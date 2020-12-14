快訊

近千萬名畫忘在機場！半個月後竟在垃圾桶內尋回

為何總是沒好字？打敗禍與疫的日本年度漢字「密」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

心理測驗／三根火柴要排成什麼？了解自己的人際關係問題

聯合新聞網 / 綜合報導
人際關係是每個人都會碰到的課題，透過心理測驗，就能知道自己在什麼事情上容易煩惱。圖片來源／ingimage
人際關係是每個人都會碰到的課題，透過心理測驗，就能知道自己在什麼事情上容易煩惱。圖片來源／ingimage

人際關係粽錯複雜，難免有困擾人的時候。日本網站「ココロジー」最近就分享一則心理測驗，可以知道自己在人際關係上，容易碰上甚麼樣的問題。

請問：假設你有三根火柴，你會想把它排成什麼形狀？

A 三根直列並排

B 排成像門的「ㄇ」字型

C 排成英文「Z」字型

D 排成箭頭符號

如果有三根火柴，你會排成什麼形狀呢？ココロジー
如果有三根火柴，你會排成什麼形狀呢？ココロジー

選擇A三根直列並排的你，容易為無法展現自我個性煩惱。你是個重視和諧的人，懂得看場面說話。但也正因如此，即使對方說的話你一點也不認同，你也會應聲附和。面對要求時，你也不好意思拒絕人家。這是你內心不希望被人厭惡，而衍伸出來的煩惱。

選擇B排成像門的「ㄇ」字型的你，容易為朋友不多而煩惱。你是個社教比較缺乏的人，講好聽點是朋友中深交的比率較高，講難聽點就是朋友少。由於你的個性，就是不太願意和陌生人展開第一步，因此除非是對方主動，你也很難展開新的人際關係。不如偶爾拿出點勇氣，試著由自己率先出擊看看吧。

選擇C排成英文「Z」字型的你，容易為沒人可以深聊而煩惱。你是個擁有特別嗜好的人，也很願意將自我所知分享給同好。但即使你非常努力找尋，也終將發現，和你有相同喜好的人實在不好找。不如就自己先來，在日常對話或社群網站中，見機將你的嗜好介紹給大家吧。

選擇D排成箭頭符號狀的你，容易為朋友難約感到煩惱。你擁有和你興趣、個性相投的好友，然而由於生活繁忙，使得你們不容易湊到彼此都有空的時間相聚。結果說好了要約，一再改期之下，最後也只能不了了之。試著好好規畫著假期用法，盡可能找到合適的日子看看。

延伸閱讀

心理測驗／口罩還是咖啡杯？測驗如何在情場上調整自我

心理測驗／麵包夾還是拼圖？剖析自我的直覺是好是壞

心理測驗／草莓還是玫瑰？ 選色看出你會愛上什麼樣的人

心理測驗／找不到自己的情感魅力？ 比喻成海洋生物就能了解

相關新聞

心理測驗／三根火柴要排成什麼？了解自己的人際關係問題

人際關係粽錯複雜，難免有困擾人的時候。日本網站「ココロジー」最近就分享一則心理測驗，可以知道自己在人際關係上，容易碰上甚麼樣的問題。

唐綺陽星座運勢週報：天蠍感情易心軟被攻陷 天秤當心破財

群星移動，木土在本周移動的衝刺前，會帶來社會動盪。在這股繼往開來的震盪中，社會氛圍感到恐慌，顧好自身、勇敢迎接變動。金星衝刺進射手，對於金融業、投資理財者帶來影響，多注意市場變化性。木土星進水瓶，團隊中有碰撞、交流等狀況，溝通表達成為重要課題，關注群體及意見領袖的動向，要小心言論、避免霸凌，做好自我保護。太陽水星最後衝刺，各種言論層出不窮，引發各種反饋。

每日星座運勢／摩羯發現經商好管道 有利在外洽商

2020-12-14 牡羊座 賺錢容易，守錢難。 整體運：★★★★☆ 看到身邊的朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身生活，今天就有很強的桃花運，要注意把握。正財運平平，但偏財運

殺破狼周運勢／白羊生活有重大轉變 水瓶情緒管理要做好

白羊座人際關係方面，木星、土星進入人際關係宮位，與進入海外宮位的金星有良好連結，生活會有重大的轉變，會交到許多來自異國的新朋友，或是投入有很多海外人士的環境生活、工作或是唸書，同時也了面臨許多文化上的衝擊。

2020年末！3大星座會遇見「爛桃花」 處女別吃回頭草

情感的事，誰都說不準也摸不透的，即使看對眼，但可能整天大鬧小吵，最還也變成甜蜜相戀的兩個人。2020接近尾聲了，單身不是...

心理測驗／找不到自己的情感魅力？ 比喻成海洋生物就能了解

天生我材必有用，但或許不是每個人都對自己那麼了解。日本網站「カナウ」近日發表一則心理測驗，透過回答一個簡單的問題，就知道自己與哪種海洋生物相似，進而理解自我的特長在哪。

心理測驗／草莓還是玫瑰？ 選色看出你會愛上什麼樣的人

人難免有墜入情網的時刻，但我們到底是喜歡上了對方哪一點，卻好像很難說的出來。日本網站「DRESS」近日就分享一則心理測驗，可以了解自己在愛情中，到底會喜歡上另一半的什麼特點。

小孟塔羅：每個月被帳單追、上班壓力好大！測你勞碌命指數？

在此先問一下做這個測驗的你，無論身心是否會感覺到疲憊呢？現代人的生活既快速又高壓，除了面對每個月必須的花費外，還需應付娛樂或進修的需求，甚至房貸、車貸、房租、帳單的壓力。你是否為了上述的事而過勞了呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，勞碌命指數有多高？

說謊成自然！3星座根本是「演技高手」 雙魚裝可憐全身而退

12星座中，有3個星座的撒謊技術一流，演技更是讓人瞠目結舌，想要不被傷害到就必得而遠之。這些深不可測的星座，有時候雖是為...

測字：年運交界時，你要注意哪些事？

大家都知道，每一年有不同的年運，而在兩年的年運交界時，時運就會起伏不定。而且，到了年底，各行各業都忙了起來，為了幫助大家更快掌握時運的關鍵，科技紫微網現在就透過測字的方式來預測，從2020年轉換到2021年這個階段，你即將面臨的最大挑戰是什麼？

塔羅：你和「理想中的未來」差距有多遠？

「我知道～我的未來不是夢，我認真的過每一分鐘……」聽著廣播電台播放著這首歌，你是不是也想起，你曾經為自己設下的理想目標？想像中的畫面總是很美好，然而現實生活卻總是殘酷。現在就讓科技紫微網來為你占卜，看看你和「理想中的未來」差距有多遠？

美國刑事調查統計：12星座的兇殘程度大公開！

想知道那些星座最殘忍、暴力嗎？或是哪幾個星座在犯人排行榜是名列前茅的呢？一起來看看美國刑事調查的結果，你的星座又是在第幾位呢？

熱門新聞

石門水庫水位再升 蓄水量高過1.2億噸今年枯水期新紀錄

才接金鑛咖啡1年！「士達衛咖啡」倒閉 網：招牌拆了

一張圖看天氣！東北季風今晚襲台 兩波最冷時間點曝光

整理包／倒數計時！三倍券還沒花嗎？四大振興券期限、晚鳥優惠一次看

大衣拿出來！吳德榮：冷三天週四漸弱 週五暖週六再降

限量50萬杯！GODIVA醇緻熱巧克力升級回歸7-ELEVEN

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。