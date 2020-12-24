為12星座的年運抽牌！揭露2021年最重要的小事

【文‧科技紫微網】

即將告別2020年的負能量，迎接新的一年，你有什麼期待和計畫呢？就讓科技紫微網來揭曉12星座2021年的年運重點，並提醒你一些實際需要注意的小事件，讓你從生活中開始「抓漏」，逐步累積好運能量，才能在2021年順利發揮出來唷！

牡羊座：魔術師（逆位）

嘗試在新的領域發揮，於局限中拓展界線，從錯誤當中學習寶貴經驗。堅持自我，發光發熱。

需要注意的重要小事：

1、你有機會在重要的任務上擔任獨當一面的角色，多多充電，找到表現自己長處的方法。

2、注意財源，控制支出。

3、情感上專心一致，別三心二意。

金牛座：皇后

收穫與滿足，心滿意足的一年。享受美好事物的茁壯成長，營造夢想中的家園。

需要注意的重要小事：

1、與新朋友交往時，態度維持一致，才不會影響他人對你的觀感。

2、有能力的話，多幫助他人，自己也會收穫更多。

3、多找尋合適的投資機會，擴大資產。

雙子座：愚者（逆位）

準備好面臨意外和冒險！迎接接踵而來的挑戰。任何事情都有可能發生。

需要注意的重要小事：

1、不論是旅遊、工作，執行計畫前要先做好準備工作，不要賭運氣，避免臨時發生意外狀況，難以應變。

2、投資前記得先仔細研究，考慮是否能承受最大風險下的損失。

3、參加重要場合時要注意細節，預留時間將所有事情檢查一遍。

巨蟹座：教皇

度過安穩舒適的一年，在熟悉的社群中擴大交流，成為中堅份子，並穩固踏實的經營。

需要注意的重要小事：

1、避免搞小團體、或對人採取差別待遇，須對身邊的人一視同仁。

2、多與他人建立合作關係，徵詢前輩的意見。

3、注意自己的談吐和外在形象，為自己加分。

獅子座：女祭司

進入沉思的一年，去發現一個不一樣的自己。夜闌人靜時，沉靜下來傾聽智慧的耳語，看見事物真實的模樣。

需要注意的重要小事：

1、睡前不要處於太過興奮的狀態，好好休息，在睡夢中獲得生活靈感。

2、需要判斷時，信任自己的直覺。

3、推掉不喜歡的聚會吧。

處女座：死神

減少生活中的多餘事物，並為身心減壓。擁抱生命的不同面向，事物到了盡處將迎來新變化。

需要注意的重要小事：

1、開始清理家中用不到的多餘雜物，執行斷捨離，身心靈狀態也會隨之煥然一新。

2、日常生活中多練習真誠微笑，將為你帶來意想不到的好運。

3、找尋你的心靈導師！

天秤座：惡魔

這一年將有不少收益，除了獲得實質好處外，也引發你深入思考，追尋對世界更深層的理解。

需要注意的重要小事：

1、做任何事都要為自己的行動負責。

2、出入娛樂場所時，當心其他人的真正意圖。

3、已有交往對象者，小心外面的誘惑。

天蠍座：戰車（逆位）

事情向前推展時，留意中途出現的枝蔓，小心被眾多可能性絆住腳步。應認清目標。

需要注意的重要小事：

1、若為人際關係困擾時，多製造機會主動和團隊成員溝通，取得共識，工作才容易順利。

2、提出邀約被拒絕的話，不要輕易放棄！換個方式嘗試吧，試著調整時間、地點、場合、內容等等，增加說服力。

3、生活中是否有太多瑣事分散你的注意力？不要讓自己太忙碌了。

射手座：審判（逆位）

期待的關鍵尚未發生，轉機仍潛伏著。一面等待最好的事物，一面不斷提升與昇華自己。

需要注意的重要小事：

1、自願承擔較困難的工作，這能讓你快速成長！

2、不要墨守成規，用新的方法做事。

3、對某項事情有疑問時，主動開口詢問。

摩羯座：高塔（逆位）

充滿挑戰的一年。事物將發生劇烈的變化，好好迎接命運的衝擊。

需要注意的重要小事：

1、避免熬夜、晚睡。保持良好的生活作息，才能有充足的能量面對每日的大小挑戰。

2、做任何重大決定前，先和信任的另一半、家人、朋友商量。

3、有自覺、有系統的培養工作技能，需要時就能派上用場。

水瓶座：正義（逆位）

本年度的課題，是學習付出與接受。必須注意付出能否得到回報，讓身心、個人與外界間達到平衡。

需要注意的重要小事：

1、遇到簽訂合約時，審慎考慮所有可能發生的狀況，並與另一方溝通，在合約載明相對應的處理方式。

2、想怎麼收穫先怎麼栽，多走路多活動，才能維持健康良好的體態。

3、充分了解對方想法，有助於你做判斷。

雙魚座：倒吊人

事情沒有照著預想發展，反而更加緊縮，讓你有被困住的限制感。磨練身心，堅忍不拔。

需要注意的重要小事：

1、多照顧身體，特別要注意四肢健康，用深呼吸、有氧運動等，讓循環通暢。

2、別抱怨，想辦法改變自己的待遇。

3、每天抽出一點時間思考未來，用正念面對一切，不輕易放棄。

大家都看到自己的年運提點和重要小事了吧！建議您把這篇收藏起來，時常回顧，從小事做起，必能經營出豐收的一年。

【延伸閱讀】

●展望2021時運，要注意哪些事？

●人生轉捩點已出現？探命運軌跡





