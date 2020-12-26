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心理測驗／喜歡的最先吃還是最後吃？測驗自己的「戀愛人格」

聯合新聞網 / 綜合報導
你在戀愛中會變成什麼樣的人呢？透過心理測驗便能分析。圖片來源／ingimage
你在戀愛中會變成什麼樣的人呢？透過心理測驗便能分析。圖片來源／ingimage

人一旦身陷愛河，性格都可能有一百八十度的大轉變。日本網站「Googirl」就分享一則心理測驗，可以分析出自己在戀愛的時候，會產生什麼樣的特殊情緒。

請問：以下四種吃東西的習慣，你是屬於哪一種？

A 最愛吃的一開始就吃掉

B 會猶豫該先吃哪一道菜

C 會先小嘗味道再看看

D 最愛吃的東西留到最後再吃

選擇A最愛吃的一開始就吃掉的你，平常給人積極樂觀的形象。但在戀愛之中，你其實容易對他人產生對抗意識，老是想著「我不能輸給誰誰誰」，因此會擅自在心中認定別人是你的競爭對手。不過與人比較的同時，也別忘記多磨練自我，才是最重要的。

選擇B會猶豫該先吃哪一道菜的你，平常給人穩健與個性認真的形象。不過在戀愛中，你是容易被氣氛影響，聽信對方花言巧語的類型。即使平常行事慎重，但碰上了戀情，你反而容易想把一切託付給對方。小心節奏不要被百分之百對方帶著走了。

選擇C會先小嘗味道再看看的你，平常給人特立獨行、品味非凡的形象。不過在戀愛中，你是容易感受到寂寞，想依靠對方的類型。在情網中，你容易深陷「想完全了解對方」的情緒之中，進而給出過高的要求，讓對方有些無力招架。不過只要給點耐心，對方也很可能在要求下，成功轉變成你理想的類型。

選擇D最愛吃的東西留到最後再吃的你，平常給人穩重、受到眾人歡迎的形象。不過在戀愛中，你是「看上了誰就別想溜走」的類型。常讓人感受到沉靜療癒的你，不只是對愛情目標的占有慾極強，而且你也很懂得怎麼去建立關係，因此得手率也相當出色。交到理想中的另一半，對你來說或許不是什麼難事。

日本 心理測驗

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