每日星座運勢／雙子工作可望獲嘉獎 正緣來好日子

2021-01-1

牡羊座

平順安逸，想有所收獲還得積極付出。

整體運：★★☆☆☆

有相親對象的人不妨約對方一起散散步，易讓局面有所突破，感情會有明顯進展。財運弱，不宜投資，經常活躍在證券市場的人別懷著賭賭看的心理大筆投入，小心「肉包子打狗」。上班族需要努力爭取，機會不會從天而降。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會遇到心儀的對象，正是趁機表露心跡的時候，自然大方一點就有希望。

事業運：★★☆☆☆

受心情影響，你做事會比較急躁，經常出現手忙腳亂的情況，會有事倍功半的感覺。

財運：★★☆☆☆

少玩金錢遊戲，易損財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00艷棗紅

開運方位：東北方向

金牛座

多點愛心，多點用心。

整體運：★★★☆☆

今天有機會結識有愛心的異性，讓自己多點愛心便有機會拾獲一段良緣；今天是你財運展現的好時機，在股市、證券方面易有收獲；平日冷漠的同事突然對你和氣了不少，這可是事業宮星星幫的忙哦！

愛情運：★★★★☆

單身者有戀愛機會，但在表白時應注意對方的情緒，太過急切容易把對方嚇跑唷！

事業運：★★★☆☆

運勢平平，工作較忙碌，一切聽上司的指令行事就好，提意見時注意場合。

財運：★★★★☆

財運佳，顯得能說會道，或是與客戶商談合作事宜，多能如願以償。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-07:00珠貝白

開運方位：西北方向

雙子座

心靈的交流能讓彼此更加充實。

整體運：★★★★★

今天與志同道合的朋友一同交流，暢談人生的理想，讓你覺得很欣慰，對未來充滿信心。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。

愛情運：★★★★☆

正緣要來臨的好日子。緣份很奇妙，好桃花最有可能在你即將轉彎或者放棄時遇到。

事業運：★★★★★

今天的事業運真是棒呆了，常會有許多意外的收穫，對於生意人、業務工作者、需要對外社交的人特別有利。

財運：★★★★☆

多到股票或證券市場了解行情，易獲得不錯商機，應善加把握。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-10:00蘋果綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

不可強求他人辦事，理性地看待為好。

整體運：★☆☆☆☆

若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，或許對方有為難之處，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，大可不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，容易表達不清而導致誤會，不要急著處理愛情上的棘手問題。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，日子過得很忙碌，可是愈急愈容易出錯哦！

財運：★★☆☆☆

小財多在不知不覺中流失，不宜胡亂投資！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00玉髓紅

開運方位：正南方向

獅子座

工作進展緩慢，壓力較大。

整體運：★★☆☆☆

工作上有計劃方可避免出現手足無措的局面。四處遊蕩沒益處，累得筋疲力盡不說，若影響了工作的進度，可就難以交差了。別把工作中的不滿情緒帶回家，與另一半說話的口氣別太僵硬，以免發生不愉快。

愛情運：★★☆☆☆

感情變化多端，夫妻、情人間宜多溝通；單身者選擇伴侶宜謹慎，小心誘惑。

事業運：★★☆☆☆

情緒波動較大，在遇到意見分歧時有些胡攪蠻纏，會讓大家都不願與你合作。

財運：★★★☆☆

有貪小便宜的傾向，免費、不要錢的多多益善。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-20:00瑪瑙黑

開運方位：正東方向

處女座

展露微笑待人處事，會為你帶來好運。

整體運：★★★★☆

今天你的心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時刻提防爛桃花哦！財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大。工作上不斷接到新的任務，但不乏他人的幫助。

愛情運：★★★☆☆

今日適合精神交流，多一點關心、噓寒問暖，讓情人感動一下吧！

事業運：★★★★☆

事業上能攻能守，靈活運作。只要懂得尊敬職場前輩，會獲得更多職場資源。

財運：★★★★☆

財運一路暢通，各方面的力量凝聚起來，一切在平穩增長中。也要適當地控制發展速度，避免進展過快所帶來的負面影響。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00朝霞紅

