每日星座運勢／射手與人相處坦率些 戀愛指數提升

2021-01-3

牡羊座

脾氣易暴躁。

整體運：★★★★☆

對方的作為你稍感不如意，都會大肆的指責他，小心戰爭由此爆發；樂觀的態度去迎接挑戰，你會發現事情其實並沒有你想像的那麼難；今天將錢財交給他人打理，可避免破財的危險。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人感情容易出現小狀況，千萬別輕易說分手，說出口會讓你後悔喔！

事業運：★★★★★

對於自己的決策敢於肯定並堅持，盡全力去完成，事情會如你所願走入佳境。

財運：★★★★☆

小投資，大收穫。在生意上，會暗中得到他人的幫助。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-09:00竹葉青

開運方位：東南方向

金牛座

適合出外拜訪友人的一天。

整體運：★★★☆☆

對於較久時間沒有聯絡的朋友，不妨去對方家走動走動，一方面可以增進友誼，另一方面也可以了解對方近期的生活狀態。給朋友的父母帶點小禮物作為見面禮，更顯你的細心，同時也能贏得朋友家人的好感。

愛情運：★★★★☆

在聚會中可結識不少異性朋友，其中會有讓你心動的對象，多找些有趣的話題可拉近彼此的距離。

事業運：★★☆☆☆

人際關係緊張，容易與人發生衝突、誤會，應心平氣和地處理問題，以免關係惡化唷！

財運：★★★☆☆

財運不怎麼樣，利用撿小便宜發財，會讓你白白浪費許多時間和精力。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00珊瑚橙

開運方位：正北方向

雙子座

渴望表現的一天。

整體運：★★★☆☆

今天特別希望受到重視，待人小心翼翼，但太過小心反而讓你變得緊張，影響正常水準的發揮。財運較弱，不應有比較心理，小心會花掉大筆的冤枉錢。感情方面，因願意與另一半分享心情，精神易獲得滿足。

愛情運：★★☆☆☆

愛情有些不順，對方一不小心說了你不愛聽的話，可千萬別惱怒，以免發生「戰爭」。

事業運：★★★☆☆

運勢不錯，工作和學業會出現新的可能，越有想法的人將越能擊中自己渴望的目標。

財運：★★☆☆☆

與人發生財務糾紛的可能性比較高，要小心。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-19:00檸檬綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

平凡的一天，在平淡中品味生活的美好。

整體運：★★★☆☆

今天在愛情上你們兩人都能相互體貼，寬容對方的過失，用包容的心去對待彼此，使你們的感情更深更厚。理財方面花費較多，金錢進出頻繁，注意控制自己的腰包，避免入不敷出。

愛情運：★★★★☆

你的身邊時常圍繞著異性，讓另一半醋意大發。你不必擔心，這表示對方很在乎你喔！

事業運：★★★☆☆

較為忙碌的一天，有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。

財運：★★★☆☆

須控制火暴脾氣，以免因此發生毆打事故而損財。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00鉑金灰

開運方位：正西方向

獅子座

享樂的一天。

整體運：★★★★☆

今日你很有自信，散發出一種獨特的魅力，對異性特別有吸引力，單身者參加聚會可望獲得愛情；休閒娛樂方面的花費將占據你大部分的開支；從事服務行業的人要注意對待顧客的態度，不要把私人的情緒帶到工作中。

愛情運：★★★★★

異性緣旺旺日，大多是別人主動來接近你。

事業運：★★★☆☆

遇到困難，不可礙於顏面而不願尋求幫助，最後延緩了解決時機更糟糕唷！

財運：★★★☆☆

不利小額現金交易、快速買賣業。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00杜鵑粉

開運方位：正南方向

處女座

較平淡的一天，適當放鬆精神。

整體運：★★★☆☆

感情需要細水長流，對另一半少點抱怨，多點寬容，生活才會更加和諧。玩金錢遊戲也要適可而止，見好就收，太過貪婪會得不償失。單身女性可以去美容院做做皮膚護理，享受一下周到的服務。

