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12星座失戀的反應：牡羊恐會暴怒 處女口是心非

聯合新聞網 / 安妞‧星座
圖／pixabay
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感情的酸甜苦辣，各有滋味，心情的喜怒哀樂，在交往中不時交叉出現，交往的過程也不是絕對平順的，若不幸失戀分手，12星座們，分別會是什麼反應呢？

牡羊座

火爆的牡羊座怎麼忍得下失戀這口氣，一定爆怒的，但也分得很乾脆，不會再糾纏這段無緣的感情，而且會儘快調整自己的狀態，讓自己有更好的未來。

金牛座

金牛座無法接受失戀的苦，會一直想念先想以前的美好，接著極端暴躁，然後刪除對方所有的聯繫方式，再將自己逼入忙碌的生活環境，才能不再回想以前，因為金牛需要經過很長的一段時間，才能走出一段傷心的感情。

雙子座

雙子座失戀後，因為雙重性格，在當下會慶幸自己擺脫束縛，但也暗自傷心於這段感情的消失，不過不會表現出失戀的醜態。同時他們身邊永遠有其他曖昧對象，以致於他們傷心難過的時間都很短暫，會很快投入下一段感情的追求。

巨蟹座

浪漫溫柔、感情專一的巨蟹座，對於失戀耿耿於懷，會沉浸在過去與悲傷裡。但是巨蟹很害怕孤獨寂寞，所以會很快的開始找尋下一段感情，剛好他們的外型也都還不錯，很有異性緣，所以傷心的日子也不會太久。

獅子座

失戀當下的獅子座會找朋友訴苦，用友情來填補感情的空虛。不過他們也很要面子，所以不會表現出自己脆弱的一面，而是會將自己變得比以前更美好，要讓對方後悔。

處女座

處女座對感情特別專一，往往經不起失戀的打擊，不願認清事實，也很難走得出來，但同時也不想被人發現自己受傷了，所以口是心非的假裝自己很好。這時他們為了轉移注意力，會把重心全放在工作事業上，化悲痛為力量。

天秤座

優雅的天秤座，會在失戀後故作鎮定，並假裝堅強的來面對身邊的人，並昭告他人，自己恢復單身了，可以重新來追求我囉～又因為愛面子，所以不願意低頭，只有在夜晚時，才獨自面對這難過的課題，此時心裡幾乎快崩潰了。

天蠍座

天蠍座對感情非常執著，在失戀後，會將所有的情感，都掩蓋得很好。此時越是平靜，表示他們受的傷越深，越是覺得別人對不起自己，會背後說人壞話，就算最後弄得個兩敗俱傷，也要讓對方得到代價。

射手座

射手座失戀時，直來直往的個性，會先氣炸了，為什麼自己會遇到這種事，而接著會高興自己重獲自由了，過了幾天又開始懷念有對方的日子，又在一陣難過後，他們很快就會陷入新的感情，就忘記失戀的傷心。

摩羯座

摩羯座個性很謹慎也務實，看待事情都很理性，所以失戀分手的時候，摩羯座不太會去挽留對方，這也代表摩羯座自己放棄了這一段感情。分手後會思考自己的問題及缺點，以便讓自己更完美。

水瓶座

水瓶座對愛情是最無動於衷的星座，通常抱持著有緣千里來相聚，無緣對面手難牽的想法，一切都是緣分，不用太強求。失戀分手也很淡定，不需悲傷，過一陣子就好了，很快就能從失戀的陰影中走出來。

雙魚座

雙魚座性格很脆弱，把愛情看得無比重要，當面對失戀的情況，往往沒有辦法接受事實，更是不願意放手，一哭二鬧三上吊是最佳寫照。他們始終相信這段感情還有轉圜的餘地，所以失戀後且無法挽回時，將整日以淚洗臉。

失戀是因為還有更好的對象在等著，就讓時間沖淡這一切，不要讓失戀影響自己，請繼續過生活吧！更好的日子還在後頭呢！

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