：19:00-20:00碧空藍
開運方位：東北方向
摩羯座
會出現不少好的機遇。
整體運：★★★★☆
投資方面會出現柳暗花明的新景象，眼明手快的作風能讓你抓住好財運。愛情的滋潤讓沉默寡言者開朗許多，甜蜜又幸福的笑容常掛臉上，令旁人看了羨慕不已。工作上雖然有期限壓力，但多能全身而退。
愛情運：★★★★☆
伴侶間有利付出實際行動，這比甜言蜜語更能打動對方，彼此更親密。
事業運：★★★☆☆
今日事業運平平，好壞參半，就看個人如何操作囉！需要注意的是，凡事不要躁進，並且多注意與同事間的溝通。
財運：★★★★☆
財運順暢，賺錢不太費力。股票族可憑著直覺與分析而小有收穫，商務談判者有機會接到訂單，對一般上班者則是影響力不大。
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：12:00-13:00碧空藍
開運方位：東北方向
水瓶座
工作中不要越級表現。
整體運：★★★☆☆
在工作中別讓自己表現得太過強勢，這會讓上司不安，小心他會嚴格干涉你的做事過程；與朋友交往時，不要為面子在朋友中一昧樹立自己的大方形象，這樣易使自己陷入窘迫之中；對子女多些包容，不要把從另一半那裡遭受的委屈發洩在子女身上。
愛情運：★★☆☆☆
單身者可以好好展現自己，多去參加聚會，才有機會遇到心儀的對象喔！
事業運：★★★☆☆
這是一個輕忽不得的時刻，一旦過度放鬆情緒，盲目追尋快樂，會有意想不到的打擊出現。
財運：★★★☆☆
莫盲目的同情弱者，而任意給予金援，宜量力而為，尤其在異性朋友方面。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：13:00-14:00鉑金灰
開運方位：正東方向
雙魚座
冷靜讓你更加有智慧。
整體運：★★☆☆☆
跟異性交往，略顯曖昧，讓你的另一半大吃飛醋，易為此發生爭執；易有衝動的行為，失去你平日的冷靜穩重，在沒有弄清事情原委前，切忌妄加揣測；投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力就顯得有些欠缺。
愛情運：★☆☆☆☆
情緣坎坷，你愛的人不愛你，愛你的人你不愛，糾結不安，難遇良緣。
事業運：★★★☆☆
工作上表現得很好強，喜歡暗自與人競爭。雖然這讓你進步不少，但也容易讓你和同事相處時會有隔閡。
財運：★★★☆☆
發掘財路時卻莫名的胎死腹中，賺錢特別的勞心費力，宜以專業技藝取財。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：22:00-24:00桐花白
開運方位：正北方向
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