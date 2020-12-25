小孟塔羅：遭遇的事出生前就決定了？測2021我所要面對的課題

當你碰上倒楣的事情時，除了心情感到不快鬱悶外，甚至會有為何是我的疑問？在靈性圈有一種說法，你今生所遭遇到的每件事，早在出生前就被自己的靈魂決定好了，因此不妨換個角度來思考，你的靈魂給你的課題為何？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2021年我所要面對的課題？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Barbara Moore, Mieke Janssens(Wizards Tarot)

A：夢醒時分。(審判牌正位)

牌面上許多人從棺木中甦醒，一同望向空中發光的男子。

這張牌表示你2021的課題是從幻夢中醒來，能夠清楚面對事實而不再執著。這其實不是一件容易的事，人並不容易承認自己的失敗，更不容易接受因此所付出的代價。但這卻是我們長大不可逃避的過程。小孟老師在此提醒你，儘管心已死也要期待全新的開始唷！

B：為人服務。(聖杯皇后正位)

牌面上的女子頭戴皇冠，將手中杯子裡的水往水裡倒。

這張牌表示你2021的課題是從奉獻中，能夠看見自己值得榮耀之處。這並非要你去做善事，然後感受到自己是個良善之人。而是當你為團體或他人貢獻時，你能看見自己正在發光與肯定自己的價值。小孟老師在此提醒你，人很需要他人的肯定，而忘了自身的認同也很重要。

C：等待收割。(月亮牌正位)

牌面上的天空有一枚滿月，地面上有一隻碩大的蜘蛛。

這張牌表示你2021的課題是在投資中，能夠處之泰然一步步走向豐盛。無論你想投資自己還是股票、基金，難免會因為事情不如預期而感到心煩，但你必須明白要耐心等待時機成熟時，才是能夠收割美好果實的時刻。小孟老師在此提醒你，事情需要時間的蘊釀才能看的清楚。

D：信賴他人。(聖杯八正位)

牌面上的男子頭戴巫師帽，手拿法杖準備從門口離開。

這張牌表示你2021的課題是在高位中，能夠選擇將權力下放信任他人。高位可以是一家之主；也可以是公司的主管；甚至是朋友中的領導者。當你能夠放下自身主見，聽取他人意見或交付他人，你才能卸下背負的重擔，以及創造團體的凝聚力。小孟老師在此提醒你，你並非只有自己一個人。

E：合作共享。(錢幣二正位)

牌面的女子豇戴巫師帽，坐在大王蓮上雙手凝聚能量。

這張牌表示你2021的課題是在擔心時，不妨主動找他人求助或合作。每個人總會遇到瓶頸的時候，有時你已經很努力甚至快想破頭，事情也只是不停的原地打轉。主動找人尋求幫助或互相合作，一加一的力量一定比一個人強。小孟老師在此提醒你，這便是貴人或專家、顧問存在的價值。