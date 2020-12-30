每日星座運勢／水瓶投資和策略獨到 錢包充實不少

2020-12-30

牡羊座

心情愉悅，好運氣大大增強。

整體運：★★★★☆

愛情要來擋也擋不住，就算不想談戀愛，內心還是感覺很甜蜜！多與長輩接觸，容易學到理財小竅門，對擔負家計、持家者幫助不小。工作量較大，但積極的態度能讓你感到充實。

愛情運：★★★★★

單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動參加團體活動就能幫自己多創造一份機緣喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合動腦型的工作，分內之事做完時，不妨提早規劃往後的進度。

財運：★★★★☆

多留意市場動態及媒體訊息，有機會獲得不錯的商機。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00香吉士黃

開運方位：東北方向

金牛座

保持良好的精神狀態。

整體運：★★☆☆☆

精神不佳，對工作的處理顯得心不在焉，容易出現差錯；遇到朋友的借貸，礙於面子或盲目的信任認為沒必要立下字據或借款字條，將會埋下隱患；不注重飲食，吃刺激性食物，易引起胃病發作。

愛情運：★★★☆☆

有機會參加聚會或舞會，單身者結識不少異性，有意者可挑選戀愛對象！

事業運：★★☆☆☆

待人處事態度上需謹慎冷靜，工作上調整好情緒，與合作對象的互動才會順暢。

財運：★★☆☆☆

遊走法律邊緣者，稍有不慎，恐因財起紛爭或官非纏身。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00羽絨白

開運方位：西南方向

雙子座

對待愛情太執著，容易吃虧上當。

整體運：★★★☆☆

有得到愛情果實的強烈想法，把握好分寸才易覓得真愛！財運良好，易遇到自己的命中貴人，並得到不小的幫助。事業運平平，把工作當成生活的重心並不妥當，妥善分配作息時間反而收穫更多。

愛情運：★★☆☆☆

容易寂寞的一天，也容易看對方不順眼喔！與其發生衝突，不如選擇獨處。

事業運：★★★☆☆

你渴望在工作中掌握主導權，並樹立威望，若太過心急，恐怕很難如願以償。

財運：★★★☆☆

花錢的慾望強烈，想要滿足物慾而不思後果。小心當時很痛快，過後卻心痛不已！

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00香吉士黃

開運方位：西南方向

巨蟹座

平靜的一天，知足則易感到愜意。

整體運：★★★★☆

距離是一種升溫劑，真正相愛的人才能體會到這一點，有了變化不妨讓對方知道。財運較普通，難有驚喜，今天還是踏實做事吧！工作較順利，上司對你很放心，讓你放鬆不少；不過，可別玩過頭哦！

愛情運：★★★★☆

適合戀愛的日子，只要三言兩語就能激起兩人愛的火花。此外，你渴望近距離的接觸，讓兩人關係快速進展，但在相處過程中也要保持耐心才行。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，若能秉持快樂的心情來工作，趁著休息時間與同事多互動，會讓你倍感開心。

財運：★★★☆☆

今日有損財跡象，購物時多留意商標和生產日期，小心買到過期商品。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-13:00硃砂紅

開運方位：正北方向

獅子座

暴躁的脾氣影響和睦的人際關係。

整體運：★☆☆☆☆

人際運下降，與他人相處時，不耐煩的表情以及尖銳的言詞都會引起雙方不愉快，少到人多的地方湊熱鬧，方可避免矛盾。財運欠佳，藉口心情不好，放縱自己衝動購物來發洩心中的不滿是很不好的習慣，修身養性是必修課哦！

愛情運：★★☆☆☆

單身者想尋找愛情，不妨多與好友互動，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！

事業運：★★☆☆☆

耳根子變軟，會將別人的話不假思索就信以為真，容易遭人利用而影響自己的職場聲譽。

財運：★☆☆☆☆

財運不如意，不宜金錢交易的日子。意外損財的機率高，少帶現金出門為妙。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00秋葵綠

開運方位：東北方向

處女座

含糊其辭會讓人產生誤解。

整體運：★★★☆☆

鼓起勇氣把自己想要表達的意思說明白。把舊衣服拿去回收救濟，會有清除障礙、招來好運的功效。給人送禮的事情還需多揣摩對方的心思後再做決定，若對方心情不太好，你貿然送上的心意，對方會敏感地認為你別有用心哦。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，男女間恐有意見不合或是對立的情形，感性點，少說點道理就沒事囉！

