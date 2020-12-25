好苦惱！哪些姓名筆劃的人 天生爛桃花特別多

【文‧科技紫微網】

誰不希望自己人見人愛，桃花朵朵開呢？然而，桃花燦爛確實很美妙，但若是爛桃花纏身，可就令人苦惱了！科技紫微網今天要從姓名筆劃的角度，分析哪些人是易招惹爛桃花的體質？

註：以下姓名學筆劃以正體字《康熙字典》為準。

圖片來源／科技紫微網

姓名筆劃人格、地格：9、14

感性衝動，爛桃花不斷

你是一個外向感性的人，喜歡在異性圈中周旋，對於桃花來者不拒，很容易因為一時情迷而陷入情感迷局，惹來爛桃花纏身。這種遇到桃花就昏頭的不理智個性，最易吸引爛桃花，而一旦身陷其中，想要抽身可就不易了。與異性接觸不可太隨便，更不可遊戲愛情，保持適當距離，才不容易陷入桃花困擾之中。

姓名筆劃人格、地格：17、26

被動隨緣，易受人影響

你面對愛情桃花，多是懷著被動等待的心態。然而，你特別容易受到周圍人、事、物的影響，不自覺被外界資訊牽引，一點風吹草動就能使你內心波動。當看到好友紛紛戀愛，或是聽到有親友說「這個人好，很適合你」，你就易陷入焦慮與遐想之中。由於為愛而愛，又太過聽信他人，因此身陷桃花困擾、愛上不該愛的人機率非常高。要有主見，立場堅定，方可避免爛桃花。

姓名筆劃人格、地格：22、34

追求新奇，不聽人勸

你追求與眾不同，喜歡刺激、好玩、有趣，越新奇越能吸引你的注意。面對愛情桃花也是如此，你聽不進他人勸告，特別容易愛上與你性情迥異、古怪神秘、裝扮奇異的桃花。因為想要嘗試異於常態的情感，而被爛桃花迷惑的機率非常高。所以，冷靜、冷靜、再冷靜，聽取長輩的意見，切忌為了一時的刺激與快感，而讓自己陷入桃花困擾中。

姓名筆劃人格、地格：10、40

太重物質，不看品質

你追求優渥的生活，非常重視物質。在愛情上，你對經濟條件也看得很重，因此總是難以抗拒經濟雄厚、出手慷慨大方的桃花，很容易被迷惑。但是，也易因你不自覺地用金錢來衡量，只看到對方表面的優點，而易忽視他的生活習慣、人品，與你是否相合等，被表相、錢財迷惑的機率非常高。切不可過度重視物質與外表，忘記內在的基本條件，那只會讓你爛桃花纏身。

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