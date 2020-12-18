小孟塔羅：向2020難熬的日子說BYE！跨年後哪方面運勢大旺？

2020年是個難熬的年份，全世界籠罩在新冠疫情的恐懼中。所幸台灣的防疫措施完善，才能讓住在台灣的我們，能夠稍微安心的過著生活，更能在放假時到外地遊玩。我相信在即將來臨的一年，你我都期待有希望的未來。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，跨年後哪方面運勢大旺？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Delos(Delos tarot【2nd edition】)

A：負面退散。(正義牌正位)

牌面的女子頭戴皇冠，左手拿秤子右手拿寶劍。

A：負面退散。(正義牌正位)

這張牌表示你是否有想要斷捨離的人事物嗎？跨年後你會感到自己充滿動力，可以一鼓作氣做出勇敢的決定，不再一直受到自身的回憶或情緒干擾。除了將不屬於你的一切做個了結，也能適當減輕一些身心的負重。小孟老師在這裡提醒你，迎接新的一年學習把事情看淡吧！

B：償還債務。(錢幣侍者正位)

牌面的女子戴著毛帽，小心奕奕的捧著錢幣。

B：償還債務。(錢幣侍者正位)

這張牌表示你能將背負身上的債務減輕或償還。跨前年無論你欠誰的人情包袱，還是尚有未完成的使命或目標，甚至是實實在在的金錢債務。跨年後你會開始擬定解決方案，一步一腳印的執行直到完成。小孟老師在這裡提醒你，不要想得太多詆毁自己，只要放開心胸好好面對就好。

C：成熟穩重。(錢幣七正位)

牌面的男子頭戴草帽，拿鋤頭望著葉子上的錢幣。

C：成熟穩重。(錢幣七正位)

這張牌表示跨年後你的耐力跟抗壓性會大幅提升。也許你一直不喜歡的等待過程的煎熬，總是容易會吃緊弄破碗(台語)。但你漸漸明白事情有它的運作法則，這會讓你用更為宏觀的角度去看待事情。小孟老師在這裡提醒你，擔心憂慮只會徒增煩惱，不如試著選擇順著流走吧！

D：鹹魚翻身。(聖杯四正位)

牌面的男子坐在樹下，從雲朵伸出的手拿著杯子。

D：鹹魚翻身。(聖杯四正位)

這張牌表示跨完年後你在原先感到不足的部分會有好收穫。例如：你對現在自己的工作表現不是很滿意，但跨完年後你可能會有好運加持，或是你找到了如何突破的方法，因此你的工作能力會漸入佳境。小孟老師在這裡提醒你，心老覺得煩那就該好好思考如何翻轉。

E：新的可能。(寶劍八正位)

牌面的女子眼睛和身體被綑綁，並被八支寶劍圍繞其中。

E：新的可能。(寶劍八正位)

這張牌表示跨完年後會出現新的機會值得你好好期待。單身的人請不要氣餒，跨完年後你要出去參加活動，或下載交友app認識新朋友，你會有機會遇到不錯的對象唷！想換工作的人會遇到適合的機會請好好保握住。小孟老師在這裡提醒你，曾經傻過的自己是為了讓自己長大。