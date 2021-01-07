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危機四伏！這些命格2021年戀情阻礙特別多

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

走過風風雨雨的2020年，有戀人的你，感情是否順利呢？到了2021年，又會遭遇怎樣的愛情考驗？特別是面對阻礙，該如何化解？科技紫微網這就來詳細分析，交往中的你一定要仔細看喔！

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命宮主星：七殺星＋咸池

桃色是非，危機四伏

桃花圍繞，易有桃色是非，感情出現危機的機率高。與其他人往來頻繁，小心情人吃醋鬧情緒，上演分分合合的戲碼。想要好好談戀愛，就收斂一些，保持適當距離，更不要有太過親暱的言行舉止。若是參加聚會、集體活動，帶上情人一同出席，讓對方感覺被重視，感情更穩定。

　

命宮主星：廉貞天相＋火星

脾氣火爆，爭吵不斷

此年的你脾氣火爆，面對情人時特別沒耐心，動不動就火冒三丈，讓對方感覺莫名其妙，爭吵不斷。話出口前請三思，切忌不問青紅皂白就飆狠話或傷人的話，讓情人寒了心則難以挽回。所以，管理好情緒、學會傾聽是你要做好的愛情功課，如此感情才可望更和諧。

　

命宮主星：天同天梁＋化忌

眾人反對，一再退縮

你的戀情路上最大的阻礙極有可能是眾人反對，易因戀情得不到親友的祝福，反對聲此起彼落，而讓你懷疑這段感情。其實追根究柢，是你太容易受到周圍人的影響，不敢主動爭取。只要你內心有定見，願意跟情人共同努力，愛得甜蜜幸福而堅定，日子是你們要過的，就不需要管其他人怎麼看待。

　

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