心理測驗／披薩配料喜歡臘腸還是青椒？　測出自己的理想類型

追求愛情的人很多，但不是每個人都能找到自己的理想對象。日本網站「占TV」最近就分享一則心理測驗，透過回答喜歡的「披薩配料」，就能看出自己喜歡什麼類型的另一半。

下列四種披薩配料，你喜歡哪一種呢？

A 義式臘腸 B 青椒 C 番茄 D 鯷魚

選擇A義式香腸的你，適合的對象是值得信賴的領導者。味道強烈、富含營養的義式臘腸，是披薩中存在感最強烈的食材。選擇義式臘腸，就好比想選擇一位能帶給自己指引，可以全心託付給他的對象。當感到迷惘、煩惱的時候，只要能與他商談，很快就能獲得安心感。

選擇B青椒的你，適合的對象是看似奇特、其實內在充實的人。青椒帶有特別的苦味，在披薩中相當突出。如同你的理想對象，也是這種一眼看過去像個怪咖，但實際交往之後，會慢慢了解到內在優點的人。這樣的對象即使時間久了，也不容易感到煩膩。

選擇C番茄的你，適合的對象是人緣極佳、胸襟遼闊的人。番茄可說披薩不可或缺的食材，擁有豐富的營養不說，還受到男女老少的歡迎。而你的理想對象，就是像番茄一樣受眾人歡迎，也對你溫柔與誠實的人。雖然可能沒有太鮮明的個性，但是個可依靠的常識人。

選擇D鯷魚的你，適合的對象是特立獨行的人。鯷魚鹹辣、濃厚的獨特風味，光是一點點就讓人難以忘懷。然而還是選擇鯷魚，代表著你追求的，正是如此狂放不羈的特性。普通人你沒有興趣，非要誰誰誰才行！這就是你所追求的理想對象。