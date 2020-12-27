殺破狼周運勢／金牛小心爛桃花 摩羯領到滿意年終

白羊座：

整體運勢

工作運方面，太陽、水星、冥王星齊聚志業宮位，極佳的工作效率，在職場受人矚目，但由於冥王星持續受到在命宮的火星影響，這些優秀的表現都是不斷加班、熬夜的成果，背後辛苦無人知曉。

感情運方面，在心靈宮位的海王星與冥王星相位良好，職場內有暗戀的對象，最近互動曖昧，每天上班的心情很好。本週海王星受到金星影響，對方有些言語與行為讓你腦內小劇場大爆發，整天心不在焉。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到木星與土星的影響，之所以感到經濟狀況貧乏，都是因為參加太多不必要的交際應酬，嚴重擠壓到日常生活開銷。某些白羊座在收入不穩定的情況下，必須要節儉度日。

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，某個家人情緒不佳，家庭氣氛不太好。甚至因此離家出走幾天，不想受到負面情緒干擾。需要搬家的白羊座則會在此時找到理想的落腳處。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在財務宮位行進，投資理財有道，身家瞬間增值許多。然而金星受到在人際關係宮位的海王星影響，這段時間盡量財不露白，避免有人想跟你借錢，或是藉機佔便宜。

工作運方面，土星與木星雙雙進入志業宮位，在職場擔任舉足輕重的職務，某些金牛座甚至自己創業當老闆，然而木星與土星受到命宮的天王星影響，管理一個組織，要面面俱到並不容易，必須步步為營。

本週須注意的部分

交通運方面，滿月發生在交通宮位，此時請注意交通安全，同時當心發生行車糾紛，被警察開單的機率也比較高。坐大眾運輸工具通勤的金牛座，這段時間則要當心重心不穩，造成碰撞受傷。

感情運方面，在慾望宮位的金星受到人際關係宮位的海王星影響，與朋友之間的肢體接觸當心擦槍走火，發生一夜情，事後關係尷尬。某些金牛座無意間招惹上爛桃花，對方不斷在言語或肢體上騷擾你。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，分期付款的債務會在這段時間清償，未來財務狀況會輕鬆許多。有投資習慣的雙子座，手上的投資標的會在適當的時機出脫，獲利了結。

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，單身的雙子座，容易陷入職場戀情，對於工作場合的某個人產生好感。有對象的雙子座，與喜歡的對象互動甜蜜，雙方很快就會有進一步的親密關係。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的海王星受到夥伴宮位的金星影響，工作夥伴或同事在重要的流程上便宜行事，造成整個團隊需要花更多的時間收拾殘局。某些雙子座會覺得老闆與上司很愚蠢，卻無力改變整個組織與環境。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到冥王星影響，對某些親戚、朋友、同事、同學強迫你參加一些直銷組織或宗教團體感到困擾，卻無法脫離這些人。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，金星在工作宮位行進，同時滿月發生在命宮，許多事務終於告一段落，可偷得浮生半日閒，放鬆一陣子。不過由於金星受到海王星影響，雖然主要工作都完成了，還有許多麻煩的小問題需要收尾。

金錢運方面，木星與土星雙雙進入財務宮位，會獲得家人給予的一筆資產或資金，不過有些金錢是暫時無法動用的。有投資習慣的巨蟹座，目前持有的投資標的行情正看漲，無形資產正在累積。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，影響在感情宮位的太陽與水星，情緒莫名地不佳，與另一半的相處也因此受到影響。滿月期間非常容易與親近的人吵架，甚至莫名其妙與對方分手。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到木星與土星的影響，雖然羨慕某些朋友光鮮亮麗的生活，卻逐漸發現自己與這些人的價值觀格格不入，會悄悄封鎖與對方聯繫的管道，不想惹上麻煩。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在戀愛宮位行進，與曖昧對象會有親密的接觸，甚至發生肉體關係，然而金星受到海王星影響，即便相處方式已經像是情侶了，卻還是無法從對方身上獲得確定的名份。

金錢運方面，在財務宮位的海王星與冥王星有良好連結，在職場上因禍得福，獲得額外的補償。不過海王星同時受到金星影響，許多獅子座會把資金花在吃喝玩樂、戀愛、寵物身上，或是從事高風險的投資，現金都無法存下來。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月影響工作宮位的太陽與水星，對於目前的工作領域倦勤，會想辭職休個長假。正在擔任管理職或是創業中的獅子座，會覺得與合作的同事或夥伴理念不合，許多事務進行不順利。

健康運方面，太陽、水星、冥王星齊聚健康宮位，注意心血管疾病的問題，同時當心著涼感冒。泌尿系統容易發炎，注意水分攝取，不要憋尿。滿月發生在心靈宮位，本週睡眠狀況不佳，會淺眠或是多夢。

處女座：

整體運勢

家宅運方面，金星持續在家宅宮位行進，會在此時購買新的家電與傢俱，使得居家生活煥然一新。某些處女座終於有時間好好宅在家中追劇、耍廢，過一陣子懶洋洋的生活。

工作運方面，木星與土星雙雙進入工作宮位，開始執行一個看似光鮮亮麗的職務，待遇羨煞旁人，然而木星與土星受到天王星影響，每天都處在高壓的環境下不能出錯，執行工作需要比平常更專注。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，某個朋友情緒不太好，連帶影響你的心情，會暫時封鎖對方，遠離是非。某些處女座會退出某個群組、團體或是社群，對於老是有人在發垃圾訊息感到心煩。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽、水星受到在人際關係宮位的滿月能量影響，喜歡的人似乎有別人在追求，會開始想放棄目前妾身不明的曖昧關係。感情穩定的處女座，情感對象不太喜歡你的朋友，愛情與友情必須要選邊站。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在志業宮位，某個任務或職務告一段落，圓滿落幕。在工作宮位的海王星受到金星影響，某些天秤座最近必須到外地出差，沒有配給足夠的差旅費，但當作到外地享受一趟輕旅行也不錯。

