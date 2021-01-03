每日星座運勢／射手與人相處坦率些 戀愛指數提升
2021-01-3
牡羊座
脾氣易暴躁。
整體運：★★★★☆
對方的作為你稍感不如意，都會大肆的指責他，小心戰爭由此爆發；樂觀的態度去迎接挑戰，你會發現事情其實並沒有你想像的那麼難；今天將錢財交給他人打理，可避免破財的危險。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛中的人感情容易出現小狀況，千萬別輕易說分手，說出口會讓你後悔喔！
事業運：★★★★★
對於自己的決策敢於肯定並堅持，盡全力去完成，事情會如你所願走入佳境。
財運：★★★★☆
小投資，大收穫。在生意上，會暗中得到他人的幫助。
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：08:00-09:00竹葉青
開運方位：東南方向
金牛座
適合出外拜訪友人的一天。
整體運：★★★☆☆
對於較久時間沒有聯絡的朋友，不妨去對方家走動走動，一方面可以增進友誼，另一方面也可以了解對方近期的生活狀態。給朋友的父母帶點小禮物作為見面禮，更顯你的細心，同時也能贏得朋友家人的好感。
愛情運：★★★★☆
在聚會中可結識不少異性朋友，其中會有讓你心動的對象，多找些有趣的話題可拉近彼此的距離。
事業運：★★☆☆☆
人際關係緊張，容易與人發生衝突、誤會，應心平氣和地處理問題，以免關係惡化唷！
財運：★★★☆☆
財運不怎麼樣，利用撿小便宜發財，會讓你白白浪費許多時間和精力。
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：15:00-17:00珊瑚橙
開運方位：正北方向
雙子座
渴望表現的一天。
整體運：★★★☆☆
今天特別希望受到重視，待人小心翼翼，但太過小心反而讓你變得緊張，影響正常水準的發揮。財運較弱，不應有比較心理，小心會花掉大筆的冤枉錢。感情方面，因願意與另一半分享心情，精神易獲得滿足。
愛情運：★★☆☆☆
愛情有些不順，對方一不小心說了你不愛聽的話，可千萬別惱怒，以免發生「戰爭」。
事業運：★★★☆☆
運勢不錯，工作和學業會出現新的可能，越有想法的人將越能擊中自己渴望的目標。
財運：★★☆☆☆
與人發生財務糾紛的可能性比較高，要小心。
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：17:00-19:00檸檬綠
開運方位：東北方向
巨蟹座
平凡的一天，在平淡中品味生活的美好。
整體運：★★★☆☆
今天在愛情上你們兩人都能相互體貼，寬容對方的過失，用包容的心去對待彼此，使你們的感情更深更厚。理財方面花費較多，金錢進出頻繁，注意控制自己的腰包，避免入不敷出。
愛情運：★★★★☆
你的身邊時常圍繞著異性，讓另一半醋意大發。你不必擔心，這表示對方很在乎你喔！
事業運：★★★☆☆
較為忙碌的一天，有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。
財運：★★★☆☆
須控制火暴脾氣，以免因此發生毆打事故而損財。
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：21:00-23:00鉑金灰
開運方位：正西方向
獅子座
享樂的一天。
整體運：★★★★☆
今日你很有自信，散發出一種獨特的魅力，對異性特別有吸引力，單身者參加聚會可望獲得愛情；休閒娛樂方面的花費將占據你大部分的開支；從事服務行業的人要注意對待顧客的態度，不要把私人的情緒帶到工作中。
愛情運：★★★★★
異性緣旺旺日，大多是別人主動來接近你。
事業運：★★★☆☆
遇到困難，不可礙於顏面而不願尋求幫助，最後延緩了解決時機更糟糕唷！
財運：★★★☆☆
不利小額現金交易、快速買賣業。
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：22:00-24:00杜鵑粉
開運方位：正南方向
處女座
較平淡的一天，適當放鬆精神。
整體運：★★★☆☆
感情需要細水長流，對另一半少點抱怨，多點寬容，生活才會更加和諧。玩金錢遊戲也要適可而止，見好就收，太過貪婪會得不償失。單身女性可以去美容院做做皮膚護理，享受一下周到的服務。
愛情運：★★☆☆☆
很容易對剛結識的異性朋友付出真情。談情說愛還需多觀察，以免受到傷害。
事業運：★★★★☆
展現溝通能力，有機會在會議上或家中提出有建設性的建議，易得到上司或家人的肯定。
財運：★★★☆☆
在金錢利益上易與人發生衝突。
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：22:00-23:00乳酪白
開運方位：正北方向
天秤座
好情緒可以帶動好運勢。
整體運：★★★★★
