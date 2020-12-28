塔羅：相愛零距離！你會透過網路找到新戀情嗎？

【文‧科技紫微網】

出社會後，許多人的生活圈急速縮小，缺乏社交使得大部分人感嘆自己遲遲無法擺脫單身。不過，幸好網路上有不少交友APP、社群網站等各種平台，它會是你找到理想對象的好途徑嗎？科技紫微網今天就用塔羅來解讀，預測你的新戀情是否就在網路上萌芽。

占卜規則：

１、先閉上眼睛，靜心３０秒鐘。

２、在心中默默念著：「我會透過網路找到新戀情嗎？」

３、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網

占卜結果：

選牌１：魔術師

找到新戀情的機率：90%

你能夠在網路上，用最好的樣子、和動人的魅力來擄獲人心。因此，你一定要把能展現你獨特風格的文字、聲音、照片、影片等上傳到網路上，展現出你的專長、才藝、與創意。這樣，你將很容易吸引到關注者，發展出一段具有潛力的關係，進而步入戀情。

塔羅牌的建議：

擁有敏銳思考能力的你，可準備好計畫後，向心儀的對象主動出擊。只要計畫完善，並拿出你最擅長的溝通本事，就可攻城掠地。但是請別忘了，面對兩人關係的後續發展，細水長流的用心經營將是更為重要的喔。

選牌２：審判（逆位）

找到新戀情的機率：40%

如果你真的想在網路上找到交往的對象，就趕快遵從內心的召喚，積極行動起來，大方在網路公開你要尋找對象的訊息吧！不過，網路上透露的個人資訊如果太過簡單的話，將不利於建立信任喔。給你一個小提示，試試參加不同活動，和不同背景的人來往，可以將你的生活帶到一個新方向喔！

塔羅牌的建議：

面對一段可能發展的新關係，是什麼阻礙了你呢？可能你有許多顧慮，遲遲不願採取適當的行動，因而使戀情發展停滯不前。想要戀愛的你，該把心中的烏雲好好清掃一下了，用你的直覺判斷自己到底該做什麼，然後勇敢去行動吧！

選牌３：皇帝（逆位）

找到新戀情的機率：60%

放寬條件，就會有更多的機會！有時候，我們成功交往的對象，並不是我們預先設想好條件的那種人。即使一開始許多觀點有差距，但只要透過關注對方動態，了解對方，並把握機會創造話題，在聊天中體會對方心理，像是成長背景不同導致的觀念差異等，就能懂得如何與人相互包容，慢慢拉近心靈的距離。

塔羅牌的建議：

你在感情裡容易有自我中心的問題，也常有一些壞習慣，如：抱持著征服對方的想法談戀愛、過於任性……等等，導致感情難以維繫。你或許是想隱藏內心脆弱的那一面，而用強勢作風來武裝自己。不過，一段健康的關係需要雙方平等對待，給予足夠的尊重，愛情才會為你停留。

選牌４：死神

找到新戀情的機率：30%

想改變現況，找一個戀人，擺脫單調無趣的生活嗎？在網路上多放一些戶外旅遊、和朋友開心聚會的照片，展現自己自信、快樂、生活充實的一面，才會讓人對你產生興趣，想要更了解你。先愛自己，才能愛別人，所以，開始為迎接戀情做準備工作吧！

塔羅牌的建議：

過去的戀愛經驗，不論是快樂或創傷，都該放下了。無論有沒有新的戀人，你都可以更新陳舊的生活模式，開啟一段新的經歷、結交新朋友，給自己改變、轉化生命的機會。只要有這種轉變的意識，不論是拓展生活圈，或單純只是突破心中的障礙，都可以讓你展開精彩的生活。

選牌５：世界（逆位）

找到新戀情的機率：70%

你已準備好迎接一份關係了嗎？只要多參與網路社群、群組、或只是多點時間閒聊天，你就很容易找到談得來的對象。只是別忘了考慮當下的時間點、或是交往的對象，是不是適合現在的你？像是遠距離戀愛、各自與前任是否已經斷乾淨、是否單身，都必須謹慎觀察，勿衝動投入。

塔羅牌的建議：

網路世界的感情比較虛無縹緲，因此，尚未進入現實世界之前，都應理智、謹慎，避免投入太多想像，產生錯覺。另外，當你處於一段感情的追求階段時，必須避免因為談話方向錯誤、或溝通不良而產生誤會，導致兩人擦身而過，錯失良緣。

選牌６：戰車（逆位）

找到新戀情的機率：50%

在網路遇到心儀對象時，就主動留言或傳訊息，開啟話題吧。若你因為對方已讀不回而苦惱，此時可釐清自己面對感情的真實心態，問問自己，發展這段關係的深層動力是什麼？多創造有趣的話題，拿出百折不撓的勇氣和精神，就有機會順利成功。

塔羅牌的建議：

不論是談戀愛，還是想要找尋能共度人生的另一半，都需要和對方達成共識。如果對方是以結婚為前提認真交往，你卻表現出被動、退縮、忽冷忽熱的態度，那會在不知不覺中傷了對方的心，導致錯失戀愛機會喔。

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