愛情運：★★☆☆☆

很容易對剛結識的異性朋友付出真情。談情說愛還需多觀察，以免受到傷害。

事業運：★★★★☆

展現溝通能力，有機會在會議上或家中提出有建設性的建議，易得到上司或家人的肯定。

財運：★★★☆☆

在金錢利益上易與人發生衝突。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00乳酪白

開運方位：正北方向

天秤座

好情緒可以帶動好運勢。

整體運：★★★★★

單身者有機會向心儀的對象表白，易獲得令你滿意的回應。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別友好，與大家分享你的喜悅。財運亨通，買樂透中獎機率高，但不可貪多！

愛情運：★★★★☆

單身者外出時，有機會感受電影、小說裡的那種浪漫邂逅，注意把握良緣。

事業運：★★★★☆

對身邊的事物都表現出極大的熱情，對自己感興趣的事務處理起來得心應手，易有收穫。

財運：★★★★★

偏財運很不錯，可以考慮添置傢具、裝修房屋等，易有驚喜。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00深茄紫

開運方位：正南方向

天蠍座

做事順心愉快，整天都有好心情。

整體運：★★★★☆

愛情上平淡如飴，單身者有機會獲得異性的青睞，並有機會長期發展。今天顯得很輕鬆，很多事做起來都較順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。偏財運佳，買樂透會有所收穫。

愛情運：★★★☆☆

不宜過多約會，容易因小事鬧得不歡而散。不如在家中看看電視、看看書來得愉快。

事業運：★★★★☆

情緒高漲，笑逐顏開的一天，有機會與久未聯繫的老朋友相遇，驚喜不斷。

財運：★★★★☆

果決者可抓住時機，減少錢財的損失。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00鈦晶金

開運方位：正西方向

射手座

運勢很好，與人相處坦率直接些會更好。

整體運：★★★★★

今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。今天狀態良好，能自如的應對各種事物，拿出令人滿意的成績。

愛情運：★★★★☆

臉上多些自然的微笑，就會特別吸引人，異性也會主動與你親近，戀愛指數也將不斷提升！

事業運：★★★★☆

有機會在眾人面前表現自己的才華，例如：演講、跳舞、朗誦等，應抓住機會。

財運：★★★★★

投資運很不錯，把閒錢投資在自己熟悉的專業領域，容易有豐厚的回報。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00薔薇粉

開運方位：西南方向

摩羯座

慾望如火燎原般蔓延。

整體運：★★★★★

戀愛者和已婚者今天滿含激情，極易被對方撩撥起強烈的慾望；也許是被你對金錢的慾望所感應，正、偏財運態勢均佳，有可觀的進帳，但過於貪心小心過猶不及；情緒激昂的你不如約朋友或愛人去遊樂場瘋狂吧。

愛情運：★★★★☆

伴侶間的感情會有些疏遠，要注意別太冷落了對方；單身者有相親的機會。

事業運：★★★★☆

容易有好消息，讓你的心情開朗，與朋友的互動也增多了。

財運：★★★★☆

忙碌的一天，財運很不錯，財神爺在外地，所以要主動向外勤勞的開發、與人密切接觸才能遇到財神爺，對於洽商、業務工作者特別有利。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00芥末黃

開運方位：東北方向

水瓶座

表現活躍，很有異性緣。

整體運：★★★★☆

戀愛中的人有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買樂透有機會小賺一筆。

愛情運：★★★★★

戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人趕快利用今天熱絡纏綿一番。

事業運：★★★★☆

會受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！

財運：★★★☆☆

理財要依循正道，少出門、少逛街、少交際，錢就會乖乖留在身邊。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00青金石藍

開運方位：正西方向

雙魚座

重視環境的清潔衛生，可提升好運。

整體運：★★★☆☆

今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息；注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳；至於生意人，衛生環境的好壞對你的生意極有影響，檢查一下店面、貨物甚至你腳上的皮鞋是否乾淨。

愛情運：★★★☆☆

單身者會有些不順，容易遇到不適合的桃花，讓你費心勞神；已婚者暫時小別，以免爭吵。

事業運：★★★☆☆

會忙著私事，忙碌的同時多少會讓你有點疲憊，要多注意身體。

財運：★★★☆☆

錢財進出頻繁，不過錢財花在自己身上居多。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-15:00櫻桃紅

開運方位：正東方向





