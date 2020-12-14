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心理測驗／三根火柴要排成什麼？了解自己的人際關係問題
人際關係粽錯複雜，難免有困擾人的時候。日本網站「ココロジー」最近就分享一則心理測驗，可以知道自己在人際關係上，容易碰上甚麼樣的問題。
請問：假設你有三根火柴，你會想把它排成什麼形狀？
A 三根直列並排
B 排成像門的「ㄇ」字型
C 排成英文「Z」字型
D 排成箭頭符號
選擇A三根直列並排的你，容易為無法展現自我個性煩惱。你是個重視和諧的人，懂得看場面說話。但也正因如此，即使對方說的話你一點也不認同，你也會應聲附和。面對要求時，你也不好意思拒絕人家。這是你內心不希望被人厭惡，而衍伸出來的煩惱。
選擇B排成像門的「ㄇ」字型的你，容易為朋友不多而煩惱。你是個社教比較缺乏的人，講好聽點是朋友中深交的比率較高，講難聽點就是朋友少。由於你的個性，就是不太願意和陌生人展開第一步，因此除非是對方主動，你也很難展開新的人際關係。不如偶爾拿出點勇氣，試著由自己率先出擊看看吧。
選擇C排成英文「Z」字型的你，容易為沒人可以深聊而煩惱。你是個擁有特別嗜好的人，也很願意將自我所知分享給同好。但即使你非常努力找尋，也終將發現，和你有相同喜好的人實在不好找。不如就自己先來，在日常對話或社群網站中，見機將你的嗜好介紹給大家吧。
選擇D排成箭頭符號狀的你，容易為朋友難約感到煩惱。你擁有和你興趣、個性相投的好友，然而由於生活繁忙，使得你們不容易湊到彼此都有空的時間相聚。結果說好了要約，一再改期之下，最後也只能不了了之。試著好好規畫著假期用法，盡可能找到合適的日子看看。
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