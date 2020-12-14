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唐綺陽星座運勢週報：天蠍感情易心軟被攻陷 天秤當心破財

聯合新聞網 / 唐綺陽
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報12/14-12/20】

重要星象：群星移動，金星衝刺進射手，木土星進水瓶，太陽水星最後衝刺

群星移動，木土在本周移動的衝刺前，會帶來社會動盪。在這股繼往開來的震盪中，社會氛圍感到恐慌，顧好自身、勇敢迎接變動。金星衝刺進射手，對於金融業、投資理財者帶來影響，多注意市場變化性。木土星進水瓶，團隊中有碰撞、交流等狀況，溝通表達成為重要課題，關注群體及意見領袖的動向，要小心言論、避免霸凌，做好自我保護。太陽水星最後衝刺，各種言論層出不窮，引發各種反饋。

工作注意：金牛、處女、射手、雙魚

金牛：做事要更細心，多花心思對待員工

處女：工作頗有斬獲，把握機會衝出陰霾

射手：當心來者不善，口才越好越要注意

雙魚：適時信任他人，把工作分擔出去

桃花注意：獅子、天蠍、魔羯、水瓶

獅子：太過挑剔別人，有時是因為沒自信

天蠍：容易心軟被攻陷，請冷靜做好判斷

魔羯：出現小危機，反能凸顯問題做出調整

水瓶：有職場戀情機會，欣賞頭腦冷靜型

財運注意：白羊、天秤

白羊：有貴人提點，做出更好的佈局

天秤：當心破財或資源不足，可找他人協助

健康注意：雙子、巨蟹

雙子：注意腦神經狀況，或睡眠不足而恍神

巨蟹：身體反應出努力，過去的累積有成果

周運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢 唐綺陽 理財 每週星座運勢

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