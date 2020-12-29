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助你一臂之力！2021年哪些命格貴人運最旺？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

貴人相助，事半功倍；小人作崇，舉步維艱。2021年的時運會比2020年更黯淡無光嗎？能否遇上貴人助你一臂之力？接下來，科技紫微網跟大家一起來探討，在2021年哪些命格貴人運最旺，易得人助？

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，一顆上榜即可參考。

　

命宮主星：紫微破軍

擔當重任，在外顯貴

2021年你鬥志昂揚，主動承擔責任，向上尊重，對下關愛，領導魅力彰顯。易吸引到不少優秀者、能力強者靠近，這其中就不乏你的大貴人。有利外出拓展業務，遇到事業貴人的機率高。特別在困難重重時因貴人及時出手相助，危機得以化解。所以說2021年，正是你發展人脈、運用人脈的好運年喔！

　

命宮主星：武曲貪狼

貴人助力，處處商機

2021年錢財貴人最為旺盛，你能透過敏銳的洞察力，抓住別人難以發現的商機。而錢財貴人的出現，有利於主動開發財源，因此你要多與異性長輩、商界精英接觸互動，或是出入高級會所等，錢財貴人就隱身其中。到了人多的地方，更要運用你長袖善舞的交際手腕，讓每個人對你有好印象，這一年財氣有望節節高升。

　

命宮主星：太陽天梁

愛心滿溢，貴人彰顯

2021年你內心溫暖，充滿正能量，愛心總在不經意間自然而然流露。這股善意與對自己、對周圍人的愛，讓你時常有好運降臨，貴人運旺旺。沒錯，當你散發出光芒的時候，好運氣也隨之而來。此年，你的貴人多來自於長輩或孩童，他們的一言一行，一些細微的小舉動，總能給你頗多啟示，讓你豁然開朗、獲益匪淺。

　

命宮主星：天同獨座

樂觀知足，得貴人助

你總是一副笑容滿面的樣子，人緣頗佳，2021年更是貴人運旺旺，生活、工作中處處遇貴人。特別容易獲得職場前輩的關照，讓你的事業順風順水，甚至有風生水起之勢，受到提拔、重用的機率高。在生活中也容易獲得朋友的關心支持，特別是情緒低落時，有人陪著你安慰你，那就是貴人給你的實際助力。

　

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