快訊

倒楣房東豪華違建遭租客販毒 新北市派人整間拆光

旭富藥廠今再度爆炸 桃市府勒令4棟生產全停工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

心理測驗／披薩配料喜歡臘腸還是青椒？　測出自己的理想類型

聯合新聞網 / 綜合報導
你理想的另一半是什麼樣的人呢？透過心理測驗便可得知。圖片來源／ingimage
你理想的另一半是什麼樣的人呢？透過心理測驗便可得知。圖片來源／ingimage

追求愛情的人很多，但不是每個人都能找到自己的理想對象。日本網站「占TV」最近就分享一則心理測驗，透過回答喜歡的「披薩配料」，就能看出自己喜歡什麼類型的另一半。

下列四種披薩配料，你喜歡哪一種呢？

A 義式臘腸

B 青椒

C 番茄

D 鯷魚

選擇A義式香腸的你，適合的對象是值得信賴的領導者。味道強烈、富含營養的義式臘腸，是披薩中存在感最強烈的食材。選擇義式臘腸，就好比想選擇一位能帶給自己指引，可以全心託付給他的對象。當感到迷惘、煩惱的時候，只要能與他商談，很快就能獲得安心感。

選擇B青椒的你，適合的對象是看似奇特、其實內在充實的人。青椒帶有特別的苦味，在披薩中相當突出。如同你的理想對象，也是這種一眼看過去像個怪咖，但實際交往之後，會慢慢了解到內在優點的人。這樣的對象即使時間久了，也不容易感到煩膩。

選擇C番茄的你，適合的對象是人緣極佳、胸襟遼闊的人。番茄可說披薩不可或缺的食材，擁有豐富的營養不說，還受到男女老少的歡迎。而你的理想對象，就是像番茄一樣受眾人歡迎，也對你溫柔與誠實的人。雖然可能沒有太鮮明的個性，但是個可依靠的常識人。

選擇D鯷魚的你，適合的對象是特立獨行的人。鯷魚鹹辣、濃厚的獨特風味，光是一點點就讓人難以忘懷。然而還是選擇鯷魚，代表著你追求的，正是如此狂放不羈的特性。普通人你沒有興趣，非要誰誰誰才行！這就是你所追求的理想對象。

日本 心理測驗

延伸閱讀

心理測驗／草莓還是玫瑰？ 選色看出你會愛上什麼樣的人

心理測驗／三根火柴要排成什麼？了解自己的人際關係問題

心理測驗／找不到自己的情感魅力？ 比喻成海洋生物就能了解

心理測驗／三角圖是帳篷或金字塔？ 測出自我的精神年齡

相關新聞

心理測驗／披薩配料喜歡臘腸還是青椒？　測出自己的理想類型

追求愛情的人很多，但不是每個人都能找到自己的理想對象。日本網站「占TV」最近就分享一則心理測驗，透過回答喜歡的「披薩配料」，就能看出自己喜歡什麼類型的另一半。

唐綺陽星座運勢週報：雙魚面對爛桃花 水瓶動作快就對了

日、水入開創星座零度，展開全新的氣象，共同度過巨變下帶來的壓力。水星太陽進魔羯，政府政策、公司高層成矚目焦點，社會基層、勞工大眾的權益受到關注。木土合相高峰，射手撥雲見日、豁然開朗。日、天120度，適合往務實的方向調整，在職場或理財方面，有出人意表的決定。金、火三分相在火象星座，開始多為自己著想，事情變化多，應明快處理、接受改變。

每日星座運勢／牡羊公關不適宜出擊 還是靜守為妙

2020-12-21 牡羊座 公關不宜出擊，還是靜守為妙。 整體運：★★★☆☆ 今天對公關人員來說頗有些不順，有橫生的枝節打破本已不合宜的局面，若是處理不當，情勢可能向下急轉；若有

塔羅：想結束單身？2021年你會在哪種場合遇到正緣

冬季降臨，氣溫也逐漸降低。不過，再怎麼冷也比不上寂寞造成的心寒。尤其是逢年過節的時候，氣氛越熱鬧，越顯得單身的自己有多麼落寞。你是否想要結束單身生活，談一場無悔的戀愛呢？如果你正在尋覓對的人，就讓科技紫微網用塔羅牌為你預測，2021年你會在哪種場合遇到正緣！

殺破狼周運勢／巨蟹成當紅炸子雞 射手分手機率極高

巨蟹座工作運方面，金星在工作宮位持續前進，目前正接任一個光鮮亮麗的職務，在職場受人矚目，會是工作領域的當紅炸子雞。某些巨蟹座這段時間一直處在非常忙碌的狀態，本週可有短暫的休假，讓你好好放空與補眠。

哪些命格付出再多，還是容易被忽視？

有些人天生能力強，又懂得推銷自己，很容易受到眾人認可與讚賞。而有些人明明付出很多，存在感卻很低，甚至常常陷入「做到流汗，（卻被人）嫌到流涎」的窘境。哪些命格有這樣的特質呢？趕快跟科技紫微網一起來看看吧。

心理測驗／三角圖是帳篷或金字塔？ 測出自我的精神年齡

每個人的個性不同，一個人的「精神年齡」，往往不一定和真正的年齡相關。日本網站「DRESS」最近就分享一則心理測驗，透過回答問題，可以了解自身的精神年齡落在哪個層次。

「喜歡也不說出口」3大超被動星座，巨蟹、水瓶愛自閉

許多人在談戀愛時，總會希望接到對方任何關心短訊，為自己的一天幸褔加滿分，以下3個星座天生被動，但並非不喜歡妳，只是他們需...

這5個星座受盡委屈也不想說！雙子、射手竟然上榜...

這幾個星座看似健談大方，卻不習慣把心中的悲傷與難處通通倒出來給別人知道...

小孟塔羅：向2020難熬的日子說BYE！跨年後哪方面運勢大旺？

2020年是個難熬的年份，全世界籠罩在新冠疫情的恐懼中。所幸台灣的防疫措施完善，才能讓住在台灣的我們，能夠稍微安心的過著生活，更能在放假時到外地遊玩。我相信在即將來臨的一年，你我都期待有希望的未來。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，跨年後哪方面運勢大旺？

太可惜！「3星座」常與愛情擦肩而過？

「每天，你都有機會跟別人擦肩而過，你也許對他一無所知，不過也許有一天他會變成你的一個朋友或知己。」這是電影《重慶森林》裡的名句。如果你也曾感慨緣份難尋、孤獨常伴，其實你所不知道的是，你可能早已不止一次與愛情擦肩而過。哪些星座常有這種遺憾呢？就跟著科技紫微網來看看吧。

測字：告別紛紛擾擾！你能帶著好運迎向2021年嗎？

一轉眼，我們即將告別這個紛紛擾擾的2020年，逐一驗收這一年來辛苦忙碌的成果。年初立下的目標是否已兌現呢？除了我們自身的努力外，運勢的好壞也會有潛移默化的作用。你能否帶著好運迎向2021年，為自己帶來好采頭呢？透過科技紫微網的測字來預測吧！

熱門新聞

影／餓到見骨...擎天崗牛隻垂死掙扎畫面曝光

一張圖看天氣！兩波東北季風接力吹 冬至濕涼耶誕轉乾

下周三起恐帶來強冷空氣 彭啟明：跨年天氣有變數

登山人數暴增！ 北大武山檜谷莊主列十大超實用「救命文」

今天冬至！北台有雨明漸好轉 吳德榮：本周三波東北季風

冬至到！玉山上午8時20分降初雪 -3.1度積雪0.5公分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。