這5個星座受盡委屈也不想說！雙子、射手竟然上榜...

你的生活中有沒有一種人是在人前呼風喚雨，看似八面玲瓏又進退得宜，好友一大堆又能言善道，好像在他們身上沒有任何煩惱似的。但是這種人偏偏卻是最不懂得宣洩、心中藏著最多煩惱的人。「你不說出來，誰知道呢？」即便受盡委屈仍然強顏歡笑，以下這幾個星座的人，需要你好好關心、多多照顧囉！

Top 5 ：金牛座

金牛座，通常是不想解釋太多。他們天性內斂，而只要是涉及自己親密家人的心事，便不欲對外多說，而太愛護家庭的金牛座，有時即使受了氣也不願多解釋，深怕多說多錯，也不願意聽到別人批評他家人的聲音。

Top 4 ：雙子座

雙子座看似機敏調皮，卻比較怕被別人看笑話。他們天性擅長交際，習慣以開朗形象示人，其實心底很怕被人看穿心事。他們更討厭平白無故被別人看笑話，以後被抓住話柄或小秘密，便會被當成取樂的笑點來說。

Top 3 ：天秤座

隨和溫柔又極度在意自己形象的天秤座，優雅形象可是大過天！他們重視人際關係，不喜歡和人辯到底，知性與優雅是他們精心打造而成的形象，抱怨或碎碎念都不是他們的作風。只要事情還未觸到底線，他們都會以笑容面對。

Top 2 ：射手座

天性仗義的射手座，其實是寧願自己難受啊！如果煩心事涉及到朋友，他們會一直守口如瓶。他們其實也害怕自己的私人憂慮會造成朋友們的負擔，很多時候寧願自己一個人不開心，也不願意難為了自己所在乎的人。

Top 1 ：天蠍座

心思細膩又敏感的天蠍座，其實很怕心裡的負面思想嚇跑人呢！他們的天性容易鑽牛角尖，如果要傾訴心事，隨時都有可能沒完沒了地大肆發洩心中的怒氣！他心知肚明這樣的自己很像瘋子，因此很少主動開口向人傾訴委屈，深怕嚇走了對方。

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