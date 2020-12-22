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忙起來沒日沒夜！哪些生肖老闆是「超級工作狂」？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

你遇過工作狂老闆嗎？他們一旦忙碌起來沒日沒夜，似乎只有工作才能讓他們感覺自己活著。科技紫微網今天要來分析，哪些生肖的人容易成為這樣的老闆？在疫情時代環境不景氣時，他們總會努力撐住公司，維持所有員工的生計，上班族快來看看自己的老闆上榜了沒？

　

生肖狗

勤勤懇懇，以身作則

其實，生肖狗在還沒有當上老闆時，就是一個工作狂了。等他升格老闆以後，更是勤勤懇懇，廢寢忘食。越是在困難時期、緊要關頭，他越能把時間抓得很緊湊，把工作打理得井井有條。在他眼裡，除了工作，還是工作。在他的想法中，他得帶領團隊突破困境，若不自己以身作則，如何能信服於人？也往往因為他的這股韌勁與堅持，讓團隊願意追隨，也讓公司得以跨過險阻，看到希望。

　

生肖牛

任勞任怨，事必躬親

生肖牛是最不怕吃苦、踏實肯幹的創業型老闆。為了樹立良好的形象，給部屬當好榜樣，他會嚴格要求自己，事事親力親為，因為只有自己做到、做好，才能要求部屬看齊。遇到艱難的時候，他越是爭分奪秒，即使放棄一切休假也要想辦法把工作推動向前。這樣事必躬親的好榜樣，員工也易被他的努力所感染，和他一起齊心向前。

　

生肖馬

一馬當先，不輸於人

生肖馬是個講究工作方法、追求效率的工作狂。他敢為人先，不畏艱險。遇到不景氣、或是遇到強勁對手時，屬馬者的領導力與魄力更能彰顯出來，他會隨機應變，並作出理性決斷，帶領團隊克服難關。同時，他為了讓員工心服口服，自我要求甚為嚴格，不但把自己的工作做到滿分，還會陪著員工一起抓細節。在良好的工作氛圍中，公司自然越來越好。

　

生肖龍

王者風範，眾人折服

龍是古代的帝王象徵，屬龍的老闆更是盡顯王者風範。他不甘平庸、追求夢想，面對困難從不低頭，腳步更是永不停歇。工作上有挑戰、有險阻，更能激起他的熱情。他不僅自己對工作負責，充滿鬥志，更會帶領團隊一起拼搏。他擅長分工合作，重用人才，在點滴中給予員工支持，又注重大方向的引導，讓員工們看到希望，再辛苦也願意追隨。

　

雖然很多員工都對老闆怨聲連連，但不得不說，老闆肩上的擔子比員工重得多了。對員工來說，工作是一份薪水；對老闆來說，那卻是他全部的身家和心血，不能輕易放手。在這個不景氣的時代，若你遇上了認真的好老闆，可要好好珍惜喔！

　

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