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「鬼滅之刃」測字：召喚日之呼吸！你有哪種未知的隱形能量

聯合新聞網 / 科技紫微網
「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」全台票房熱賣。 圖片來源／鬼滅之刃官方twitter
「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」全台票房熱賣。 圖片來源／鬼滅之刃官方twitter

【文‧科技紫微網

　

上天賦予每個人不同能力，也就是我們所說的天賦。但是你知道嗎？除了天賦，其實我們還有一些隱形能量喔！就像最近很紅的《鬼滅之刃》裡的各種召喚，如果善用得宜，能讓天賦有加乘效果！趕快跟著科技紫微網一起來看看，你有哪種未知的能量？

　

測字選項：

圖片來源／科技紫微網
圖片來源／科技紫微網

　

結果分析：

　

選擇「鬼」字：

「鬼」字有變幻莫測、難以捉摸的意思，就像擅長水之呼吸的水柱師兄－富岡義勇，個性沉著冷靜，待人處事神秘低調，是標準外表冷酷，內心卻非常柔軟的人。你身上隱藏的銳利能量也屬於沉著冷靜型，當你面臨困境的時候，別忘了啟動這份能量，處變不驚、沉著應對，就能快速破解難題。

　

選擇「滅」字：

「滅」字從「一」、從「火」，「一」覆蓋火上，有消滅之意。這就像禰豆子，在遇到危機的時候，靠堅強意志喚醒血鬼術－爆血，讓自己的血燃燒到極致，再燒掉其他鬼，還能與日輪刀結合成紅刃，堪稱是《鬼滅之刃》裡的狠角色。從這個字來看，隱藏在你內心的銳利能量就是「熱情」與「堅強意志」，所以，在重要時刻，務必燃起熱情，堅定意志，勇敢朝成功之路邁進。

　

選擇「之」字：

「之」字由簡單的三個筆劃所組成，而字義本身則有「前往」的意思，加在一起就象徵單純、勇往直前。這就如同《鬼滅之刃》裡的善逸，清醒與昏迷時的反差萌讓人印象深刻。雖然他在角色設定上是個膽怯的少年，但在過度恐慌的情況下昏倒而召喚雷之呼吸，卻又是個心地善良且十分講義氣的人，願意為朋友與他所喜歡的禰豆子全然付出。選擇「之」這個字，代表「單純」、「善良」、「勇往直前」會是你的銳利能量。心無旁鶩的朝著自己所在乎的事情奔去，怎能不強大呢？

　

選擇「刃」字：

「刃」字五行屬金，刀上加了一點，代表兵器最銳利的地方。這麼厲害的存在，當然非主角炭治郎莫屬了！不過，在成為強者之前，可是需要經過千錘百鍊的，唯有寬闊無垠的內心，才能接納每一次任務所給予的試煉與教導。選擇「刃」這個字的你，「心胸寬廣」就是你的銳利能量。正所謂「心胸寬大，人生寬廣」，就像海納百川，又如天邊之境，還有什麼能比這個更強大的嗎？

　

《鬼滅之刃》裡的各種召喚，是動漫裡的奇幻想像，身為平凡的人類，當然沒有辦法像他們那樣隨手就來上一招，然而上天給予每個人的天賦與性格能量，可也不容小覷喔！只要善用你的優勢，便能讓人生之路走得更為順遂！

　

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鬼滅之刃 科技紫微網

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