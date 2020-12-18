快訊

評／日本#KuToo運動：高跟鞋與職場的性別歧視

新冠境外移入＋2皆來自美國 女機師發病前四天在台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這5個星座受盡委屈也不想說！雙子、射手竟然上榜...

聯合新聞網 / 塔羅筆記
圖／pixabay
圖／pixabay

你的生活中有沒有一種人是在人前呼風喚雨，看似八面玲瓏又進退得宜，好友一大堆又能言善道，好像在他們身上沒有任何煩惱似的。但是這種人偏偏卻是最不懂得宣洩、心中藏著最多煩惱的人。「你不說出來，誰知道呢？」即便受盡委屈仍然強顏歡笑，以下這幾個星座的人，需要你好好關心、多多照顧囉！

Top 5 ：金牛座

金牛座，通常是不想解釋太多。他們天性內斂，而只要是涉及自己親密家人的心事，便不欲對外多說，而太愛護家庭的金牛座，有時即使受了氣也不願多解釋，深怕多說多錯，也不願意聽到別人批評他家人的聲音。

Top 4 ：雙子座

雙子座看似機敏調皮，卻比較怕被別人看笑話。他們天性擅長交際，習慣以開朗形象示人，其實心底很怕被人看穿心事。他們更討厭平白無故被別人看笑話，以後被抓住話柄或小秘密，便會被當成取樂的笑點來說。

Top 3 ：天秤座

隨和溫柔又極度在意自己形象的天秤座，優雅形象可是大過天！他們重視人際關係，不喜歡和人辯到底，知性與優雅是他們精心打造而成的形象，抱怨或碎碎念都不是他們的作風。只要事情還未觸到底線，他們都會以笑容面對。

Top 2 ：射手座

天性仗義的射手座，其實是寧願自己難受啊！如果煩心事涉及到朋友，他們會一直守口如瓶。他們其實也害怕自己的私人憂慮會造成朋友們的負擔，很多時候寧願自己一個人不開心，也不願意難為了自己所在乎的人。

Top 1 ：天蠍座

心思細膩又敏感的天蠍座，其實很怕心裡的負面思想嚇跑人呢！他們的天性容易鑽牛角尖，如果要傾訴心事，隨時都有可能沒完沒了地大肆發洩心中的怒氣！他心知肚明這樣的自己很像瘋子，因此很少主動開口向人傾訴委屈，深怕嚇走了對方。

本文由塔羅筆記授權提供，未經同意禁止轉載。

星座

延伸閱讀

小孟塔羅：向2020難熬的日子說BYE！跨年後哪方面運勢大旺？

12星座失戀的反應：牡羊恐會暴怒 處女口是心非

測字：告別紛紛擾擾！你能帶著好運迎向2021年嗎？

太可惜！「3星座」常與愛情擦肩而過？

相關新聞

這5個星座受盡委屈也不想說！雙子、射手竟然上榜...

這幾個星座看似健談大方，卻不習慣把心中的悲傷與難處通通倒出來給別人知道...

小孟塔羅：向2020難熬的日子說BYE！跨年後哪方面運勢大旺？

2020年是個難熬的年份，全世界籠罩在新冠疫情的恐懼中。所幸台灣的防疫措施完善，才能讓住在台灣的我們，能夠稍微安心的過著生活，更能在放假時到外地遊玩。我相信在即將來臨的一年，你我都期待有希望的未來。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，跨年後哪方面運勢大旺？

每日星座運勢／巨蟹工作要小心言行 投資切勿盲目

2020-12-18 牡羊座 沒有負擔，做起事來也會感覺輕鬆很多。 整體運：★★★★☆ 飯後和戀人一起散散步，感情會更加穩固；擁有天時、地利的有利條件，生意上的洽談能夠順利的進行；

