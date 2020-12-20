殺破狼周運勢／巨蟹成當紅炸子雞 射手分手機率極高

白羊座：

整體運勢

學業運方面，金星在學業宮位行進，相位良好，學業上一直無法想透的問題會突破盲點，作業與報告產出順利。某些白羊座有機會參與海外學生交流的座談會議，接受到新的刺激。

工作運方面，太陽與水星雙雙進入志業宮位，工作效率流暢，表現亮眼，會受到上司的拔擢，職務更上一層樓。某些白羊座職業生涯有新的挑戰，會嘗試跨領域到另一個陌生的產業嘗試。

本週須注意的部分

人際關係方面，木星與土星合相在人際關係宮位，受到天王星影響，到新的環境與周遭的人感到格格不入，在為人處世上會感到如履薄冰，一不小心就可能會受到許多無謂的攻擊。

感情運方面，在心靈宮位的海王星尚未擺脫日蝕能量的影響，有些愛戀已經無法再回頭，內心的傷痕連呼吸都感到痛。感情較為穩定的白羊座與喜歡的人暫時必須隔兩地，相思之苦卻難以表達。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在財務宮位行進，會分期付款為自己購買好一點用品，不但讓生活上會獲得許多便利，還可因此提升自己的質感。有投資習慣的金牛座，投資標的一直上漲，無形資產增加許多。

感情運方面，金星持續在慾望宮位行進，不管在情緒上有沒有被愛的感受，至少身體需求每天都十分滿足。某些金牛座不想有情感負擔，會找開放性關係的對象，這樣的相處會讓你比較沒壓力。

本週須注意的部分

工作運方面，木星與土星合相在志業宮位，職業生涯將會有重大轉變，會受到上司提拔，坐上一個重要的位置，成為重要的管理者。然而在命宮的天王星與木星、土星呈現4分相，某些金牛座會覺得轉變工作方式根本在找自己麻煩。

健康運方面，在命宮的天王星受到木星與土星的影響，隨著工作負擔加重，內分泌會有失調的現象。金星在疾厄宮位行進，喉嚨容易發炎或失聲，這段時間也要注意扁桃腺發炎的問題。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，日蝕影響過後，金星持續在感情宮位行進，幸福這種事，外人無權置喙，會在很短的時間有情感對象出現，很快交往。成為過往的情感，就別再回頭了。感情穩定的雙子座，目前正與對方規劃新的未來，生活幸福甜蜜。

工作運方面，在志業宮位的海王星與冥王星有良好連結，由於工作表現良好，業績長紅，此時可與老闆多要求一些年終獎金。某些雙子座有了小小的副業，常常都有額外的收益進帳，可能會逐漸轉為你的主業。

本週須注意的部分

學業運方面，在學業宮位的木星與土星受到秘密宮位的天王星影響，雖然進入到一個看似光鮮亮麗的學校，攻讀讓人感到羨慕的學位，卻發現其實學校或師生關係之間都藏有一些潛規則，學習並不是單純的事情而已。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到冥王星影響，被當成工具人解決一些難題，用完即甩，會開始覺得有些朋友是否值得往來。最近會對周遭比須往來的關係感到厭倦。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，金星在工作宮位持續前進，目前正接任一個光鮮亮麗的職務，在職場受人矚目，會是工作領域的當紅炸子雞。某些巨蟹座這段時間一直處在非常忙碌的狀態，本週可有短暫的休假，讓你好好放空與補眠。

感情運方面，太陽與水星雙雙進入感情宮位，會被喜歡的對象告白，與對方的關係明朗化。感情穩定的巨蟹座，和另一半對未來會有許多展望，這段時間正一一實踐兩人共同的計畫。單身的巨蟹座則因為忙於工作，無心在戀愛上。