開運方位：西北方向

天秤座

自娛自樂也很充實。

整體運：★★★☆☆

單身貴族看到周圍的情侶們都濃情蜜意，心裡感到特別的孤獨，不妨去健健身、上上網，既能排除寂寞感又能讓你變得充實；工作精力旺盛，辦事效率大有提高；投資切忌盲目跟風，小心因此栽觔斗。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運很背，彼此的爭執多，不要太愛比較囉，因為比贏了又怎樣！

事業運：★★★★★

今日的事業運棒呆了，有領導帶頭的機會。可是呢，今天八成會忙翻天，許多事情會同時進行，可要耐著性子來處理喔！

財運：★★★☆☆

財運一般，投資上你有認賠的肚量，投資上也要多注意。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-07:00白鋼銀

開運方位：正南方向

天蠍座

事業、愛情都順利的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人為對方製造小浪漫，能讓對方感受到你的無限愛意，回報給你的也是同樣熱烈的情意。開動機敏的頭腦，工作上找準方向，就能出奇制勝。不過也不可得意忘形，以免引起上司的反感。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，特別是與不同興趣、不同領域的人接觸的機會多，容易獲得好消息。

事業運：★★★☆☆

工作較順心，外出機會多，有機會出差或是面見客戶，正是與人交流、談判的時機。

財運：★★☆☆☆

財運相對穩定的日子，宜安穩度日，不利向外汲汲營營，若太過冒險，想要以小搏大，錢財易有去無回。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00深茄紫

開運方位：西南方向

射手座

今天頭腦敏銳，做事理性有原則。

整體運：★★★★☆

愛情平淡而和睦，雙方都能保持一種平靜的心態相處，顯得較融洽。工作表現頗為出色，敏銳的直覺讓你輕易做出新的突破，得到上級的肯定與讚賞。晚上有機會與專業人士共同討論生財之道。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，沒有什特殊變化，兩性之間可以平和相處！

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合在今日做點創意設計、文書計算一類的工作。只要積極點，你的想法容易被採納！

財運：★★★☆☆

有利於主動向外發展，從事貿易、旅遊、運輸行業者，易在辛勞中得財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00祖母綠

開運方位：東北方向

摩羯座

運勢平順，默默付出必有回報。

整體運：★★★☆☆

今日做事不宜操之過急，心平氣和地處理手上事務才會有收獲。已婚者在與另一半溝通時別表現出隨便的態度，易被另一半誤會。有機會收到他人贈送的電影、演唱會、球賽入場券等。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人了。

事業運：★★★☆☆

任務進展到一半會有節外生枝的危險，這種情況多是因自己情緒失控而引起。

財運：★★★★☆

財運受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-19:00珊瑚橙

開運方位：東北方向

水瓶座

運勢起伏不定，以靜制動才會有勝算。

整體運：★★☆☆☆

感情易發生風波，特別是單身者在追求異性時，不宜表現得太過急切，欲擒故縱，多觀察對方反應，才能更好地把握出擊時間。投資運較差，靜觀其變等時機成熟再進行投資，方能取得理想的成效。

愛情運：★★☆☆☆

一旦有人對你示好，就容易心花怒放、一頭栽進自我設想的愛情裡。

事業運：★★★☆☆

承受壓力的能力比較弱，工作內容稍微多一點，你就感覺有較大的壓力。

財運：★★☆☆☆

財運弱，錢財不宜露白，太過招搖易惹小人眼紅，因錢財而惹禍上身的機率高。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-13:00臘梅白

開運方位：西南方向

雙魚座

愛情百分百。

整體運：★★★★☆

單身者今天的求愛成功指數很高，抓住機會向心儀對象表白吧！有一種缺錢花的感覺，但隨著賺錢的慾望不斷膨脹，能想出很棒的賺錢點子。從事銷售工作的人，能用微笑贏得不少客戶的信賴。

愛情運：★★★★★

恩怨化解日。先前曾有過不愉快的人，趁著今日好好的溝通吧！

事業運：★★★★☆

是證明實力的好時機。別人覺得有困難的事情，不妨接過來做，你會很有收穫！

財運：★★★☆☆

做好財務規劃，花錢別太隨意。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00寶石藍

開運方位：正南方向





