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12星座如何減肥運動：牡羊要有競爭對手 天秤適合優雅運動

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／stocksnap
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3C科技的發達，很多人都盯著手機平板螢幕看不停，導致沒時間做別的事，因此肥胖也因此多了更多。所以一直以來很多人就想問，那該怎麼減肥該怎麼運動呢？ 這篇文章就針對12星座，提出最有效的減肥方法吧！

牡羊座

牡羊座在減肥方面，其實做什麼運動都可以，重要是要有一個競爭對手，一起努力的夥伴，不然很容易在有些微成就的時候，就放鬆而前功盡棄了。

金牛座

金牛座因為個性慵懶，所以最適合的方式就是小小的動、多多動、常常動，忙裡偷時間的動，看電視時、工作打報告時，做個能消耗脂肪熱量的小運動，是最適合的了。

雙子座

雙子座主要是因為他們很忙而胖，加上不愛運動，所以頂多是肚子、臀部或大腿部分的贅肉。　最適合的運動，可能就是得逼自己在工作時，不要一直坐著，多做伸展筋骨操的活動了。

巨蟹座

巨蟹座天生骨架比較大，再加上有懶惰傾向，所以就算是一點點的小肉肉，總讓人看起來比較胖。因此最適合的減肥運動，就是去健身房，把肌肉線條練出來，切記一定得勤快點才行哦！

獅子座

獅子座講求氣派，就算是減肥運動也一樣，因此最適合的運動是跟展現自己有關的，比方說上健身房或是跳舞之類的，總之一定要有能夠表現的場合，才能讓你運動持久。

處女座

處女座注重吃也喜歡吃，如果不注意，就很容易胖。但處女座也不適合太激烈的運動，所以最好的方式，就是每天固定的運動量，長期堅持下來就能維持好身材，例如像散步或者是慢跑。

天秤座

天秤座最喜歡跟大家聚在一起，所以會胖真的是因為吃太多而引起。而你們天生講求美感，比較適合優雅的運動，比如像網球、瑜伽或是上健身房，才顯得出你們的氣質。

天蠍座

天蠍座絕對是瘦身健康的星座代表，但如果真的有胖胖的天蠍，只要多吃水果，通常都能瘦下來。最適合的運動都跟毅力有關，比如：登山、氣功或太極拳。

射手座

射手座的胖是因為忽視體重的增加，但因天性喜歡自由且又比較沒有耐心，因此最適合戶外，然後簡單且花俏的減肥運動，比如騎單車、打球、爬山都是不錯的選擇唷。

摩羯座

魔羯座因為工作忙，沒時間運動，再加上本身就有高貴的氣質，所以減肥只是為了更漂亮而已。減肥可以用按摩方式，或是不費力的瑜珈，這樣能舒緩⼼情且瘦得比較均勻！

水瓶座

水瓶座喜歡稀奇古怪的冒險，所以減肥會嘗試喝咖啡減肥，催眠減肥，等不同的方式，建議可以試著不同的方式穿插，也可試著有異國風的運動，比如帆船海上運動之類，滿足好奇心。

雙魚座

雙魚座有張停不下來的嘴，還有個不想動的身體，因此發胖是早晚的事。而愛美有氣質又怕流汗的雙魚，可試著瑜伽減肥法，可以安靜的慢慢瘦。

減肥 健身 星座 星座運勢

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