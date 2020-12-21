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唐綺陽星座運勢週報：雙魚面對爛桃花 水瓶動作快就對了

聯合新聞網 / 唐綺陽
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報12/21-12/27】

重要星象：日水入開創星座零度，水星太陽進魔羯，木土合相高峰，日天120度，金火三分(火象)

日、水入開創星座零度，展開全新的氣象，共同度過巨變下帶來的壓力。水星太陽進魔羯，政府政策、公司高層成矚目焦點，社會基層、勞工大眾的權益受到關注。木土合相高峰，射手撥雲見日、豁然開朗。日、天120度，適合往務實的方向調整，在職場或理財方面，有出人意表的決定。金、火三分相在火象星座，開始多為自己著想，事情變化多，應明快處理、接受改變。

工作注意：巨蟹、處女、魔羯、水瓶

巨蟹：稍作停頓別著急，要因應別人調整腳步

處女：讓思緒再開放點，窮則變、變則通

魔羯：是福是禍還很難說，請稍安勿躁

水瓶：事情來得趕、變化多，動作快就對了

桃花注意：金牛、雙子、天秤、雙魚

金牛：挫折能讓人變好，要懂得正向看待

雙子：別故意不聽，以免溝通有障礙

天秤：不要排斥介紹，當作多認識朋友

雙魚：面對爛桃花，拒絕要有技巧

財運注意：獅子、射手

獅子：理財方面考慮多，有資金不足的煩惱

射手：積極建設花費大，錢多用於升級配備

健康注意：白羊、天蠍

白羊：要繼續養生別過勞，避免弱點發作

天蠍：維持良好生活習慣，別自我放棄

周運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢 理財 唐綺陽 每週星座運勢

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