每日星座運勢／雙子工作中虛心請教 可望克服困難
2020-12-29
牡羊座
說話做事前先細細思考一番。
整體運：★★★☆☆
不要把希望寄托在別人身上，否則有加班到很晚的情況發生；情人間親切的擁吻是今天活力的興奮劑，不要忘記出門前給彼此一個擁抱；公共場合有遇到尷尬的可能，盡量做到三思而行。
愛情運：★★★★☆
單身者有喜歡的對象，但不停付出卻得不到對方回應，不要放棄，堅持就能看到希望。
事業運：★★☆☆☆
覺得做什麼事都不太順利，似乎有人處處跟你做對。趕緊打起精神來，多從自身找問題。
財運：★★★☆☆
偶爾花些錢滿足口腹之慾無可厚非，但千萬別嘗試賭博。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：23:00-24:00咖啡棕
開運方位：正南方向
金牛座
保持平和的心態，可提升運氣。
整體運：★★★★☆
學生族由於太急躁而作業馬虎完成的情況較多，會讓老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手上的皮包。抽些時間打掃房間，可讓你的運氣提升。
愛情運：★★★★☆
單身者只要主動與異性接觸，就有機會遇到有緣人。有伴侶者多黏著對方，易有被呵護的感覺。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，動力不太足夠，有點怕壓力，做事情會有點迷糊呢！
財運：★★★☆☆
適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，就能夠管理好當日的金錢了。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：19:00-21:00石榴紅
開運方位：正西方向
雙子座
珍惜眼前的機遇。
整體運：★★★☆☆
愛情非常平淡且缺乏浪漫元素，加上夫妻雙方觀念上的差異，極易起衝突。學生族對小錢也要有所控制，以免因小失大。對工作中的難題顯得很從容，加上虛心請教，可望輕鬆自如地克服困難。
愛情運：★★☆☆☆
愛情運較普通，單身者想戀愛應注重形象，出門前好好打扮，佩戴精緻小飾物，可提升愛情運。
事業運：★★★★☆
在工作上會遇到一些小困難，但多因貴人相助而得以圓滿解決。
財運：★★★☆☆
外出時身上少帶現金，以免控制不住花錢的慾望。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：05:00-07:00湖水綠
開運方位：東北方向
巨蟹座
一切隨緣，莫強求。
整體運：★★☆☆☆
感情的事順其自然就好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由且還能增強桃花。注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人。多出門走動走動，呼吸新鮮氧氣，是淨化心靈的最好方法。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者易得到另一半的支持與理解，讓你感動；單身者桃花較弱，想戀愛需等待時機。
事業運：★★★☆☆
做事比較急躁，遇到突發事件很容易失去理智，心慌意亂往往會讓你把簡單的事情複雜化。
財運：★☆☆☆☆
對金錢的敏銳度較低，勿在此日衝動消費或是大筆資金運作。
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：13:00-15:00蘑菇灰
開運方位：西北方向
獅子座
不可強求他人辦事，理性看待為好。
整體運：★★☆☆☆
若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者容易對另一半產生審美疲勞，應加強溝通；單身者多參加聚會，可提升桃花運。
事業運：★★★☆☆
渴望獲得上司的認可，導致會把事務都包攬在自己身上。這樣雖然能有成就，但也會把自己弄得很辛苦。
財運：★★☆☆☆
思多行少的狀況下，容易導致財神遠離唷！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：13:00-14:00鈦晶金
開運方位：正西方向
處女座
思慮敏捷，有好的投資計劃可在今天實行。
整體運：★★★★★
今天就算生活再忙碌，也不能放棄與朋友們的交流，與他人互動能帶給你更多意外驚喜與溫情。容易得到長輩幫助，得到指點而發現生財之道，領悟透徹就能收穫豐厚。對身邊的新事物興趣濃烈，工作能很輕易地完成。
愛情運：★★★★★
單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動地參加團體活動，就能幫自己多創造一份機緣喔！
事業運：★★★☆☆
多和同事交流溝通，聊聊工作中存在的問題，聽聽大家的意見可以提高工作效率。
財運：★★★★☆
享受之運，喜歡輕鬆且清閒地度日，花錢的慾望比賺錢的企圖心要強，錢財流失快速。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：07:00-08:00雪花銀
