想當自由工作者，12星座該注意哪些事？

【文‧科技紫微網】

網路世代讓工作場合不只侷限於辦公室，影音頻道的興起更讓不少年輕人渴望用創作來謀生，因此有越來越多人投入自由工作者的行列，做起全職SOHO。如果12星座當上自由工作者會是什麼樣子呢？該注意哪些事？科技紫微網這就來詳細分析。

風象星座：靈活率性的風象星座，不想被固定上下班的步伐綁住，可是當了自由工作者，反而顯現出哪些隱憂？

雙子座

對於隨性的雙子座來說，整天關在辦公室實在有夠悶，不如在外趴趴走，接觸不同的客戶與合作團隊，又能自行安排工作進度，簡直是雙子座的「天職」。只不過太任性而為的後果是收入更不穩定，若沒有先存一筆預備金應急，或是早日養成量入為出的習慣，連生活費都成問題可就麻煩大了。

天秤座

人脈管理是天秤座的強項，常常跟發案人保持聯繫，讓天秤座案源不少，還能幫同行媒合轉介。但選擇障礙就是天秤座的一大弱點，以影音Youtuber為例，一下拍美妝、一下聊3C，會很難累積忠實觀眾。天秤座可能要組個小團隊或找顧問，有人討論，有人幫忙做決策，經營SOHO領域會更順利。

水瓶座

理性至上的水瓶座，要衝衝得起，要放放得下，雖然外表看起來隨心所欲，其實內心已設好停損點，如果收入、表現無法達到預期就轉行，有了規劃之後就能放心衝刺囉！而水瓶座獨特的創造力，總能想出最新最酷炫的點子，但也可能因為作法太前衛而難被接受，偶爾還是需要接地氣、適度調整喔！

火象星座：活潑好動的火象星座，彷彿有源源不絕的活力，選擇了自由工作者的道路，很容易越做越緊繃，怎麼回事呢？

牡羊座

不管遇到什麼樣的困境，牡羊座總能不忘初心，快速找回原動力。身為自由工作者，時常接到不同的案子，對牡羊座而言都是練功的好機會。可是動力強，維持力就顯得弱，這也喜歡那也喜歡，常常是三分鐘熱度，甚至專注沒多久就膩了，為了讓收入穩定些，牡羊座還是要沉得住氣累積實力喔！

獅子座

獅子座的事業心強，執行力是火象星座之冠，就算離開一般公司、少了主管在後頭把關，獅子座也會督促自己做出一番成績，不會因為工作型態自由就失了分寸。但獅子座的愛面子是致命傷，明明是一人小公司卻租下大辦公室，或是為了談生意而大手筆買高級咖啡請客，錢坑越挖越大，長期下來賺得都不夠花。

射手座

崇尚自由的射手座，天生就不想受到任何束縛，當自由工作者便能彈性安排工作時間，出遊不必人擠人，去銀行或公家機關也不用特地請假，又可以和不同的團隊合作交朋友，十分愜意。但容易分心是SOHO的大忌，明明快到deadline了還在追劇，好不容易進入工作模式，開始物色下一餐吃什麼，當心成果做不出來！

水象星座：心思細膩的水象星座，帶點藝術家的氣息，應該很適合擔任自由工作者，為何仍有意料之外的阻礙？

巨蟹座

一邊照顧家人一邊賺錢，對戀家的巨蟹座來說根本是夢幻職業！即使不在辦公室裡，巨蟹座仍然能維持體貼細心的工作風格。但是心軟、戀舊的個性是一大隱憂，假設案主提出多餘的要求，巨蟹座往往不好意思拒絕，也比較沒有動力找新客源，為了延續自由工作的步調，可要趁早做好下一步打算。

天蠍座

掌控慾強的天蠍座，能夠把自己當成企業來經營，掌握人生的主導權，是水象星座裡適合走SOHO路線的第一名，多半能夠發揮實力，做得有聲有色。但是優點和缺點常是一體兩面，天蠍座太想掌控一切，難免有時太固執，狀況不好也拉不下臉求助，把自己搞到內傷不說，連帶影響工作，越傷越重。

雙魚座

愛幻想的雙魚座，恐怕一開始就對自由工作者就有崇高的想像，以為可以兼顧工作與休閒，或是為了擺脫辦公室人際相處而改做SOHO，實際踏入這行才發現不是那麼容易的事。不過遇上了真正喜歡的創作領域，雙魚座倒是能發揮隱藏的工作狂實力，全心投入。

土象星座：自律甚嚴的土象星座，感覺很難適應自由工作者的步調，卻又有一些特質意外地適合？會是什麼呢？

金牛座

大家都知道金牛座是個務實愛財的星座，當他們評估做SOHO可以賺更多，自然會躍躍欲試，案子不怕多，只怕錢不夠。實際做了之後，剛開始可能會有點不適應，因為金牛座喜歡慢工出細活，需要預估長一點的完成時間。而且少了公司的幫忙，財務、人事、總務...等瑣事都得自己來，讓金牛座很頭痛。

處女座

簡單說處女座的工作態度，就是沒有最嚴謹，只有更嚴謹！良好的配合度和完成度，讓人挑不出毛病，也會在生活作息、健康管理方面上維持應有水準，真是天生適合當SOHO的人才。但也就是因為處女座的「龜毛」天性，難以劃分工作與生活，一想到哪裡做得不夠完美，又開始趕工，小心身體吃不消！

摩羯座

總是一板一眼的摩羯座，喜歡照自己的步調工作，就算案子一來一往，遇到突發狀況，也能在短時間內迅速調整。而且摩羯座是出名的存錢高手，即便自由工作者收入不固定，照樣存下不少錢。唯獨業務能力是摩羯座的罩門，不像其他外向的星座擅長推銷自己，要多跟案主「刷存在感」，或許能接到下個案子呢。

你想當自由工作者嗎？或者你已經在這條路上耕耘許久？這是一次微型創業，該怎麼經營你自己的品牌，全由你作主！

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