每日星座運勢／射手洞察力強獲商機 易得他人賞識

2020-12-31

牡羊座

適合與人互動的一天。

整體運：★★★☆☆

今天更願意與朋友相處，若能帶上戀人，大家都聚在一起，聚會將更有趣；今天是爭取拿獎金的好時機，好好表現一下吧；多與同事互動，加強彼此的感情，才能讓你的方案獲得更多的支持者。

愛情運：★★★☆☆

夫妻感情變化多端，陰晴不定，不用擔心，風雨過後的彩虹更美麗，生活也不會太公式化。

事業運：★★☆☆☆

工作上會有被迫考慮日後發展的問題發生，內憂外患感強烈，徒增壓力。

財運：★★★☆☆

機會隱藏在變化中，別害怕改變。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-19:00遠洋藍

開運方位：正西方向

金牛座

戀情可望明朗化，化解誤會。

整體運：★★☆☆☆

今天的愛情溫度剛好適中，約對方出去走走，易助冷戰中的情侶化解矛盾。中式格調的咖啡廳、茶館是洽談生意的好場所，成功率極高。學習氛圍對你的學習品質影響頗大，應挑選安靜、舒適的學習環境。

愛情運：★★★☆☆

不適合傳遞情書或直接表白，易遭到拒絕；戀愛中的人容易有喜事降臨。

事業運：★★☆☆☆

情緒多變，暴躁易怒，會因一些雞毛蒜皮的事與他人發生爭執，要特別注意控制好情緒。

財運：★★☆☆☆

不利投機，因為易患得患失。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00石榴紅

開運方位：正東方向

雙子座

異性緣佳，容易成為眾人追捧的對象。

整體運：★★★★☆

今天有機會在外地與夢中情人相遇，讓你難以克制住內心的熱情；鎮定一點，找機會靠近，可獲得不錯的回應。中午時分運氣最好，有什麼想法就去做，會如願以償。下午運勢有點低落，身邊的流言蜚語對你不利，少聽他人說三道四。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會經親友介紹而結識一些有身份、有背景的異性朋友，真誠相待才可望深入交往。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，能夠嚴謹的面對自己的任務，適合默默地耕耘。

財運：★★★☆☆

偶爾花些錢滿足一下口腹之慾無可厚非，但千萬不可嘗試賭博！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00萊姆黃

開運方位：東北方向

巨蟹座

有好面子的傾向，錢財易有損失。

整體運：★★★☆☆

桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣。從事服務相關行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚。礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。

愛情運：★★★★☆

交際應酬增多，難免對另一半照顧不周，慶幸的是伴侶能理解並體諒你。

事業運：★★★☆☆

跟同事交流要溫和，激烈的言辭只會讓他們對你心生反感。

財運：★★☆☆☆

外力的干擾多了點，花錢有些心不甘又情不願的！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00冷泉藍

開運方位：正南方向

獅子座

愛情能有斬獲，自己爭取勝算更大。

整體運：★★★★☆

不要錯過與異性單獨相處的機會，將真實的一面展現出來，成功的機率頗高。沒有太大的購買慾，就算進入商場也能守得住錢財。工作中容易與人起爭執，退一步海闊天空，對方也不會得理不饒人。

愛情運：★★★★☆

今天你的直率坦白能打動對方，偶爾顯露的缺點反而會讓對方看到你的真實、你的可愛。懂得維護彼此心靈的默契，更能增添幾分勝算。

事業運：★★☆☆☆

情緒比較暴躁，做事衝動，魯莽的行為會給工作帶來諸多不便，影響到同事之間的相處。記住，凡事應三思而後行！

財運：★★★★★

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象；想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口，多能心想事成！

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00鉑金灰

開運方位：正南方向

處女座

心思敏銳，觀察力強。

整體運：★★☆☆☆

今天很懂得察言觀色，容易看穿別人的心思，有利業務洽商、與上司溝通協調等工作。別輕易答應伴侶的要求，很難兌現自己的諾言。在與朋友交往時，大方慷慨的表現能有效促進彼此的關係。

愛情運：★★★☆☆

很久沒與另一半看電影、散步了吧？今日就是與另一半浪漫的好時機，讓激情燃燒起來吧！

事業運：★★★☆☆

如果有新的工作機會，應有自己的選擇，別害怕改變，有時候冒個險才不會受侷限。

財運：★★☆☆☆

財務波動中潛伏著危機，所以務必謹慎處理。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00雪花銀

開運方位：西北方向

天秤座

整體運勢欠佳。

整體運：★☆☆☆☆

約會前可以花時間精心打扮一番，但要注意約會時不可遲到哦；工作上陷入瓶頸，遇阻礙應立即向前輩請教，避免一個人無頭緒的處理，既浪費時間又浪費精力；財運方面，容易受情緒的影響而失去理智，從而做出錯誤的決定。