開運方位：正北方向
天秤座
飲水不忘掘井人。
整體運：★★★★☆
今天的表現很受上司賞識，但是也別忘了提及同事們的幫忙哦，這樣不但給他留下更好的印象，也會得到同事的肯定；投資機會很多，要善於把握並加以分析；朋友的約會不可推脫，可望從交談中收集到有用的資訊。
愛情運：★★★☆☆
戀愛平淡日，宜各自為政，埋首在自個兒的工作上會好一點。
事業運：★★★★★
今日事業上呈現如日中天的氣勢，頗適合開疆闢土，而且有機會可以掌握主導權！
財運：★★★★☆
財運很不錯，在錢財運用上不妨大膽出手，投資獲利的機率比較高！
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：16:00-18:00萊姆黃
開運方位：東北方向
天蠍座
善待身邊的人，便能提升今天的運氣。
整體運：★★★☆☆
愛情際遇較暗淡的一天，保持樂觀的心態和一顆平常心，能助你坦然度過灰色時光。分散投資是個不錯的進財方法，雖然見效慢，但收獲卻易有突破。工作中的你給人一種充滿活力的感覺，易獲得貴人助力。
愛情運：★★☆☆☆
小別勝新婚，保持距離，以策安全。今天的你太敏感了，懷疑心挺強的呢！
事業運：★★★☆☆
要有面對困難的勇氣，遇到難題不要跳過不理，而是及時解決，以免日後會成為阻礙你向前的攔路石。
財運：★★★☆☆
你對收入的多少容易斤斤計較，別讓金錢蒙住了雙眼，留意市場動向才是重點唷！
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：17:00-19:00脆梅青
開運方位：東北方向
射手座
運勢較弱，各方面都不太順遂。
整體運：★★☆☆☆
今天各種事務比較繁忙，沒有什麼時間與對方聚在一起。理財方面今天的花費不小，讓你有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。
愛情運：★★★☆☆
曖昧不清的關係令你著急、不知所措，不妨試著冷靜下來重新審視眼前的人。
事業運：★★☆☆☆
缺乏堅持不懈的決心，一旦遇到了挫折就會放棄原有計劃，這樣只會讓你達成不了目標。
財運：★★☆☆☆
無事少外出，以免亂花錢。
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：22:00-24:00香檳金
開運方位：東北方向
摩羯座
真實的你更可愛。
整體運：★☆☆☆☆
在異性面前大肆吹牛，會有被對方揭穿老底的危險哦，還是實事求是的好；對資料的分析，今天充分派上用場，在投資上將有小小的收獲；今天切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險哦。
愛情運：★☆☆☆☆
愛情運低落，孤獨的感覺佈滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。
事業運：★☆☆☆☆
今日事業運很差，預計中的事項恐被人改變，整天忙碌卻沒有實質成效，腦袋瓜稍微閃神就出狀況囉！
財運：★★★☆☆
處理小財手法穩健，然而有過度保守的傾向喔！
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：18:00-20:00淺海藍
開運方位：正南方向
水瓶座
保持工作環境整潔，心情更美麗。
整體運：★★★☆☆
今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息。注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳。財運普通，生意人在與客戶談判時，多留意對方的想法才不會失算。
愛情運：★★★☆☆
有逢場作戲、結識新歡的機緣，但談感情還需要深思熟慮，太過草率容易受到傷害！
事業運：★★★☆☆
對外界的形勢易判斷失準，不太適合拓展事業，最好先靜觀其變。
財運：★★★☆☆
鑽牛角尖及過度情緒化，都會導致誤判或損財。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：09:00-11:00秋葵綠
開運方位：正北方向
雙魚座
一切進展順利。
整體運：★★★★☆
今天適合約戀人到歐風餐廳喝咖啡，咖啡的香濃能讓兩人之間彌漫著浪漫的氣味；花點錢捐助給需要幫助的人，可提升你的財運；謙和的態度更能樹立起你在客戶心中的形象，對你今天的洽談工作非常有利。
愛情運：★★★★☆
今日是享受浪漫的好時機，有伴侶的人多安排約會，讓感情生活充滿激情！
事業運：★★★☆☆
有很多事都宛如上了弦的箭，到了非發射不可的地步，可這些事卻不如表面看起來那麼容易，小心多管齊下的運作會把自己搞得疲憊不堪喔！
財運：★★★☆☆
花錢慾望強烈，高消費才能讓你有滿足感，與其肆意揮霍，不如花點錢來做善事。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：13:00-15:00乳酪白
開運方位：正西方向
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