每日星座運勢／獅子桃花紛飛有好運 不要太過自我

2021-01-4

牡羊座

臉上洋溢著喜悅之情，一言一行都表現出自信。

整體運：★★★★☆

今天異性緣不錯，外出時很容易遇到心儀的對象。投資者需時時觀察大局動態跟走向，別輕易聽信他人的鼓動。工作上，你的成績會得到上司的肯定，付出會得到相應的回報。

愛情運：★★★★☆

今天你相信全心全意的付出終能感動對方，心甘情願為對方操心操勞，就算自己受點委屈，一想起有一天會讓對方接受，心裡還是樂滋滋的。

事業運：★★★★★

事業運不錯唷！容易得到長輩或上司的庇蔭照顧，也有機會被賦予特殊的任務。

財運：★★★☆☆

慾望多多的一天，對於物質的企圖心特別強，可是貪念越重、壓力越大！

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00珍珠白

開運方位：正西方向

金牛座

優勝劣汰是自然之理。

整體運：★★☆☆☆

今天的正午便是你桃花最旺的時刻，與心儀的對象共進午餐，易得天時地利的好時機。將勤補拙，多研究投資之道，才可望突破低迷的財運。事業運偏低，如試圖改變職場生存規律者，嘗到的只會是失敗的惡果。

愛情運：★★★☆☆

單身者對愛情要求較高，雖然有許多異性主動表示好感，但很難讓你看對眼。

事業運：★★☆☆☆

準備實行計劃時，會有突如其來的變化讓你不知所措。與其慌亂，不如靜觀其變。

財運：★★☆☆☆

財運弱，所以呢，不要負債就對了。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00臘梅白

開運方位：正西方向

雙子座

變數較大，難把握。

整體運：★☆☆☆☆

今天對另一半的外型很關注，稍有不滿就會以挑剔的口吻加以責難；荷包裡的錢一下子就少了很多，今天花錢花得有些莫名其妙，其實提前做好規劃便是省錢之道；工作上行事急躁，給人感覺粗枝大葉，不緊不慢反而比較好。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運很背，伴侶間爭執多，越吵越處於劣勢，你需要讓自己冷靜下來。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒上急躁了點，抱怨多了點，忍一忍，少說兩句吧！

財運：★☆☆☆☆

在金錢上不夠冷靜，還容易糊里糊塗的，最好不要碰觸金錢遊戲。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

巨蟹座

處理好人際關係是今天的重點。

整體運：★★☆☆☆

上午運勢不錯，有機會得到長輩的關照，獲得不錯的商機。下午運勢微跌，少參與他人的爭論，一不小心會讓你陷入是非當中。工作上應低調行事，對上司的要求盡量順從，提意見時注意方式與方法。

愛情運：★★☆☆☆

單身者常有人主動給你介紹異性朋友，若不想被此糾纏，找個清靜的地方獨自享受寧靜！

事業運：★★☆☆☆

運勢不是很理想，工作熱情情有所退減，事業上的表現很平淡。

財運：★★★☆☆

開源能力不強，操勞奔波中生財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00白鋼銀

開運方位：正東方向

獅子座

桃花紛飛，易有好運降臨。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。有機會與朋友一起去郊外踏青，感受大自然的美好。也可以關注一下市場動態，會發現不錯的投資訊息。

愛情運：★★★★☆

想要談戀愛的企圖心很強，單身者快加把勁，戀愛中人盡可能表現出熱情如火的一面吧！

事業運：★★★★☆

今日事業呈現忙碌狀態，或許不會有即時利益，可會對往後的發展有正面的幫助，只要積極一點，你的點子與想法容易受到肯定。

財運：★★★★☆

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，積極地向外努力，不難創造好績效。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00夕陽橙

開運方位：東南方向

處女座

先前的付出，易在今天獲得回報。

整體運：★★★★☆

事業運旺盛，突出的表現讓你有機會獲得實質獎勵。財運不錯，投資上易有豐厚的利潤，有看好的投資目標可適時出手，行動就會讓你迎來高報酬。多上網了解理財方面的資訊，會讓你豁然開朗。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，無論有沒有實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

事業運：★★★★★

事業運特別旺，今日容易得到長官的關照與提攜，有事情要與上司商量的話，不妨趁此良機去做。

財運：★★★★☆

適合理財的一天。今日對於數字金錢的敏銳度較強，藉機把財務做個全盤檢討規劃，日後將會產生正面的效益。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00玳瑁棕