本週須注意的部分

金錢運方面，木星與土星合相在財務宮位，受到天王星影響，某些支票本應在此時兌現入帳，卻發現有跳票的情形。有投資習慣的巨蟹座，千萬不要讓別人操盤，對方對於你帳面上的虧損似乎不當一回事。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到木星與土星的影響，曾經有過共同信念的夥伴背離了初衷，彼此價值觀越來越不相同，會和某些人越走越遠，最後分道揚鑣。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在戀愛宮位行進，受到日蝕能量影響，此時正是一段關係能否確立的關鍵，必須在此時做出抉擇。感情穩定的獅子座，有懷孕的跡象，或是會一起收養寵物，使得兩人關係更為緊密。

工作運方面，太陽與水星雙雙進入工作宮位，許多吃力不討好的事情進展出乎意料地順利，原本處在不利的位置，情勢瞬間翻轉，成為許多人矚目的焦點，並且獲得支持。

本週須注意的部分

健康運方面，水星與太陽雙雙進入健康宮位，同時在健康宮位的冥王星受到火星影響，注意心血管方面的疾病，同時當心著涼感冒。泌尿系統容易發炎，這段時間請多喝溫水，注意保暖。

人際關係方面，月蝕能量持續影響人際關係宮位，這段時間會有許多人從你的生命中離開，也許還包括摯愛，個性上的缺失該好好正視了，這些別離會是自己情緒管理上必修的功課。

處女座：

整體運勢

家宅運方面，金星持續在家宅宮位行進，受到日蝕能量影響，家中會汰舊換新許多傢俱與家電，某些處女座會在此時必須搬家，找新的落腳處，受到金星的影響，居家環境換轉換得比先前舒適很多。

感情運方面，水星與太陽雙雙進入戀愛宮位，被某個曖昧中的對象表達好感，甚至直球告白，會考慮和對方交往看看。某些處女座則是把關注力一直放在寵物身上，很想知道毛孩子內心究竟在想什麼？

本週須注意的部分

工作運方面，木星與土星合相在工作宮位，受到天王星影響，職務調動到自己完全陌生的領域，突發狀況頻頻。覺得上司有意刁難，甚至用這樣的方式逼你自動離職。

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，受到冥王星影響，預期之外的支出太多，生活費用有些拮据。有投資習慣的處女座，常常會以賭博的心態投資高風險的標的，這段時間虧損連連，完全都是因為自己愛賭的緣故。

天秤座：

整體運勢

旅遊運方面，金星持續在旅遊宮位行進，會因為某些原因，住在離家不遠的旅店或飯店，享受一下高級的設施，也會有一種外出旅遊的感覺。某些天秤座則是會趁著出差的時候，順道遊覽當地的打卡聖地。

家宅運方面，太陽與水星進入家宅宮位，家庭中有些難解的問題，會在彼此各退一步的情況下，達成共識。需要搬家的天秤座會在很短的時間內，找到理想的落腳處，有效率地搬家。某些天秤座則會在這段時間買新家電。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與木星雙雙進入戀愛宮位，受到慾望宮位的天王星影響，會利用網路或是交友軟體尋覓戀愛對象，但裡頭多半是想尋求一夜情的爛桃花。感情穩定的天秤座，肉體關係不太協調，使得你對長期能否發展感到悲觀。

工作運方面，在工作宮位的海王星持續受到日蝕能量的影響，在職場請謹言慎行，就算是在自己的社群媒體爆料工作上的問題，都可能不小心被同事或主管發現，使得你在工作領域的聲名狼藉。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，受到日蝕能量影響，薪資可獲得大幅調整，或是會有許多額外的加班費、獎金，會吃比較昂貴的餐廳或是購買名牌商品犒賞自己，是生活十分富裕的時期。

旅遊運方面，太陽與水星進入旅遊宮位，會因公務到外地出差一趟，除了輕鬆把工作都打點完成，還可快閃到當地有名的景點打卡、買到當地著名土產，收穫豐富。

本週須注意的部分

家宅運方面，木星與土星雙雙進入家宅宮位，受到天王星影響，家中有些早早決定好的事情突然變更，讓你不能接受。某些天蠍座則是會突然得知家人罹患麻煩的疾病，感到有些錯愕。