單身者有機會向心儀的對象表白，易獲得令你滿意的回應。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別友好，與大家分享你的喜悅。財運亨通，買樂透中獎機率高，但不可貪多！
愛情運：★★★★☆
單身者外出時，有機會感受電影、小說裡的那種浪漫邂逅，注意把握良緣。
事業運：★★★★☆
對身邊的事物都表現出極大的熱情，對自己感興趣的事務處理起來得心應手，易有收穫。
財運：★★★★★
偏財運很不錯，可以考慮添置傢具、裝修房屋等，易有驚喜。
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：06:00-07:00深茄紫
開運方位：正南方向
天蠍座
做事順心愉快，整天都有好心情。
整體運：★★★★☆
愛情上平淡如飴，單身者有機會獲得異性的青睞，並有機會長期發展。今天顯得很輕鬆，很多事做起來都較順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。偏財運佳，買樂透會有所收穫。
愛情運：★★★☆☆
不宜過多約會，容易因小事鬧得不歡而散。不如在家中看看電視、看看書來得愉快。
事業運：★★★★☆
情緒高漲，笑逐顏開的一天，有機會與久未聯繫的老朋友相遇，驚喜不斷。
財運：★★★★☆
果決者可抓住時機，減少錢財的損失。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：16:00-18:00鈦晶金
開運方位：正西方向
射手座
運勢很好，與人相處坦率直接些會更好。
整體運：★★★★★
今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。今天狀態良好，能自如的應對各種事物，拿出令人滿意的成績。
愛情運：★★★★☆
臉上多些自然的微笑，就會特別吸引人，異性也會主動與你親近，戀愛指數也將不斷提升！
事業運：★★★★☆
有機會在眾人面前表現自己的才華，例如：演講、跳舞、朗誦等，應抓住機會。
財運：★★★★★
投資運很不錯，把閒錢投資在自己熟悉的專業領域，容易有豐厚的回報。
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：09:00-11:00薔薇粉
開運方位：西南方向
摩羯座
慾望如火燎原般蔓延。
整體運：★★★★★
戀愛者和已婚者今天滿含激情，極易被對方撩撥起強烈的慾望；也許是被你對金錢的慾望所感應，正、偏財運態勢均佳，有可觀的進帳，但過於貪心小心過猶不及；情緒激昂的你不如約朋友或愛人去遊樂場瘋狂吧。
愛情運：★★★★☆
伴侶間的感情會有些疏遠，要注意別太冷落了對方；單身者有相親的機會。
事業運：★★★★☆
容易有好消息，讓你的心情開朗，與朋友的互動也增多了。
財運：★★★★☆
忙碌的一天，財運很不錯，財神爺在外地，所以要主動向外勤勞的開發、與人密切接觸才能遇到財神爺，對於洽商、業務工作者特別有利。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：21:00-23:00芥末黃
開運方位：東北方向
水瓶座
表現活躍，很有異性緣。
整體運：★★★★☆
戀愛中的人有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買樂透有機會小賺一筆。
愛情運：★★★★★
戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人趕快利用今天熱絡纏綿一番。
事業運：★★★★☆
會受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！
財運：★★★☆☆
理財要依循正道，少出門、少逛街、少交際，錢就會乖乖留在身邊。
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：09:00-11:00青金石藍
開運方位：正西方向
雙魚座
重視環境的清潔衛生，可提升好運。
整體運：★★★☆☆
今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息；注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳；至於生意人，衛生環境的好壞對你的生意極有影響，檢查一下店面、貨物甚至你腳上的皮鞋是否乾淨。
愛情運：★★★☆☆
單身者會有些不順，容易遇到不適合的桃花，讓你費心勞神；已婚者暫時小別，以免爭吵。
事業運：★★★☆☆
會忙著私事，忙碌的同時多少會讓你有點疲憊，要多注意身體。
財運：★★★☆☆
錢財進出頻繁，不過錢財花在自己身上居多。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：14:00-15:00櫻桃紅
開運方位：正東方向
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