開運方位：正東方向

天秤座

宜處理精密、需要耐心的事情。

整體運：★★★☆☆

今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時，會不經意地擺出高高在上的姿態，評價他人也會過於主觀，易影響人際關係，要多留意自己的言行。

愛情運：★★☆☆☆

外界干擾很多，在心浮氣躁之下，也沒有什麼心思去想感情的問題！

事業運：★★★★☆

精神抖擻，感覺渾身的細胞都在跳躍，對工作充滿熱情和期望，會提高不少辦事效率，並忽視許多壓力。

財運：★★★☆☆

疑心病重，不輕易相信他人的提議；堅持己見，時而喪失賺錢的契機。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-11:00嫩芽綠

開運方位：正北方向

天蠍座

釋放下感情的壓力。

整體運：★★★☆☆

兩人拋下所有的煩惱和壓力，痛痛快快的玩樂，感情可在歡聲笑語中昇華；觸犯公司或部門規定，易受到罰款或警告的懲罰；投資方面錯失先機，易造成手中的證券滯留，遭遇貶值。

愛情運：★★★★☆

可以到外國人士常去的PUB轉轉，有機會譜寫一段異國戀曲喔！

事業運：★★☆☆☆

要積極與老客戶保持聯繫，否則很容易要面臨失去他們的危機。

財運：★★☆☆☆

今日有花錢的衝動性，花錢有不計成本的傾向，要注意仔細評估，免得買到不好的貨色！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00薔薇粉

開運方位：西北方向

射手座

今天你的愛情有點像苦咖啡。

整體運：★★★☆☆

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法。財運平平，今天還是把投資的衝動收斂起來才好。努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

愛情運：★★★★☆

有機會得到異性的主動關心和幫助，讓你很有滿足感，被愛的感覺讓你陶醉。

事業運：★★☆☆☆

工作上宜憑實力取勝，若放任惰性或是靠拍馬屁，恐會落人話柄。

財運：★★★☆☆

有暗中進財的機會，傾向暗中運作與調度，不太利於見光，見光反而容易財運停滯。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-10:00杜鵑粉

開運方位：正南方向

摩羯座

學會調整心情，忌負面思考。

整體運：★★☆☆☆

與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定；下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成；與久未聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中人約會增多，時常與戀人沉浸在浪漫的氣氛中；已婚者容易在錢財上起爭執。

事業運：★★★☆☆

情感豐富，容易有不錯的創意，不妨擬訂企劃案或從事創作，易有成果。

財運：★★★☆☆

得財略為費心，支出頗多。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00芒果黃

開運方位：東北方向

水瓶座

群策群力才是上策。

整體運：★★★★☆

長輩的提攜讓工作中的你無往不利，延宕已久的計劃現在拿出來討論最合適不過了；目前沒有伴侶的人身邊會有不錯的對象出現，也許下一段戀情就從今天開始；家庭聚會具有消除煩悶的強大功能，記得多與家人交流互動。

愛情運：★★★☆☆

有利付出的日子，有伴侶者可為對方製造一些小浪漫、小驚喜；單身者助人為樂，可交好運。

事業運：★★★★★

事業運特優，有喜訊傳出，例如升遷，或是被賦予重責大任；總之，是容易受到重用的一天啦！

財運：★★★☆☆

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今日對錢特別愛計較，得失心重了點。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00硃砂紅

開運方位：東北方向

雙魚座

貴人助力強，人際優勢用得好會有不錯的收穫。

整體運：★★★☆☆

今天運勢平順，家中的事情無需過多操心，家人會把一切安排妥當。你可以專心投入到工作中，遇到困難不妨多與上司、同事溝通，會獲得援助與支持。晚上抽點時間去親友家串門子，互相往來會為你帶來好運。

愛情運：★★☆☆☆

遇到不太喜歡的桃花機率高，別因為寂寞而戀愛，對於無感的桃花直接拒絕為妙。

事業運：★★★★☆

工作上進展順利，但還需要多加磨練自己的專業技術，以免他人說三道四。

財運：★★★☆☆

投資前要多參考他人意見，如果學識淺薄又獨斷獨行，吃虧的會是自己喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00蜜瓜黃

開運方位：東北方向