愛情運：★★☆☆☆

答應另一半的事情不易兌現，不宜輕言允諾；單身者與異性接觸多是逢場作戲。

事業運：★★☆☆☆

放鬆緊繃的神經，精神好了才能提升工作競爭力，才會有更大的進步。

財運：★☆☆☆☆

適合存錢的日子，有閒錢就拿去儲蓄為妙，金錢運作上適合只進不出。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00寶石藍

開運方位：西南方向

天蠍座

今天心緒不寧，容易被外界因素影響自己的判斷。

整體運：★★☆☆☆

感情投入很多，收效卻不明顯，不要將責任歸咎於對方，也得在自己身上找找原因。理財會遇到突發狀況，喜憂參半，是考驗自己應變能力的時候。工作中會遇到小挫折，克制自己的情緒，不要受其影響。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會在工作應酬中結識投緣的異性朋友；已婚者易獲得另一半的關心。

事業運：★★☆☆☆

不妨暫時性的將工作方法進行一下調整，讓自己工作起來有種不一樣的感覺。

財運：★★★☆☆

在大筆金錢運轉的前夕，多搜集資訊，偷懶下草率做的決定是挺危險的唷。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-22:00芥末黃

開運方位：西南方向

射手座

洞察力強，有機會獲得良好商機。

整體運：★★★★★

今天你顯得精力充沛，工作熱情高漲。正面磁場強烈，適合談生意，容易因氣勢過人而佔據上風，如願達成共識。因懂得察言觀色而獲得商機的機率高，還有機會因工作關係而與有緣人結識喔！

愛情運：★★★★☆

戀愛呈現變化多端的一天，情人間可以攜手合作，可是不要互相干涉。

事業運：★★★★★

今天的事業運氣真是不錯，預定的目標都可以完成。也有出風頭的機會，講話容易得到他人的賞識，是個容易受人器重的一天！

財運：★★★★☆

花錢大手大腳，不易聚財。不過，有不錯的偏財運，可以試試手氣，小賭怡情，切忌大賭。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-08:00青金石藍

開運方位：正東方向

摩羯座

投資缺乏激情。

整體運：★★★☆☆

與戀人間相處得很和諧，相互的依靠，會有種溫暖的感覺；工作量有所減少，讓你工作起來倍感輕鬆；但今天你投資的想法不夠強烈，缺乏積極性，不如乾脆按兵不動、養精蓄銳，為往後的投資做好準備。

愛情運：★★★☆☆

單身者對待感情順其自然，從朋友開始交往，感情進展順利；已婚者因溝通良好而關係和諧。

事業運：★★★☆☆

有機會從朋友或客戶口中獲得商機，這是機會同時也是冒險，應審慎評估後再決定是否進行挑戰。

財運：★★★☆☆

容易感受到來自金錢方面的壓力，有點入不敷出。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00鉑金灰

開運方位：正東方向

水瓶座

運勢不錯，坦率直接即可。

整體運：★★★★☆

今天的桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能輕鬆應對各種事務，交出令人滿意的成績單。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會收到意外的禮物，讓你內心澎湃，陶醉不已，充滿了對愛的渴望。

事業運：★★★★☆

運勢佳，頭腦靈活，工作上適合挑戰高難度的任務，會讓你感到充實，很有成就感。

財運：★★★☆☆

財運平順，適合犒賞自己的一天，花點錢去享受、享受吧！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00硃砂紅

開運方位：西南方向

雙魚座

與人合作會讓你收穫良多。

整體運：★★★☆☆

太過敏感，喜歡疑神疑鬼，對戀人的言行胡亂猜忌，極易引起對方的不滿，小心感情出現裂痕。工作上適合團隊合作，特別是男女搭配的組合，能很迅速地完成作業。多與人互動，參加聚會易從中獲取商機。

愛情運：★★☆☆☆

情緒有點不穩定，也有點像小孩子般的無助，想要被呵護…。怎麼辦呢？快裝無辜、搏取同情！

事業運：★★★☆☆

會遇到一些困難，但別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係能輕鬆解決問題。

財運：★★★★☆

打麻將有如神助般的連莊，買公益彩券有機會獲得獎金。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00硃砂紅

開運方位：正北方向