感情運方面，在感情宮位的天王星受到家宅宮位的木星與土星影響，和喜歡的人有計劃步入婚姻關係，卻發現雙方家人有許多無法磨合的問題很難解決。某些天蠍座想與另一半需要購屋成家，費用不足，對未來感到悲觀。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，金星在命宮行進，受到日蝕能量影響，人際關係頗佳，會被許多人會誇讚變得好看了，或是收到一些窩心的禮物。同時會認識一些新的人脈，將你帶進有趣的領域探索。

金錢運方面，太陽與水星雙雙進入金錢宮位，經濟狀況有所改善，此時會開始學習理財，除了多存一些錢之外，還會多兼一些差事，增加入入。某些射手座會有計畫地清償債務，生活會越來越輕鬆。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到交通宮位的木星與土星影響，會不斷需要到外地出差，或是參加許多座談會，對於這樣舟車勞頓又無聊的差事，會感到厭倦。

感情運方面，在戀愛宮位的火星相位不良，月蝕能量尚在感情宮位餘波盪漾，這段時間會是情感關係極差的時期，不斷地吵架，會覺得對方總是小題大作，分手機率極高，注意情緒管理。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，水星與太陽雙雙進入命宮，思慮清晰，做任何事情都非常有效率，也會機智躲過職場上明爭暗鬥的危機。工作表現亮眼，然而此時要更為低調，避免功高震主。

感情運方面，金星持續在秘密宮位行進，某個人不經意的貼心舉動，使你心生好感，但礙於現實層面的種種因素，只能遠遠暗戀對方。有穩定對象的摩羯座，會在戀愛對象、寵物、小孩身上花很多錢，討他們歡心。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的火星持續受到火星影響，家務問題已經獲得解決，但你心中的心結還是過不去，會持續與家人冷戰。此時要注意家中爐火電器的使用安全，同時要當心宵小入侵。

金錢運方面，木星與土星合相在金錢宮位受到天王星影響，會有許多預期外的花費，幾乎耗盡你重要的積蓄，連生活費用都會捉襟見肘。某些摩羯座會在手遊課金或是偶像動漫週邊揮霍。

水瓶座：

整體運勢

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位行進，同時日蝕能量持續影響人際關係宮位，天底下沒有不散的宴席，有些關係會就此結束，卻也會有新的朋友加入到你的生活，會是些很有個性又有趣的人。

感情運方面，木星與土星雙雙進入命宮，生命中會有很重要的人出現，不論是故人或是新知，他即將會顛覆你內心的對於愛情想像。會是幸與不幸很重要的分歧點。

本週須注意的部分

工作運方面，在面試宮位的火星受到冥王星影響，雖然面試的機會很多，但覺得許多公司開出的條件十分不合理，不想委屈自己。工作穩定的水瓶座，不斷需要出差，跑外務，在外奔波會比平常感到更勞累。

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，交通工具故障頻頻，常常需要進廠維修。駕駛車輛容易與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也比較高。搭乘大眾交通工具也要當心不慎碰撞受傷，這段時間需特別注意交通安全。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在志業宮行進，同時日蝕能量持續影響志業宮位，正在承接一個光鮮亮麗的工作，在工作領域上受矚目。某些雙魚座跳槽到新環境，目前還在享受新人的蜜月期，感覺職場較為友善。

人際關係方面，太陽與水星進入人際關係宮位，需要跟朋友們見見面，說些垃圾話，內心有些鬱悶也會因此解開許多。某些雙魚座會清理一下通訊錄或是社群軟體上的朋友名單，有些人實在不需要繼續聯絡了。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，花錢的速度遠遠比不上賺錢的速度，戶頭裡的存款不斷消耗見底，其實不能怪別人，太多的慾望驅使你無法好好理財，許多開支是被自己白白浪費掉的。

學習運方面，在學習宮位的天王星受到木星與土星影響，雖然很想學習新的技術與知識，受挫感卻非常嚴重，老師在說什麼你完全無法理解，或是有些障礙無法跨越，會很快就放棄。

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