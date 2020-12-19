心理測驗／三角圖是帳篷或金字塔？ 測出自我的精神年齡

一個人的「精神年齡」，往往不一定和真正的年齡相關。日本網站「DRESS」最近就分享一則心理測驗，透過回答問題，可以了解自身的精神年齡落在哪個層次。

請問：以下這張圖片，你認為它是什麼呢？

圖中的這個東西，你認為它是什麼呢？圖擷取自 DRESS

A 帳篷 B 金字塔 C 大木頭 D 竹筍

選擇A帳篷的你，精神層面正處於「摸索生存方式的青年時期」。你的精神年齡約落在20多歲，是個積極想要認識世界，但又偶爾感到畏懼，想退回過往的時候。或許你可以多多展開交際，如此總會遇到和自己合得來的知己。

選擇B金字塔的你，精神層面正處於「經驗豐富的壯年時期」。你的精神年齡約落在40多歲，擁有自身清晰的價值觀與安定感，穩扎穩打向前且不容易受到外在影響。不過這也可能讓你無法接受新觀念，不知不覺中落後給時代。或許可以敞開胸懷，試著去接納不同的人事物。

選擇C大木頭的你，精神層面正處於「以和為貴的成熟時期」。你的精神年齡約落在30多歲，擁有責任感、誠懇待人的性格，並積極的和眾人建立關係。若能持續活用人生至今的經驗，想必能自助人助，能辦到的事情也會越來越多。

選擇D竹筍的你，精神層面正處於「潛能綻放的青春時期」。你的精神年齡約落在10幾歲，或許此時的你，正因遇上了瓶頸而困擾著。然而為了讓自我成長，不斷的嘗試、挑戰自然是有必要的，當克服困難的同時，正是開花結果的那一刻。