太可惜！「3星座」常與愛情擦肩而過？

「每天，你都有機會跟別人擦肩而過，你也許對他一無所知，不過也許有一天他會變成你的一個朋友或知己。」這是電影《重慶森林》裡的名句。如果你也曾感慨緣份難尋、孤獨常伴，其實你所不知道的是，你可能早已不止一次與愛情擦肩而過。哪些星座常有這種遺憾呢？就跟著科技紫微網來看看吧。

測字：告別紛紛擾擾！你能帶著好運迎向2021年嗎？

一轉眼，我們即將告別這個紛紛擾擾的2020年，逐一驗收這一年來辛苦忙碌的成果。年初立下的目標是否已兌現呢？除了我們自身的努力外，運勢的好壞也會有潛移默化的作用。你能否帶著好運迎向2021年，為自己帶來好采頭呢？透過科技紫微網的測字來預測吧！

12星座失戀的反應：牡羊恐會暴怒 處女口是心非

感情的酸甜苦辣，各有滋味，心情的喜怒哀樂，在交往中不時交叉出現，交往的過程也不是絕對平順的，若不幸失戀分手，12星座們，分別會是什麼反應呢？

殺破狼占星／2021年12星座整體運勢（上）白羊座～處女座

2020年即將結束，這一年我們經歷了很多，疫情襲擊、名人離去、意外傷害，都在教導我們要即時珍惜身邊的人，不管今年有多悶，我們都一起面臨走過了，要相信一切都會好轉的。2021年就要到來，我們一起期待會更好，來看看12星座明年運勢如何吧！(下篇天秤座～雙魚座預計12/22推出)。

心理測驗／三根火柴要排成什麼？了解自己的人際關係問題

人際關係粽錯複雜，難免有困擾人的時候。日本網站「ココロジー」最近就分享一則心理測驗，可以知道自己在人際關係上，容易碰上甚麼樣的問題。

唐綺陽星座運勢週報：天蠍感情易心軟被攻陷 天秤當心破財

群星移動，木土在本周移動的衝刺前，會帶來社會動盪。在這股繼往開來的震盪中，社會氛圍感到恐慌，顧好自身、勇敢迎接變動。金星衝刺進射手，對於金融業、投資理財者帶來影響，多注意市場變化性。木土星進水瓶，團隊中有碰撞、交流等狀況，溝通表達成為重要課題，關注群體及意見領袖的動向，要小心言論、避免霸凌，做好自我保護。太陽水星最後衝刺，各種言論層出不窮，引發各種反饋。

殺破狼周運勢／白羊生活有重大轉變 水瓶情緒管理要做好

白羊座人際關係方面，木星、土星進入人際關係宮位，與進入海外宮位的金星有良好連結，生活會有重大的轉變，會交到許多來自異國的新朋友，或是投入有很多海外人士的環境生活、工作或是唸書，同時也了面臨許多文化上的衝擊。

2020年末！3大星座會遇見「爛桃花」 處女別吃回頭草

情感的事，誰都說不準也摸不透的，即使看對眼，但可能整天大鬧小吵，最還也變成甜蜜相戀的兩個人。2020接近尾聲了，單身不是...

心理測驗／找不到自己的情感魅力？ 比喻成海洋生物就能了解

天生我材必有用，但或許不是每個人都對自己那麼了解。日本網站「カナウ」近日發表一則心理測驗，透過回答一個簡單的問題，就知道自己與哪種海洋生物相似，進而理解自我的特長在哪。

熱門新聞

一百萬顆第二型糖尿病藥將回收 醫師籲患者速回診換藥

新版口罩實名制31日上路 庫存超量藥局即起停配

一張表看降雨分布多極端！北宜半個月破千毫米 南部人哭求雨神眷顧

白天出太陽高溫上看29度 吳德榮：今晚北部天氣驟變

年末到明年還有三大旅遊補助！詳解版日曆教戰 一次揭曉怎麼用

人妻屢遭外遇夫痛毆！門牙+肋骨斷 學姐冷回「喔」卻被讚翻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。