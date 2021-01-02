每日星座運勢／水瓶多讚美周圍的人 人氣指數上升

2021-01-2

牡羊座

什麼時間和地點就應該做與之相應的事情。

整體運：★★★☆☆

坐在辦公室的工作者切勿利用上班時間炒股，易被老闆發現，引起不良的影響；今天比較繁忙，與戀人沒有什麼獨處的時間，不過抽出點點時間打個電話給他，也會讓彼此心情不錯；多結交一些朋友，聚集更多的人脈，這也是一筆珍貴的財富。

愛情運：★★★☆☆

桃花運旺盛，很容易引起異性為你爭風吃醋。如何處理好與異性間的關係是重點。

事業運：★★★☆☆

運勢不錯，創意十足，有機會在休息期間突發奇想，對拓展工作新領域很有助益！

財運：★★★☆☆

股市急先鋒務必要見好就收，否則易有橫發橫破之災。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-24:00香檳金

開運方位：正東方向

金牛座

桃花運頗強的日子。

整體運：★★★★☆

桃花朵朵開並不都是好事，如何認清真正屬於自己的緣份是首要之急，方不至於被爛桃花砸得滿頭包。勤儉節約是持家之本，已婚婦女更要多從大局考慮，理性消費才能讓家庭的財政支出不超過預算的範圍。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者千萬別待在家裡，多與人接觸就有機會與情人邂逅喔！

事業運：★★★★☆

情緒比較穩定，是比較愉快的一天。即使心情偶有低落時，也不會把壞情緒帶給他人。

財運：★★★☆☆

今天在求財之路上會遇到強勁的競爭對手，須小心應付，莫起僥倖之心。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00嫩芽綠

開運方位：東南方向

雙子座

貴人助力強，很多事情都能化險為夷。

整體運：★★★★☆

平日的付出，以及累積的人脈，今日可獲得很好的回報。雖然會遇到突如其來的變故，但多能得貴人相助。特別是下午，運氣旺盛，有獲得錢財的機會。單身者有機會遇到久未聯繫的異性朋友，重拾舊情又生新情。

愛情運：★★★★☆

已婚者對另一半別要求太高，這會給對方造成壓力；單身者有機會與爽朗的異性結緣。

事業運：★★★☆☆

建立良好的人際關係是今日重點，有朋友主動邀約別拒絕，以免錯過一些不錯的機會。

財運：★★★★☆

從事服務、代理相關工作者今日財運還不錯。尤其是有小小的賭運，但宜見好就收！

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00睡蓮紫

開運方位：東北方向

巨蟹座

專業性活動為投資帶來好兆頭。

整體運：★★★★☆

參加一些公開儀式，像是產品發表會、合作簽約儀式等等，會讓你獲得不少財經方面的內部消息哦；愛情有動起來的跡象，淡雅的裝扮會吸引心儀者的眼光；學生努力學習，也能做到溫故而知新。

愛情運：★★★★☆

單身者可望有不錯的發現和意外驚喜；戀愛中的人容易能得到對方的肯定與關愛。

事業運：★★★☆☆

平靜的一天，沒有什麼繁雜瑣事困擾，可專心做自己想做的事情，會有不錯的收穫。

財運：★★★★☆

不但正財收入豐厚，而且還會有偏財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00白鋼銀

開運方位：正南方向

獅子座

穩定的一天，精力充沛。

整體運：★★★☆☆

今天與伴侶能相互體諒，共同面對外在的壓力。在財運方面，有許多不錯的機會，但虛浮的陷阱也比較多，要小心分辨，以免被套牢。下午有機會驅車去郊外兜風，心情愉悅。

愛情運：★★★☆☆

答應過另一半的事可別忘了，也許是你隨口說說的事，但對方卻十分認真喔！

事業運：★★★★☆

行動力很強，有利計劃的推行，但是人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。

財運：★★☆☆☆

人情的打點會讓你小有破財。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00碧空藍

開運方位：正西方向

處女座

財運較突出的一天，好好利用這股順風。

整體運：★★★☆☆

單身者對愛猶猶豫豫，容易有所顧慮，不想錯過就去爭取，免得讓自己後悔。花點心思去了解市場訊息，加上不錯的財運，會有機運送上門。對成功的渴望僅限於自己的能力之內，顯得有點保守，不如大膽設想，積極行動。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人應認真培養感情，不輕易放棄才能盼來開花結果的時候。

