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2021年5大生肖財運旺到爆：兔名利雙收 鼠正財走強

聯合新聞網 / 清水孟國際塔羅／小孟老師
2021年5大生肖財運旺到爆，你有上榜嗎？ 路透
2021年5大生肖財運旺到爆，你有上榜嗎？ 路透

2021即將到來，過完了很多人感到不太順利的2020後，開始期待明年運勢，想知道明年財運旺到爆的5大生肖嗎？清水孟國際塔羅小孟老師替大家分析，趕快看起來！

屬豬：

屬豬的朋友2021多注重職場上的溝通力，今年會有很多的機會可以讓你好好展現自己，所以機會來的時候千萬不要壓抑，要大膽的發揮意見與想法，2021你的內在實力很容易受到貴人的賞識與提拔，會得到躍身的機會喔。而同事之間也會互相扶持相安無事，若有業務要合作進行也會順利。

若有想轉行的屬豬的朋友2021可以藉由長輩的牽線容易遇到賺錢的好機會。

財運上正財為主，過去努力累積的實力會讓你在這波疫情裡面避開許多危機，財運穩當就是福氣。而在投資方面適合保守為主。新市場若沒研究不要貿然投入。

屬猴：

屬猴的朋友在2021年工作上有機會被賦予重大的任務，你們會備受肯定與重用，切莫害怕承擔責任或者太追求表現完美，2021只要你用心去做，就會讓上層主管看到你的努力而更看重你喔，另外在跟同事相處上容易有意見上的分歧，要記得多傾聽對方在意的點，用對方能理解的邏輯去溝通，才能讓同事之間分工進行得更加順利，計畫事半功倍。

財運上是以正財運為主，2021的偏財運很不錯，若有副業在經營的人2021會有不錯的收益，若想要投資副業的可以在上半年去安排了解，會有好的機會出現，可以好好把握。

屬雞：

屬雞的人在2021年收入非常穩定，可以算是過去累積的人氣與實力開始嶄露頭角，若是做業務性質的人會有老客人介紹新客戶，好人氣口耳相傳在財運上能更開拓，你們這2020年來穩紮穩打讓你們在2021年可以獲得一個堅穩的地位，上半年屬雞的朋友人際關係良好，可以善用人脈資源會為你帶來好消息，在團隊合作上也會有良好的收益。

財運在正財上非常旺盛，多努力就能看見成績，也能在2021年打下良好的基礎。

在偏財運上，若想去買樂透或是刮刮樂試試手氣，也會有不錯的運氣。

而因為人氣旺盛的關係2021也很容易收到親友贈送的禮物。

屬兔：

屬兔的朋友2021年你的財運算是名利雙收，若有想要換單位或是換工作跑道的兔子，2021年容易遇到新的工作機會，並且很有可能是從來沒接觸過的領域，雖然會因為對全新領域不熟悉而感到擔心，但若是跨出這一步會讓你打開人生的新道路，讓你能體驗更多更廣的視野，若是有看到怦然心動的機會出現，建議可以好好把握，趁勢轉換會有好事發生喔。

正財運上雖然你力求完美覺得可以更好，但在2021年裡仔細一看你會發現自己已經在更上一層樓的路上了。

若有經營副業的人2021財運亨通可以賺到不少的外快，建議可以加把勁努力做。

屬鼠：

屬鼠的人在2021年會有撥雲見日的感覺，對於自己所追求的未來方向與定位將越來越清晰，當你們越清楚自己的目標，就能更穩扎穩打的全速前進，上半年要加強自己的勇氣，不要因為擔心而限制自己，勇敢追求就會看到成績。而工作上有越來越多的重要任務來找你，小孟老師建議你要對自己有信心，只要記得小心謹慎的處理細節，就不會有問題喔。

2021年正財運勢走強不斷上升，可以趁這段時間努力開拓會迎接豐收，偏財運屬優良，過去的投資會看見回報，若想要嘗試新的挑戰不訪試試看，會有意外收穫喔。

偏財運 疫情 樂透 生肖運勢

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