感情運方面，木星與土星合相在戀愛宮位，正陷入不可思議又無可自拔的戀情中，然而木星與土星受到天王星影響，對方的價值觀與你相差甚遠，兩人在社經地位上有懸殊的差異，反而激起你對愛的鬥志。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的水星、太陽受到滿月的能量影響，與家人之間有些事情溝通不良，甚至處在不理性的冷戰狀態。某些天秤座會以工作忙碌作為逃避的藉口，但這些問題遲早都要提出解決的辦法。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到木星與土星的影響，有許多預期之外的花費不能省，會把錢花在子女或寵物的醫療費用上，或是有一筆保費需要繳交，先前吃喝玩樂的帳單，都必須付清不可了。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，經濟狀況寬裕，花錢在吃喝玩樂方面會比較奢侈，然而金星受到海王星影響，可能會經不起一些人的慫恿，買了一些昂貴的小廢物與玩具。

家宅運方面，土星與木星合相在家宅宮位，已經到了必須要定居、置產的關鍵時期了，最近會看很多建案與成屋。某些天蠍座的生活會有同居人或室友作伴，比較不孤單。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星受到木星與土星的影響，與情感對象會拜訪彼此的家人，甚至兩家人需要一起見個面，但彼此之間似乎不太對盤，使你和另一半的處境頗為尷尬。

學業運方面，滿月發生在學業宮位，某些關鍵的科目成績即將揭曉，這將是你未來能否升級或是進入理想學校的關鍵。在海外的天蠍座，許多休業都將告一段落，正煩惱是否要繼續滯留在外地。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，分期付款的信用卡帳單最近可清償完畢，經濟狀況會輕鬆許多。有投資習慣的射手座，投資標的達到預設的標準，會在此時出脫，獲利了結。

人際關係方面，金星持續在命宮行進，在團體中會是十分討喜的角色，有許多人會邀約你出來作陪。然而金星受到海王星影響，過度熱心會被當成濫好人，必須適時推掉一些朋友的請託。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星持續受到冥王星影響，喜歡的對象有些霸道，擅自為你決定許多事情，心中的地雷不斷被踩爆。某些射手座總是過度擔憂自己的小孩或寵物，這樣的控制慾反而造成孩子的壓力。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到木星與土星的影響，當心被職場的流言蜚語波及，有些話題默默聽過就好，千萬不要插嘴，免得捲入是非。某些射手座與同事、上司溝通不良，對工作有嚴重的挫折感。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，木星與土星合相在金錢宮位，薪資有微幅的調整，或是領到為數不少的年終獎金。然而木星與土星受到在玩樂宮位的天王星影響，此時會想好好犒賞自己，從事較為奢侈的消費與享受。

學習運方面，在學習宮位的海王星與冥王星有良好連結，期末報告與作業終於完成，接下來會有比較多時間可以準備考試。然而海王星受到秘密宮位的金星影響，重要的檔案請多備份在不同的區域，免得遺失或損毀。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，喜歡的人會有些情緒化，使你失去耐性，容易與對方爭執或冷戰。當心無預警被分手，或是很容易因為僵持不下，使得關係惡化。

健康運方面，在命宮的太陽與水星受到滿月能量影響，天氣寒冷，要特別注意心血管方面的問題，同時容易著涼感冒。在命宮的冥王星持續受到火星影響，泌尿系統有發炎的狀況，這段時間要多喝水，少憋尿。

水瓶座：

整體運勢

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位行進，交際應酬的邀約較多，也因此結識了許多新的人脈，然而金星受到金錢宮位的海王星影響，這些人脈大多與利益有些關係，雖然可以彼此交換情報，卻不太能交心。

工作運方面，滿月發生在工作宮位，某件工作終於在此時告一段落，任務塵埃落定，某些水瓶座在結束目前的案件後，會想休息一陣子，甚至因此留職停薪，或是辭掉工作。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到命宮的木星、土星影響，會想從原生家庭獨立出來，自己租屋或買房，配置自己的生活。卻可能會發現自己手上的資產多麼渺小，隻身在外，什麼都需要錢。

健康運方面，木星與土星進入命宮，受到天王星的影響，感覺內分泌嚴重失調，有些慢性疾病的病徵浮現，並且嚴重發福與浮腫，這段時間要開始注意身體健康，作息要正常。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，金星在志業宮位行進，目前正處在事業與工作巔峰的狀態，許多案件都指名要你幫忙，然而金星受到海王星影響，目前的你其實只想懶洋洋過日子，不想攬這麼多事來操煩。

人際關係方面，太陽、水星、冥王星齊聚人際關係宮位，許多人情邀約很難推掉，交際應酬也特別多。然而太陽、水星受到滿月的影響，雖然是很受眾人喜愛與歡迎的狀態，但你會渴望擁有個人的空間與時間。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，會因為週遭的人事過於複雜，被喜歡的人誤會，對方突然跟你冷戰。感情穩定的雙魚座，會因為小孩、寵物狀況不佳，使你十分擔憂。

金錢運方面，在金錢宮位的火星持續受到冥王星影響，進入一個坑錢的機構或組織，不斷要你繳交一些規費，卻沒獲得你所期待的回報，產生不愉快的糾紛，但也求償無門。

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