事業運：★★★☆☆

心情平和，懂得為他人著想，同時也會享受到幫助他人的快樂。

財運：★★★★☆

在努力積極的行動中能使財運亨通。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00湖水綠

開運方位：西北方向

天秤座

為了愛，趕快出擊吧。

整體運：★★★★☆

雙人感情不斷昇華，不妨精心準備一下，營造一個美麗的驚喜給對方；錢財上今天不宜輕舉妄動，想想這段時間的得失，為自己制定一個新目標；純音樂會讓整個人都安靜下來，靜靜的想有時也是一種幸福。

愛情運：★★★★★

桃花朵朵開的一天，與異性朋友接觸的機會多多，在開心快樂中結下一段良緣。

事業運：★★★☆☆

總有忙不完的事，別只顧著往前衝，也給自己安排一些娛樂活動，放鬆身心。

財運：★★☆☆☆

在理財上欠缺理智，胡亂整頓，雜亂無章，易破財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-19:00大理石灰

開運方位：正北方向

天蠍座

運勢一般，多了幾分和氣，少了幾分刻板。

整體運：★★★☆☆

愛情上心思敏感度增加，獨處時易覺得寂寞無聊，情緒不定易受他人影響。財運一般，錢財上沒有什麼特別的進出。閒暇時可外出購物，多走走看看，認真比較就能發掘到價廉物美的實用商品。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，相互尊重才好喔！

事業運：★★★☆☆

較重視職場人際關係，並能如期完成份內工作，容易得到他人的欣賞。

財運：★★★☆☆

金錢的用法趨於保守，更為看重錢財的累積。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

射手座

心情不錯，頭腦較清晰。

整體運：★★★★☆

今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能放棄與對方的交流，小心感情會逐漸生疏。財運上表現正常，你穩健的表現讓投資計劃進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思維，效果不錯。

愛情運：★★★★☆

與異性接觸的機會增多，讓你有些眼花撩亂。已婚者與異性接觸時別太曖昧！

事業運：★★★☆☆

運勢平順的一天，適合奮起直追，不要讓自己太懶散喔！

財運：★★★☆☆

對金錢的態度較成熟，對金錢的利用更為合理，財運穩定。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00咖啡棕

開運方位：東北方向

摩羯座

多與他人交流，拓展交際圈是今天的重點。

整體運：★★★☆☆

今天與穩重型異性特別談得來，單身者有機會獲得異性朋友的照顧。忙裡偷閒，多參加團體活動可讓你較為好運。在與他人的互動中，能讓你感受到身邊人的善意，壓力在不自覺中獲得釋放。

愛情運：★★☆☆☆

適合獨處，靜下心讓自己沉澱一下，沒有異性的打擾會讓你想清很多事情。

事業運：★★☆☆☆

有鑽牛角尖的傾向，思緒打結難以突破，與其埋頭冥想，不如出去走走尋找靈感。

財運：★★★☆☆

容易引發經濟上的難題！須看清自己的實際情況，勿讓虛榮掩蓋了積極進取的精神。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00玳瑁棕

開運方位：東北方向

水瓶座

多讚美周圍的人，他們會很樂意為你付出。

整體運：★★★☆☆

良好的人際關係，在生活中能為你幫不少忙。收到一堆信件沒有回覆，利用今天的空閒一次處理完畢。桃花運不錯，會有意料之外的相遇，努力表現哦。給父母買套合身的衣服，他們會為有你這麼孝順的子女而開心。

愛情運：★★★★☆

已婚者與另一半相處甜蜜，令感情大增；單身者與朋友相處融洽，人氣指數上升！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，有機會從他人口中獲得商業訊息。

財運：★★★☆☆

對於道聽塗說得來的投資訊息，不可全信，只可參考。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00橄欖綠

開運方位：正北方向

雙魚座

心情平靜，享受平淡中的快樂。

整體運：★★★☆☆

錢財方面支出不會太大，對美食愛好者來說，可以去經濟實惠又有特色的餐館嘗鮮。對找到真愛的情人們來說，激情降溫，但是敞開心扉地進行交流，一些隱私也能開誠布公，平淡中內心又有一絲甜蜜！

愛情運：★★★☆☆

另一半有時需要一個人安靜地思考，此時你不必過多打擾，問得太多只會自尋煩惱。

事業運：★★★☆☆

樂於助人，看到身邊的人有困難都願意伸出援手，人際關係不斷拓展。

財運：★★★☆☆

會有一些小財小利，積少成多。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00雪花銀

開運方位：東南方向





