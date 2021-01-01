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記得別亂花！2021年哪些生肖有機會存款暴增？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

「牛」往往給人勤儉踏實的印象，守財能力似乎特別強。那麼，在2021牛年運勢的推波阻攔下，哪些生肖會賺更會存？科技紫微網這就來為大家解析，2021年哪些生肖「存款力」特別強旺？

　

生肖兔

穩中求財，省錢有道

小兔子牛年懂賺錢也會存錢，有機會憑藉敏銳的洞察力，以及謹慎、沉穩的個性，把握每一個賺錢機會。而且，你的守財運也很旺，比方說把錢分成好幾筆，專款專用，該存的錢絕對只進不出。尤其是農曆5月和10月出生的生肖兔，不僅賺錢存錢一把罩，還易獲得貴人助力，在投資理財上收穫到不錯的經驗，荷包越來越大包。

　

生肖雞

積極賺錢，用錢有方

2021年生肖雞的人能把機靈、聰慧的一面發揮到極致，特別是在賺錢這件事情上，積極行動，拼盡全力賺錢，常在第一時間把握商機。賺到了錢也不輕易亂花，而是有計劃地存錢，看著存摺上的數字不斷增加，會讓你有滿滿的成就感。特別是農曆2月和9月出生的生肖雞，存款暴增機率特別高喔！

　

生肖鼠

精打細算，智慧生財

機靈的生肖鼠在牛年是走財運翻倍的趨勢，有機會成功逆襲，比人快一步賺到錢，數目還不小呢！再加上省錢方面也頗為精明，不亂買不亂花，只買對的、實惠的，不買貴的，甚至善用各種小撇步讓存錢變得有趣。如此旺盛的財運，生財、存錢有道，你不暴富誰暴富？尤其是農曆4月和12月出生的生肖鼠，財運旺旺旺，存款上漲速度堪比迅猛龍。

　

生肖虎

開源節流，聚沙成塔

生肖虎在2021年財運旺盛，因為「敢」而賺錢，也易因為「穩」而存到不少錢。主動開發財源，面對投資理財膽大心細，一旦嗅到商機就出手。當然，你有了開源更不忘節流，花錢時精打細算，不貪便宜不貪多，觀念正確，自然能順利存到錢。在這之中，又以農曆3月和8月出生的生肖虎，受到貴人相助，存錢功力大幅攀升。

　

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