事業運：★★★★☆

事業運頗佳，新創意可望獲得認同，可按計劃推行，進展順利，收獲不少。

財運：★★★☆☆

一旦賭念、貪念一起，損失會是大筆的唷！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00淺海藍

開運方位：東南方向

天秤座

為人做事低調一些，對你有好處。

整體運：★★☆☆☆

工作上的新政策，不妨多思考一下，急著發表意見，會讓自己成為「槍打出頭鳥」的真實寫照。工作量不少，但你能樂在其中。與另一半參加浪漫的音樂會，能為感情加上許多的甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

已婚者易因一言不合而鬧分手，應管理好情緒，多忍讓；單身者戀愛指數較低，適合獨處。

事業運：★★☆☆☆

憂愁糾結的情緒會牽動負磁場，常常一個不爽就意氣用事。

財運：★★☆☆☆

看似有賺錢機會，但破財、耗財卻也尾隨而至。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-11:00蕃茄紅

開運方位：正南方向

天蠍座

期望不要太高哦！

整體運：★★★★☆

今天與另一半因誤會而鬧起情緒，想想以前甜蜜的事情能讓你消消氣；今天有時間去逛商場，雖然有錢財支出，但也會因此得到意外收穫；雖然工作時的態度有些慵懶，但不錯的貴人運可幫你順利度過這一天。

愛情運：★★★★★

大膽示愛的好日子，趕快跟心上人說「我愛你」吧；單身者也有機會遇到理想中的情人喔！

事業運：★★★★☆

要注意工作細節，特別是對外的公文、要件；不要因為一時的疏失，讓競爭對手有機可乘，導致事務進展出現變故。

財運：★★★☆☆

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質收入，可是對賺錢有關的事充滿興趣，理財花用上出現大膽、海派作風。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00遠洋藍

開運方位：西北方向

射手座

今天的情緒比較不錯，做事會比較輕鬆。

整體運：★★★☆☆

雖未把上班的心態調整過來，但輕鬆愉快的氣氛還是讓上班情緒高漲不少；情侶們心情顯得比較雀躍，但面上表情會有些故做神秘；晚上盡量不要久待戶外，容易傷風感冒。

愛情運：★★★☆☆

已婚者心情不太好，易怒，對另一半的勸說很反感，調整好心態運勢可提升。

事業運：★★★★☆

與人交流有充分的默契，適合拜訪客戶、談判薪金等，易獲得令你滿意的結果。

財運：★★☆☆☆

易因衝動、看合夥人不順眼而拆夥，導致損失。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00苔蘚綠

開運方位：正東方向

摩羯座

積極調整心態，才能遠離煩躁。

整體運：★★☆☆☆

情緒有些煩悶的樣子，把這種心境帶到工作中的話，只會讓工作停滯不前；KTV會是此日你的最佳去處，發洩一下，心情會好很多哦；人際溝通上，做一個好的傾聽者遠比夸夸其談的人顯得更有修養。

愛情運：★★★☆☆

已婚者無心經營感情，渴望外出尋找新鮮與刺激，請多為對方著想，另一半需要你的關心。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很背，腦袋空空的，要注意輕重緩急拿捏不清而誤了大事。

財運：★★★☆☆

財運普通，有合夥生財的機會，宜出力不出資。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-17:00睡蓮紫

開運方位：東南方向

水瓶座

皆大歡喜。

整體運：★★★★★

愛情運勢旺盛，讓你喜氣洋洋，在精心的設計和安排下，告白、求婚的成功率高；獨到的投資眼光和策略，會讓你的錢包充實不少；情緒很不錯，工作起來也感覺輕鬆愉快。

愛情運：★★★★★

愛情運還算不錯，多向外活動會有特殊的機遇喔！

事業運：★★★☆☆

今日事業呈現平穩狀態，適合把例行公事處理得條理分明，額外花點時間與同事聯繫情感，會有助於往後的合作事宜喔！

財運：★★★★★

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力呢！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：04:00-06:00湖水綠

開運方位：東南方向

雙魚座

做的和說的一樣好。

整體運：★★★☆☆

能夠看到戀人的優點，約會的過程中更能體貼對方，你們的感情將不斷得到昇華；今天口才極佳，適合進行工作談判或指導會議；容易在不知不覺中做出購買行為，應避免逛街為妙。

愛情運：★★★★☆

單身者與異性接觸的機會多，有閃電結婚的傾向；戀愛中的人可望與戀人走上紅地毯。

事業運：★★★☆☆

適合默默做事，只要把自己的各項事務處理好就好了。

財運：★★★☆☆

做好錢財規劃，小心入不敷出。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00香檳金

開運方位：正東方向





